Espectáculos

Sean Penn conquista su primer BAFTA con One Battle After Another y sacude la temporada de premios

El actor estadounidense gana su primer BAFTA por su papel en One Battle After Another, consolidando su regreso a la temporada de premios 2026.
dom 22 febrero 2026 12:18 PM
Sean Penn, One Battle After Another .jpeg
Sean Peen en One battle After Another. (Cortesía. )

El veterano actor Sean Penn se llevó por primera vez en su carrera un Premio BAFTA al Mejor Actor de Reparto por su actuación como Col. Steven J. Lockjaw en la aclamada película One Battle After Another. El galardón se anunció durante la 79ª edición de los BAFTA Film Awards, celebrada en Londres, donde el filme lidera con 14 nominaciones y conquistó varios premios importantes.

Penn, de 65 años, ha sido a lo largo de su trayectoria uno de los actores más respetados de Hollywood, con múltiples críticas elogiando su intensidad y versatilidad dramática. Aunque ya había recibido nominaciones a los BAFTA en el pasado, esta es su primera victoria en estos prestigiosos premios de la Academia Británica.

Antes de este logro, Penn había sido nominado varias veces a importantes galardones internacionales. A lo largo de su carrera acumuló nominaciones a los BAFTA por películas como Mystic River y Milk, además de haber sido reconocido en distintas ocasiones por la Academia de Hollywood (Oscars), los Globos de Oro y los Critics’ Choice Awards.

21st Marrakech International Film Festival - Day Six
Sean Penn (Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

En redes sociales, la comunidad cinéfila celebró tanto el premio como el reconocimiento tardío del trabajo de Penn en One Battle After Another. la crítica destacó la emocional complejidad de su interpretación, calificándola como una de las mejores de la temporada. Este triunfo podría influir en las expectativas para los próximos Premios de la Academia (Oscars).

One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, ha sido considerada una de las películas más destacadas del año y una fuerte contendiente también en otras ceremonias. Su combinación de acción, crítica social y actuaciones memorables ha resonado tanto en la crítica especializada como entre el público global.

PAUL THOMAS ANDERSON 1.jpeg
Paul Thomas Anderson en el set de One Battle After Another. (Cortesía. )

