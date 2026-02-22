BAFTA 2026: La lista completa de ganadores

La temporada de premios entra en su recta final con la esperada entrega de los BAFTA Awards 2026, una noche que volvió a reunir a las figuras más importantes del cine internacional en Londres para celebrar lo mejor del séptimo arte. Entre momentos emotivos, discursos memorables y una alfombra roja llena de glamour, la Academia Británica reconoció a las producciones, actuaciones y talentos que marcaron el último año cinematográfico.