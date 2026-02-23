“Siempre hemos sido los tres”: Jennifer López celebra los 18 años de Emme y Max con un conmovedor mensaje

Jennifer López celebra los 18 años de Emme y Max con un conmovedor mensaje

La intérprete de Let’s Get Loud publicó un montaje de fotos y clips de los últimos 18 años acompañado de la canción 18 de One Direction, donde se pueden ver desde momentos íntimos de su infancia hasta recuerdos especiales como cuando Emme sorprendió al público durante el show de medio tiempo del Super Bowl LIV.

En su mensaje, Jennifer López recordó con cariño cómo sus hijos nacieron en medio de una fuerte tormenta de nieve en Nueva York hace casi dos décadas, describiendo ese momento como si “Dios los hubiera enviado a un mundo lleno de magia”.

"Nacieron en plena noche, ¡en medio de la tormenta de nieve más grande y hermosa que Nueva York había visto en años! Recuerdo ir en coche y mirar por la ventana, donde todo brillaba y estaba cubierto de blanco esa noche, mientras los sostenía en mi vientre durante los últimos momentos antes de dar a luz", comenzó.

La artista, de 56 años, dedicó palabras emotivas a cada uno de sus hijos: llamó a Emme su “sunshine” (su rayo de sol) y elogió a Max por ser “asombroso tal como es”. A lo largo del texto, los apodó cariñosamente sus “coconuts”, un sobrenombre con el que ha hecho referencia a ellos desde pequeños.

Además de la publicación principal, López compartió más recuerdos en sus historias de Instagram, incluidos videos de los gemelos tocando la guitarra y cantando juntos mientras seguía expresando su amor incondicional.

Emme y Max, fruto de la relación de Jennifer López con su exesposo Marc Anthony, han aparecido en público en contadas ocasiones, como en la alfombra roja del estreno de Kiss of the Spider Woman en Nueva York, el pasado octubre donde la familia posó junta ante los fotógrafos.

