Kate Middleton en los BAFTA 2026: su vestido Gucci que robó miradas​ y que uso por segunda vez

Lejos de optar por un look completamente nuevo, Kate decidió reusar un vestido que ya había lucido en 2019, durante una gala benéfica en Londres. Esta elección no solo fue elogiada por su elegancia, sino también por su mensaje sobre la moda sostenible y la reutilización de piezas icónicas del guardarropa real. El vestido de Gucci, con un tejido plisado etéreo y un cinturón de terciopelo burdeos que marcó la cintura, se convirtió en símbolo de un estilo real que no depende de estrenos constantes.

Kate Middleton y William (WPA Pool/Getty Images)

El look fue acompañado por joyas históricas y significativas: Kate lució los pendientes Greville Chandelier, piezas de Cartier creadas entre 1918 y 1929 y que han pasado por generaciones de la familia real británica. Este detalle no solo aportó brillo, sino también un fuerte componente de herencia y tradición en una noche en la que la princesa regresó tras un período fuera del ojo público debido a su tratamiento médico.

