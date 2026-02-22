La temporada de premios entra en su recta final con la esperada entrega de los BAFTA Awards 2026, una noche que volvió a reunir a las figuras más importantes del cine internacional en Londres para celebrar lo mejor del séptimo arte. Entre momentos emotivos, discursos memorables y una alfombra roja llena de glamour, la Academia Británica reconoció a las producciones, actuaciones y talentos que marcaron el último año cinematográfico.
BAFTA 2026: La lista completa de ganadores
La Academia Británica de Cine y Televisión reconoció a lo mejor que llegó a la gran pantalla en Reino Unido y el mundo, así como a series y programas, durante la ceremonia que se realizó en el prestigioso Royal Festival Hall de Londres.
A continuación, te presentamos la lista completa de ganadores de los BAFTA 2026.
Actriz de reparto
GANADORA: Wunmi Mosaku, Sinners
Odessa A'zion, Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor, One Battle After Another
Emily Watson, Hamnet
Actor de reparto
GANADOR: Sean Penn, One Battle After Another
Benicio Del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Peter Mullan, I Swear
Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Guión original
GANADORA: Sinners
I Swear
Marty Supreme
The Secret Agent
Sentimental Value
Cinematografía
GANADORA: One Battle After Another
Frankenstein
Marty Supreme
Sinners
Train Dreams
Película no inglesa
GANADORA: Sentimental Value
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sirāt
The Voice of Hind Rajab
Mejor película
GANADORA: One Battle After Another
Hamnet
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Película británica destacada
GANADORA: Hamnet
28 años después
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
Die My Love
H de Hawk
I Swear
Mr Burton
Pillion
Steve
Director
GANADOR: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Yorgos Lanthimos, Bugonia
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Joachim Trier, Sentimental Value
Ryan Coogler, Sinners
Actriz principal
GANADORA: Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, One Battle After Another
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia
Actor principal
GANADOR: Robert Aramayo, I Swear
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B Jordan, Sinners
Jesse Plemons, Bugonia
Premio EE Rising Star
GANADOR: Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling
Guión adaptado
GANADOR: One Battle After Another
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
Pillion
Debut destacado de un guionista, director o productor británico
GANADOR: My Father’s Shadow
The Ceremony
Pillion
A Want In Her
Wasteman
Documental
GANADOR: Mr Nobody Against Putin
2000 Meters To Andriivka
Apocalypse In The Tropics
Cover-Up
The Perfect Neighbour
Película de animación
GANADORA: Zootopia 2
Elio
Little Amelie
Película infantil y familiar
GANADORA: Boong
Arco
Lilo & Stitch
Zootropia 2
Casting
GANADORA: I Swear
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Diseño de vestuario
GANADOR: Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked For Good
Edición
GANADORA: One Battle After Another
F1
A House of Dynamite
Marty Supreme
Sinners
Maquillaje y Peluquería
GANADORA: Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked For Good
Banda Sonora
GANADORA: Sinners
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Diseño de producción
GANADORA: Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Efectos visuales especiales
GANADORA: Avatar: Fuego y ceniza
F1
Frankenstein
Cómo entrenar a tu dragón
The Lost Bus
Sonido
GANADORA: F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare
Cortometrajes británicos de animación
GANADOR: Two Black Boys in Paradise
Cardboard
Solstice
Cortometraje británico
GANADOR: This Is Endometriosis
Magid / Zafar
Nostalgie
Terence
Welcome Home Freckles