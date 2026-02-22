¿Por qué los Príncipes de Gales asisten a los Premios BAFTA? Una tradición real con propósito cultural

Como presidente honorario de BAFTA, Guillermo ha participado regularmente en la entrega de los galardones, presentando premios y reafirmando la alianza entre la realeza británica y una de las instituciones culturales más prestigiosas del país. Su liderazgo también ha impulsado programas educativos, incluyendo el establecimiento de becas como la Prince William Scholarships in Film, Television and Games, diseñadas para facilitar el acceso de jóvenes creativos al sector audiovisual.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Prince William, Prince of Wales, and Catherine, Princess of Wales arrive for the BAFTA Film Awards 2026, at the Royal Festival Hall, Southbank Centre, on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Jaimi Joy - WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

Más allá de su papel institucional, la asistencia de los príncipes tiene un componente simbólico. Eventos como los BAFTA ofrecen una plataforma global para destacar y celebrar la excelencia en cine, televisión y videojuegos, sectores que generan millones de empleos y proyectan la cultura británica al mundo. La presencia de figuras reales como Guillermo y Kate ayuda a amplificar este mensaje, subrayando la conexión entre la Corona y la industria creativa.

