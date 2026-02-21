Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México: así se vivió el concierto que dio en 2007 en la capital del país

El concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX de 2007

La noche del 27 de mayo de 2007, Shakira se presentó en un concierto gratuito ante un abarrotado Zócalo del entonces Distrito Federal.

Con esto, la cantante y compositora colombiana escribió su nombre junto al de otros artistas que, antes y después de ella, contribuirían a hacer de sus shows en este lugar un fenómeno social y cultural, cada vez más característico de la vida en la capital, en el que la dinámica entre los músicos y sus fans genera un nuevo sentido de comunidad y apropiación del espacio público.

Así se vivió el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México en mayo de 2007 (CUARTOSCURO)

En aquel año en que Shakira estaba de gira con su Fijación Oral, el Distrito Federal era gobernado por Marcelo Ebrard, cuya administración impulsó una agenda de grandes eventos públicos gratuitos con el objetivo de posicionar a la ciudad como un centro cultural global.

La presentación de la barranquillera fue parte de esa estrategia, enmarcada en el programa de espectáculos gratuitos del Gobierno capitalino y como cierre de la etapa mexicana de su gira.