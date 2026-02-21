Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México: así se vivió el concierto que dio en 2007 en la capital del país

El 27 de mayo de 2007, en plena efervescencia del boom por el pop latino y como parte de su gira Fijación Oral, Shakira ofreció uno de los conciertos más icónicos en la historia reciente de la Ciudad de México. Se trató de un show gratuito en el Zócalo de la capital del país.
La noche del 27 de mayo de 2007, Shakira se presentó en un concierto gratuito ante un abarrotado Zócalo del entonces Distrito Federal.
Con esto, la cantante y compositora colombiana escribió su nombre junto al de otros artistas que, antes y después de ella, contribuirían a hacer de sus shows en este lugar un fenómeno social y cultural, cada vez más característico de la vida en la capital, en el que la dinámica entre los músicos y sus fans genera un nuevo sentido de comunidad y apropiación del espacio público.
En aquel año en que Shakira estaba de gira con su Fijación Oral, el Distrito Federal era gobernado por Marcelo Ebrard, cuya administración impulsó una agenda de grandes eventos públicos gratuitos con el objetivo de posicionar a la ciudad como un centro cultural global.
La presentación de la barranquillera fue parte de esa estrategia, enmarcada en el programa de espectáculos gratuitos del Gobierno capitalino y como cierre de la etapa mexicana de su gira.
Así se vivió el concierto de Shakira en 2007 en el Zócalo del entonces Distrito Federal
En mayo de 2007, la prensa no tardó en calificar el concierto de Shakira en el Zócalo como “histórico”. Agencias internacionales como AFP destacaron que el show congregó alrededor de 210,000 personas.
Con ello habría superando récords previos de asistencia en la plaza, incluido el de la banda mexicana Café Tacvba en 2005, cuya asistencia ha sido calculada entre 170,000 y 180,000 personas.
Algunos medios señalaron que muchos asistentes llegaron desde primeras horas del día e incluso desde la noche anterior para asegurar un lugar privilegiado frente al escenario y poder con ello ver de cerca a la intérprete de “Suerte” y “Ojos Así”.
La Secretaría de Seguridad Pública reportó un despliegue significativo de efectivos para garantizar el orden.
Además, se destacó el alto nivel de producción del show, que incluyó pantallas gigantes y un sonido potente que resaltó el trabajo de los músicos que acompañaron a la colombiana en temas ya clásicos como “Estoy Aquí” y “La Tortura”.
Shakira y su amor por México, un vínculo que viene desde los años noventa
Para Shakira, México siempre ha sido un territorio especial, un hogar lejos de casa, por así decirlo.
Su historia de amor con el país se remonta a los años noventa, cuando la cantante hizo base en la Ciudad de México y tuvo sus primeros conciertos y participaciones en programas de televisión que ahora forman parte de su leyenda personal.
Esta “simbiosis” cimentó un vínculo profundo que tuvo un primer punto climático con aquel concierto del 27 de mayo de 2007 en el Zócalo, y que muy pronto tendrá un nuevo capítulo.
Esto sin olvidar la serie de conciertos con los que la colombiana ha llenado en distintas noches el Estadio GNP como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran y que la ubican como una de las estrellas más influyentes de la música en la actualidad.
Shakira regresa al Zócalo de la CDMX
En 2007, Shakira tenía 30 años, vivía su gran momento de internacionalización, la Ciudad de México era todavía el Distrito Federal.
En la actualidad, Shak acaba de cumplir 49 años, ha cosechado incontables éxitos en la música, ha experimentado el amor, la vida en pareja, la maternidad, una ruptura, pero se ha mantenido siempre vigente y llena de energía para seguir avanzando.
La noche del 1 de marzo de 2026 tendrá una nueva oportunidad para demostrar de qué está hecha y lo hará frente a los miles de fans que, desde México, la han llevado a la cima en la que se encuentra.