Eric Dane terminó de grabar la tercera temporada de 'Euphoria' antes de su fallecimiento

Eric Dane tras ser diagnosticado con ELA

Tras su diagnóstico, Dane dio entrevistas donde habló sobre vivir con la enfermedad. Cuando iba a empezar a grabar Euphoria, el actor le dijo a PEOPLE: “Me siento afortunado de poder seguir trabajando y espero con ansias volver al set de Euphoria la próxima semana.”

Meses después, en una entrevista con E! News habló sobre la importancia que tenía la actuación en su vida para mantenerse a flote: “Me mantiene alerta. Me ayuda a seguir adelante, lo cual es muy importante en estos momentos”.

El personaje de Eric Dane adquirió más profundidad en la segunda temporada de Euphoria. (Getty Images)

Además, afirmó que se sentía increíble cuando estaba trabajando: “Claro que ha habido algunos contratiempos, pero me siento bastante bien. Siempre estoy muy animado, así que, al final, eso es lo único que importa".

Además de Euphoria, el actor trabajó en un episodio de la serie Brilliant Minds , donde interpretó a Matthew, un bombero que padecía la misma enfermedad que él. Durante el episodio nueve de la segunda temporada, Dane muestra las adversidades de la afección, no solo las físicas sino también las mentales. Esto fue algo que el actor consideró una experiencia catártica, pues fue difícil separar sus propias vivencias de las del personaje, pero finalmente se sentía agradecido de poder interpretarlo.

El equipo de Euphoria reacciona a la muerte de Eric Dane

El creador de la serie, Sam Levinson, hizo una declaración sobre el fallecimiento de Dane: “Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric”, menciona a Deadline. “Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición".

Sam Levinson y Eric Dane durante el estreno de Euphoria. (Getty Images)

Asimismo, la cuenta de HBO Max, realizó una publicación honrando la memoria del actor: “Era increíblemente talentoso y HBO tuvo la suerte de trabajar con él en tres temporadas de Euphoria. Acompañamos en nuestros pensamientos a sus seres queridos en estos momentos difíciles”.

Entre el equipo de producción también está la maquillista de la serie, Doniella Davy, quien le dedicó una publicación en su Instagram para recordarlo como “uno de sus actores favoritos de Euphoria para trabajar” por todos los buenos momentos que tuvieron en el tráiler de maquillaje.

La tercera temporada de Euphoria se estrenará el 12 de abril en la plataforma de HBO Max. El público podrá ver una de las últimas actuaciones de Eric Dane, que quedará como parte de su legado en la pantalla.