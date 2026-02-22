Los comentarios ácidos de Alan Cumming en los BAFTA 2026

Aunque evitó comentarios directos sobre política del Reino Unido o temas locales, Cumming no pudo resistir un guiño satírico a la cultura y la política global. En un momento, pidió a los asistentes —especialmente a los presentes de Estados Unidos— que consideraran si la trama de Zootopia 2 les “hacía recordar a líderes corruptos, mentiras y persecución de razas”, provocando risas nerviosas y debates entre los presentes.

Premios BAFTA (Getty Images)

El anfitrión también ironizó sobre las películas más serias de la temporada, calificando algunas como emocionalmente agotadoras o tan intensas como un ejercicio físico riguroso. Para aliviar la tensión, propuso simbólicamente “un gran grito colectivo” para liberar estrés por el estado actual del mundo, mostrando su habilidad para mezclar humor con comentarios sobre la experiencia humana compartida.

