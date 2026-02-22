Publicidad

Realeza

El Príncipe William toma el escenario en los BAFTA 2026 para homenajear a Donna Langley

El Príncipe William presentó a Donna Langley en los BAFTA 2026, destacando su liderazgo en la industria cinematográfica global.
dom 22 febrero 2026 03:13 PM
The Prince And Princess Of Wales Attend The 2026 EE BAFTA Film Awards
Principe William en los BAFTA 2026. (WPA Pool/Getty Images)

En la 79ª edición de los Premios BAFTA 2026, el William, Príncipe de Gales, subió al escenario para presentar a Donna Langley, una de las ejecutivas más influyentes de la industria cinematográfica global. En su calidad de presidente de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), William encabezó uno de los momentos más significativos de la noche al reconocer la trayectoria y liderazgo de Langley dentro del cine internacional.

Donna Langley, presidenta de Universal Filmed Entertainment Group, fue celebrada por su impacto en la producción y distribución de algunas de las películas más relevantes de los últimos años. Su reconocimiento en los BAFTA subrayó el papel fundamental de las mujeres en puestos ejecutivos de alto nivel dentro de Hollywood y la industria británica, en un contexto donde la diversidad y la representación siguen siendo temas centrales.

Durante su intervención,

BRITAIN-ENTERTAINMENT-FILM-AWARDS-BAFTA
Llegada de los príncipes de Gales a los premios BAFTA 2026. (ADRIAN DENNIS/AFP)

, enfatizando cómo las alianzas internacionales fortalecen el desarrollo creativo. Su participación no solo respondió a un protocolo institucional, sino que reafirmó el vínculo histórico entre la monarquía y la academia británica de cine.

Desde 2010, William funge como presidente de BAFTA, rol que implica respaldar iniciativas educativas, programas de mentoría y becas para nuevos talentos. Su presencia constante en la ceremonia anual se ha convertido en símbolo de continuidad y apoyo a una de las industrias creativas más influyentes del país.

2026 EE BAFTA Film Awards - Arrivals
Donna Langley en los premios BAFTA 2026. (Dominic Lipinski/Getty Images)

La presentación de Donna Langley consolidó uno de los momentos más comentados de la gala, al unir a la realeza británica con una de las figuras ejecutivas más poderosas del entretenimiento global, en una ceremonia que volvió a posicionar a los BAFTA como puente entre tradición y modernidad cinematográfica.

