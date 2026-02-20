Emily Ratajkowski publicó en Instagram una serie de fotografías con Romain Gavras que confirman su noviazgo después de que el director francés de 44 años y Dua Lipa , quien actualmente está comprometida con Callum Turner, dieran por terminada su relación en 2023.
¿Quién es Romain Gavras? El ex de Dua Lipa que anda ahora con Emily Ratajkowski
¿Quién es Romain Gavras?
Romain Gavras nació el 4 de julio de 1981 en París, Francia, y actualmente tiene 44 años. Es hijo del director de cine franco-griego y ganador al Oscar, Costa-Gavras y la periodista y productora de cine francesa, Michèle Ray-Gavras, quien según reveló Romain en The Guardian, cubrió la guerra de Vietnam en los 60.
Tiene dos hermanos, Julie Gavras, quien también es directora y Alexandre Gavras, un productor de cine. También es padre de una adolescente de 13 años y reveló a The Irish Times que su hija también es cercana al mundo cinematográfico.
Según IMDb, sus películas más conocidas con Atenea, estrenada en 2022 y disponible en Netflix, que cuenta como “el trágico asesinato de un joven desata una guerra sin cuartel en la comunidad de Atenea... y deja a los hermanos mayores de la víctima en el centro del conflicto” y Notre jour viendra o Nuestro día llegará, que estrenó en 2010 y tuvo como protagonista a Vincent Cassel.
Su última película fue Sacrifice, que de acuerdo con IMDb trata sobre “un evento benéfico repleto de estrellas se convierte en un caos cuando un grupo radical se cuela en él en busca de un artefacto místico relacionado con una antigua profecía”. El elenco de Sacrifice contó con la participación de Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek, Charli XCX y más.
Romain también es conocido por haber dirigido cortometrajes y comerciales para marcas como Louis Vuitton, Dior, Yves Saint Laurent, Adidas, Powerade y más. También ha sido director de videos musicales de Jamie XX, Jay Z & Kanye West, M.I.A., Justice, entre otros. Su trabajo en videos musicales es aclamado y ha sido nominado tanto a premios Grammy como MTV Video Music Awards por sus proyectos.
La historia de amor entre Romain Gavras y Emily Ratajkowski
Emily se separó en 2022 de su esposo Sebastian Bear-McClard, con quien tiene un hijo nacido en 2021, Sylvester Apollo, y oficializaron su divorcio en julio de 2025. Ese mismo año, los rumores de un noviazgo entre Romain y Ratajkowski comenzaron a circular después de que, según The Daily Mail, fueran vistos portándose cariñosamente el 9 de noviembre por Nueva York.
Ese mismo mes, una cuenta de fans de Emily compartió fotografías de la modelo y escritora del libro My Body en el restaurante Contramar de CDMX, uno de los favoritos de la ex novia del director, Dua Lipa.
Desde entonces, la pareja no había sido vista hasta que este 19 de febrero Emily Ratajkowski confirmó la relación al compartir fotografías de ellos en Instagram. En la publicación se puede ver a Romain dando un beso en la mejilla a Ratajkowski, a la pareja cenando y caminando en medio de la nieve.
¿Cómo fue el noviazgo entre Dua Lipa y Romain Gavras?
La relación entre Dua Lipa y Romain Gavras se descubrió cuando la cantante de Levitating fue vista en febrero de 2023 saliendo del afterparty de los Premios BAFTA junto a Romain Gavras, reportó The Daily Mail.
Meses después, la pareja asistió al Festival de Cine de Cannes en mayo, lo que confirmó su noviazgo; sin embargo, a finales de ese mismo año, se confirmó su ruptura. Antes de salir con Dua, Romain fue novio de la cantante y actual esposa del también director y actor Taika Waititi, Rita Ora.
Desde su divorcio de Sebastian Bear-McClard, se ha relacionado a Emily Ratjkowski con el DJ Orazio Rispo, Pete Davidson, Austin Butler y Jack Greer, así como con el comediante Eric André, con quien fue vista en diversas ocasiones, lo cual confirmó un noviazgo. Incluso, fue vista besándose con Harry Styles, pero hasta ahora, no había oficializado una relación en Instagram como lo hizo con Romain.