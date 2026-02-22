Sean Penn conquista su primer BAFTA con One Battle After Another y sacude la temporada de premios

El veterano actor Sean Penn se llevó por primera vez en su carrera un Premio BAFTA al Mejor Actor de Reparto por su actuación como Col. Steven J. Lockjaw en la aclamada película One Battle After Another. El galardón se anunció durante la 79ª edición de los BAFTA Film Awards, celebrada en Londres, donde el filme lidera con 14 nominaciones y conquistó varios premios importantes.

Penn, de 65 años, ha sido a lo largo de su trayectoria uno de los actores más respetados de Hollywood, con múltiples críticas elogiando su intensidad y versatilidad dramática. Aunque ya había recibido nominaciones a los BAFTA en el pasado, esta es su primera victoria en estos prestigiosos premios de la Academia Británica.

