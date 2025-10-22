Se revela la postura de Justin Bieber ante rivalidad de Hailey y Selena Gomez por sus marcas de belleza

Justin Bieber alienta el comportamiento de su esposa Hailey

El diario británico Daily Mail reveló que Selena Gomez , quien hace casi un mes se casó con el productor musical Benny Blanco, quiere "pasar a otro capítulo en su vida" y dejar atrás todo el drama relacionado con su pasado amoroso, sin embargo, todo indica que son Justin y Hailey Bierber quienes no quieren dar por terminado el tema.

Selena Gomez y Hailey Bieber (Instagram/Tyrell Hampton)

“El objetivo principal de Selena es no volver a preocuparse por Hailey y Justin. Nunca van a ser amigos y sería genial que no tuvieran que seguir hablando el uno del otro”, declaró una fuente al medio.

En cuanto a Justin Bieber declaró: "Justin confía en que Hailey diga lo que quiere decir y si ella los mete en algún drama, él va a estar con ella hasta la muerte, ya sea que se trate de Selena o no".

Justin y Hailey Bieber (Instagram)

Incluso la fuente señaló que el cantante aparentemente alienta el comportamiento de su esposa porque cree que demuestra su amor por él: "Muestra que Hailey lo ama y a él le encanta eso".