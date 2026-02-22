Ryan Coogler rompe barreras en los BAFTA: primera persona negra en ganar Mejor Guión Original por Sinners

Sinners, un innovador thriller de horror con elementos musicales y culturales profundos, lideró las nominaciones con 13 candidaturas, destacándose no solo en escritura sino también en dirección y actuación. La película, protagonizada por Michael B. Jordan y el joven Miles Caton, ha sido emblemática en la temporada de premios y celebrada por su creatividad y profundidad temática.

Fotograma de la cinta Sinners. (Cortesía. )

Antes de este triunfo, Coogler ya había sido reconocido en círculos críticos por su trabajo en películas como Black Panther y Creed, pero nunca había alcanzado este nivel de reconocimiento en los BAFTA. Este logro no solo celebra su talento como guionista, sino que también representa un paso significativo hacia una representación más diversa en los premios cinematográficos internacionales.

