¿Por qué los Príncipes de Gales asisten a los Premios BAFTA? Una tradición real con propósito cultural
La presencia del Príncipe Guillermo y la Princesa Kate de Gales en los Premios BAFTA no es solo un gesto de glamour sobre la alfombra roja, sino parte de un compromiso institucional con la industria cinematográfica británica y su impacto global. Desde 2010, el príncipe Guillermo ha servido como Presidente de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), asumiendo un rol activo en apoyar el arte, la creatividad y el desarrollo de nuevas generaciones de talentos.
Como presidente honorario de BAFTA, Guillermo ha participado regularmente en la entrega de los galardones, presentando premios y reafirmando la alianza entre la realeza británica y una de las instituciones culturales más prestigiosas del país. Su liderazgo también ha impulsado programas educativos, incluyendo el establecimiento de becas como la Prince William Scholarships in Film, Television and Games, diseñadas para facilitar el acceso de jóvenes creativos al sector audiovisual.
Más allá de su papel institucional, la asistencia de los príncipes tiene un componente simbólico. Eventos como los BAFTA ofrecen una plataforma global para destacar y celebrar la excelencia en cine, televisión y videojuegos, sectores que generan millones de empleos y proyectan la cultura británica al mundo. La presencia de figuras reales como Guillermo y Kate ayuda a amplificar este mensaje, subrayando la conexión entre la Corona y la industria creativa.
No obstante, su asistencia no siempre ha sido constante. En ediciones recientes, los príncipes han tenido ausencias notables, ya sea por motivos personales o familiares. Por ejemplo, en 2025 optaron por pasar tiempo con sus hijos durante el receso escolar, una decisión que generó especulación mediática, aunque el compromiso con la institución se ha mantenido a través de apariciones y mensajes grabados.
Este año, el regreso de Guillermo y Kate a los BAFTA simboliza no solo el retorno a una cita cultural destacada, sino también la continuidad de una relación de apoyo entre la realeza británica y la comunidad cinematográfica. Su presencia refuerza la importancia de la industria de las artes visuales para el Reino Unido y pone de relieve el papel de los BAFTA como vitrina para el talento creativo internacional.