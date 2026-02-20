Shakira en el Zócalo: La colombiana anuncia concierto gratuito

El concierto de Shakira en el Zócalo que rompió récord

Esta no será la primera vez que Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la CDMX. En 2007 marcó un antes y un después en la historia de los conciertos masivos en México al presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México.

El 27 de mayo de 2007, como parte de su Tour fijación oral, la cantante colombiana reunió a más de 210 mil personas en la Plaza de la Constitución, superando el récord que previamente tenía la banda mexicana Café Tacuba, que en 2005 congregó a 170 mil asistentes en el mismo lugar.

Shakira (Instagram)

El espectáculo se extendió por más de dos horas y es recordado como uno de los eventos más icónicos realizados en el Zócalo. Durante la noche, Shakira interpretó algunos de los temas más representativos de su carrera, entre ellos "La tortura", "Hips Don't Lie" y "Ojos así".

El concierto formó parte de la gira mundial con la que promocionó sus álbumes Fijación Oral Vol. 1 y Oral Fixation Vol. 2, consolidando uno de los momentos más exitosos de su trayectoria y dejando una huella en la memoria de sus fans mexicanos.