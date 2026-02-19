De ‘drama queen’ a esposa moderna: Paty Cantú habla del largo camino que recorrió para encontrar el amor verdadero

Paty Cantú: una esposa moderna que rompe moldes

La boda de Paty Cantún y Christian Vázquez, llevada a cabo en la Riviera Nayarit en octubre de 2025, fue uno de los eventos más comentados en gran medida por su estilo poco convencional de estilizar la celebración.

La pareja optó por una ceremonia religiosa con toques personalizados, rodeada de familiares y amigos cercanos, en un entorno natural que reflejó la personalidad libre y artística de ambos.

El verde reinó en la boda de Paty Cantú y Christian Vázquez (Instagram)

Uno de los detalles que más dio de qué hablar fue el color del vestido de novia de Paty Cantú, quien eligió un tono verde intenso para romper con la tradición del blanco; lo mismo que el traje de Christian.

“El verde siempre ha sido un color especial para mí, de mucho simbolismo, de esperanza, de vida, de creación, de naturaleza, de un montón de cosas, de personalidad”, explicó la cantante, con lo que dejó en claro que su elección no fue casual sino simbólica.

Para lograr el resultado final, trabajó con tres casas de diseño de alto perfil. Pronovias en España, la reconocida diseñadora Vera Wang y el mexicano Benito Santos, quien fue el encargado de confeccionar el vestido verde. “Desde un año antes Benito y yo estuvimos hablando de cómo lo queríamos hacer”, recordó.

La intérprete detalló que tanto ella como su esposo buscaban imprimir su esencia en cada decisión. “Christian y yo tenemos, cada quien tiene su amor a su manera, pero a nosotros nos encanta gritar que no somos tradicionales. Entonces, vamos a hacerlo con un poquito de glam”, relató.

Con información de Agencia México