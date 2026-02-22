La Princesa de Gales, Kate Middleton, hizo una entrada deslumbrante en la alfombra roja de los Premios BAFTA 2026 con un vestido que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche. La princesa eligió un vestido de la firma italiana Gucci, un diseño delicado en tonos rosa y lila que combinó perfectamente con el esmoquin burdeos de su esposo, el Príncipe Guillermo.
Kate Middleton en los BAFTA 2026: su vestido Gucci que robó miradas y que uso por segunda vez
La Princesa de Gales, Kate Middleton, hizo una entrada deslumbrante en la alfombra roja de los Premios BAFTA 2026 con un vestido que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche. La princesa eligió un vestido de la firma italiana Gucci, un diseño delicado en tonos rosa y lila que combinó perfectamente con el esmoquin burdeos de su esposo, el Príncipe Guillermo.
Lejos de optar por un look completamente nuevo, Kate decidió reusar un vestido que ya había lucido en 2019, durante una gala benéfica en Londres. Esta elección no solo fue elogiada por su elegancia, sino también por su mensaje sobre la moda sostenible y la reutilización de piezas icónicas del guardarropa real. El vestido de Gucci, con un tejido plisado etéreo y un cinturón de terciopelo burdeos que marcó la cintura, se convirtió en símbolo de un estilo real que no depende de estrenos constantes.
El look fue acompañado por joyas históricas y significativas: Kate lució los pendientes Greville Chandelier, piezas de Cartier creadas entre 1918 y 1929 y que han pasado por generaciones de la familia real británica. Este detalle no solo aportó brillo, sino también un fuerte componente de herencia y tradición en una noche en la que la princesa regresó tras un período fuera del ojo público debido a su tratamiento médico.
El vestido fue destacado como uno de los momentos destacados de la alfombra roja. Muchos comentaron que su presencia y elección estilística definieron el tono de elegancia para la ceremonia, mostrando cómo una pieza clásica puede tener un impacto mayor que un diseño completamente nuevo. Además, su efecto estilístico parece haber influido en las elecciones de otros invitados, en lo que algunos críticos llamaron el “efecto Kate” en la moda del evento.
El vestido de Gucci destaca por el equilibrio entre sofisticación y delicadeza, así como la armonía con el atuendo de Guillermo. La elección de reutilizar un vestido demuestra una postura consciente sobre estilo sostenible para el regreso de la princesa a una de las noches más glamorosas del calendario cinematográfico.