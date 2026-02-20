Eric Dane terminó de grabar la tercera temporada de 'Euphoria' antes de su fallecimiento
Eric Dane grabó la tercera temporada de 'Euphoria' después de haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, demostrando su compromiso con su trabajo y dejando una de sus últimas actuaciones en la serie.
Dane, recordado por su papel como el doctor Mc. Steamy en Grey’s Anatomy, siguió trabajando incluso después de su diagnóstico. Uno de los proyectos más exitosos y esperados en los que participó fue la tercera temporada de Euphoria, la cual el actor logró grabar por completo antes de que se diera a conocer la noticia de su fallecimiento.
Publicidad
Eric Dane aparecerá en la tercera temporada de Euphoria
Durante abril del 2025, Eric Dane dio a conocer la noticia de su diagnóstico con ELA, mismo mes en el que empezó a grabar para la tercera temporada de la serie de HBO.
De acuerdo con PEOPLE, el representante de Dane confirmó que el actor aún logró filmar sus episodios para la serie donde interpreta a Cal Jacobs, el padre de Nate (Jacob Elordi), un personaje que generó mucha controversia desde el primer capítulo.
Cuando el final de temporada se estrenó en febrero de 2022, Dane mencionó en una entrevista con Variety que su personaje tendría una redención esta temporada: “Esa es la trayectoria en la que está. No me imagino la vida de Cal desde el aislamiento. Es difícil incluir a Cal en la trama cuando está tras las rejas”. Asimismo, el actor mencionó que esperaba que su personaje pueda reparar la relación con su hijo.
Publicidad
Eric Dane tras ser diagnosticado con ELA
Tras su diagnóstico, Dane dio entrevistas donde habló sobre vivir con la enfermedad. Cuando iba a empezar a grabar Euphoria, el actor le dijo a PEOPLE: “Me siento afortunado de poder seguir trabajando y espero con ansias volver al set de Euphoria la próxima semana.”
Meses después, en una entrevista con E! News habló sobre la importancia que tenía la actuación en su vida para mantenerse a flote: “Me mantiene alerta. Me ayuda a seguir adelante, lo cual es muy importante en estos momentos”.
Además, afirmó que se sentía increíble cuando estaba trabajando: “Claro que ha habido algunos contratiempos, pero me siento bastante bien. Siempre estoy muy animado, así que, al final, eso es lo único que importa".
Además de Euphoria, el actor trabajó en un episodio de la serie Brilliant Minds, donde interpretó a Matthew, un bombero que padecía la misma enfermedad que él. Durante el episodio nueve de la segunda temporada, Dane muestra las adversidades de la afección, no solo las físicas sino también las mentales. Esto fue algo que el actor consideró una experiencia catártica, pues fue difícil separar sus propias vivencias de las del personaje, pero finalmente se sentía agradecido de poder interpretarlo.
El equipo de Euphoria reacciona a la muerte de Eric Dane
El creador de la serie, Sam Levinson, hizo una declaración sobre el fallecimiento de Dane: “Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric”, menciona a Deadline. “Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición".
Asimismo, la cuenta de HBO Max, realizó una publicación honrando la memoria del actor: “Era increíblemente talentoso y HBO tuvo la suerte de trabajar con él en tres temporadas de Euphoria. Acompañamos en nuestros pensamientos a sus seres queridos en estos momentos difíciles”.
Entre el equipo de producción también está la maquillista de la serie, Doniella Davy, quien le dedicó una publicación en su Instagram para recordarlo como “uno de sus actores favoritos de Euphoria para trabajar” por todos los buenos momentos que tuvieron en el tráiler de maquillaje.
La tercera temporada de Euphoria se estrenará el 12 de abril en la plataforma de HBO Max. El público podrá ver una de las últimas actuaciones de Eric Dane, que quedará como parte de su legado en la pantalla.