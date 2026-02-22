El cineasta estadounidense Ryan Coogler marcó un hito en la historia de los Premios BAFTA al convertirse en el primer creador negro en ganar el galardón a Mejor Guion Original por su aclamada película Sinners durante la 79ª edición de los premios celebrada este 22 de febrero de 2026. Con esta victoria, Coogler suma un reconocimiento más a una carrera que ha trascendido géneros y expectativas.
Ryan Coogler rompe barreras en los BAFTA: primera persona negra en ganar Mejor Guión Original por Sinners
El cineasta estadounidense Ryan Coogler marcó un hito en la historia de los Premios BAFTA al convertirse en el primer creador negro en ganar el galardón a Mejor Guion Original por su aclamada película Sinners durante la 79ª edición de los premios celebrada este 22 de febrero de 2026. Con esta victoria, Coogler suma un reconocimiento más a una carrera que ha trascendido géneros y expectativas.
Sinners, un innovador thriller de horror con elementos musicales y culturales profundos, lideró las nominaciones con 13 candidaturas, destacándose no solo en escritura sino también en dirección y actuación. La película, protagonizada por Michael B. Jordan y el joven Miles Caton, ha sido emblemática en la temporada de premios y celebrada por su creatividad y profundidad temática.
Antes de este triunfo, Coogler ya había sido reconocido en círculos críticos por su trabajo en películas como Black Panther y Creed, pero nunca había alcanzado este nivel de reconocimiento en los BAFTA. Este logro no solo celebra su talento como guionista, sino que también representa un paso significativo hacia una representación más diversa en los premios cinematográficos internacionales.
La victoria de Coogler también ha generado una gran respuesta en redes sociales, donde cinéfilos y creadores han elogiado su contribución al cine contemporáneo. Muchos usuarios destacaron que Sinners ha redefinido lo que puede ser un éxito narrativo fuera de las fórmulas tradicionales, especialmente dentro del género de horror.
Con esta victoria, Sinners y Ryan Coogler continúan como protagonistas de la temporada de premios, fortaleciendo su posición de cara a los próximos Premios de la Academia (Oscars) y consolidando un legado que trasciende fronteras culturales.