¿Quién es Romain Gavras? El ex de Dua Lipa que anda ahora con Emily Ratajkowski

¿Quién es Romain Gavras?

Romain Gavras nació el 4 de julio de 1981 en París, Francia, y actualmente tiene 44 años. Es hijo del director de cine franco-griego y ganador al Oscar, Costa-Gavras y la periodista y productora de cine francesa, Michèle Ray-Gavras, quien según reveló Romain en The Guardian, cubrió la guerra de Vietnam en los 60.

Tiene dos hermanos, Julie Gavras, quien también es directora y Alexandre Gavras, un productor de cine. También es padre de una adolescente de 13 años y reveló a The Irish Times que su hija también es cercana al mundo cinematográfico.

Proviene de una familia cineasta. (Getty Images)

Según IMDb, sus películas más conocidas con Atenea, estrenada en 2022 y disponible en Netflix, que cuenta como “el trágico asesinato de un joven desata una guerra sin cuartel en la comunidad de Atenea... y deja a los hermanos mayores de la víctima en el centro del conflicto” y Notre jour viendra o Nuestro día llegará, que estrenó en 2010 y tuvo como protagonista a Vincent Cassel.

Vincent Cassel protagonizó la película Notre jour viendra de Romain Gavras. (Getty Images)

Su última película fue Sacrifice, que de acuerdo con IMDb trata sobre “un evento benéfico repleto de estrellas se convierte en un caos cuando un grupo radical se cuela en él en busca de un artefacto místico relacionado con una antigua profecía”. El elenco de Sacrifice contó con la participación de Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek, Charli XCX y más.

Romain también es conocido por haber dirigido cortometrajes y comerciales para marcas como Louis Vuitton, Dior, Yves Saint Laurent, Adidas, Powerade y más. También ha sido director de videos musicales de Jamie XX, Jay Z & Kanye West, M.I.A., Justice, entre otros. Su trabajo en videos musicales es aclamado y ha sido nominado tanto a premios Grammy como MTV Video Music Awards por sus proyectos.