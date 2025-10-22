Se revela la postura de Justin Bieber ante rivalidad de Hailey y Selena Gomez por sus marcas de belleza

Aunque el romance entre Selena Gomez y Justin Bieber terminó hace casi 10 años, la polémica por el triángulo amoroso que involucra a Hailey Bieber, actual esposa del cantante canadiense, está lejos de acabar.
De hecho, la modelo denunció recientemente las constantes comparaciones entre su línea de belleza Rhode Beauty y Rare Beauty, propiedad de la actriz y cantante. En declaraciones al Wall Street Journal la semana pasada expresó: “Siempre es molesto que me comparen con otras personas. Yo no lo pedí. No me siento competitiva con personas que no me inspiran", dijo sincera.
Publicidad
Justin Bieber alienta el comportamiento de su esposa Hailey
El diario británico Daily Mail reveló que Selena Gomez, quien hace casi un mes se casó con el productor musical Benny Blanco, quiere "pasar a otro capítulo en su vida" y dejar atrás todo el drama relacionado con su pasado amoroso, sin embargo, todo indica que son Justin y Hailey Bierber quienes no quieren dar por terminado el tema.
“El objetivo principal de Selena es no volver a preocuparse por Hailey y Justin. Nunca van a ser amigos y sería genial que no tuvieran que seguir hablando el uno del otro”, declaró una fuente al medio.
En cuanto a Justin Bieber declaró: "Justin confía en que Hailey diga lo que quiere decir y si ella los mete en algún drama, él va a estar con ella hasta la muerte, ya sea que se trate de Selena o no".
Incluso la fuente señaló que el cantante aparentemente alienta el comportamiento de su esposa porque cree que demuestra su amor por él: "Muestra que Hailey lo ama y a él le encanta eso".
Publicidad
La rivalidad entre Hailey Bieber y Selena Gomez es solo profesional
Sin embargo, Selena Gomez"quiere ser madura", agregó el fuente, quien añadió que incluso la protagonista de Only Murders in The Building ya ha "hablado de ello" con su esposo y "ambos sienten que es la mejor manera de tomar las cosas para el futuro".
La fuente explicó: “(Hailey y Justin) quieren seguir avivando las llamas, pero Selena pretende ser la mejor persona'.
Una segunda fuente dijo al medio que las las empresarias tienen una “rivalidad profesional” y que no se trata de nada personal: "No tiene nada que ver con Justin en absoluto, no importa cuánto la gente intente hacerlo pasar así", señaló, y aclaró que si ambas se encontraran en el mismo lugar “serían muy amables la una con la otra".
Sin embargo, el drama volvió a tomar fuerza cuando Hailey aseguró que no se siente inspirada por Rare Beauty, la marca de Selena, mientras que la actriz respondió: “Que diga lo que quiera. Hay espacio para todas”, aunque luego se arrepintió y borró su publicación.
Además, ambas evitaron cruzarse en la alfombra roja de la Gala del Museo de la Academia 2025 en Los Ángeles el sábado por la noche. La diferencia fue que Selena asistió al evento junto a su esposo, el productor Benny Blanco, mientras que Hailey llegó sola.