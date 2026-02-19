De ‘drama queen’ a esposa moderna: Paty Cantú habla del largo camino que recorrió para encontrar el amor verdadero

A pocos meses de su boda celebrada en octubre de 2025 en la Riviera Nayarit, Paty Cantú reveló que atraviesa una de las etapas más plenas de su vida personal y profesional.
La intérprete de “Corazón bipolar” y “Goma de mascar” habló del largo camino que tuvo que recorrer para encontrar el verdadero amor y confesó que éste la sorprendió en un momento en el que ya se sentía “completa” consigo misma, y que fue justamente esa transformación interior la que la llevó al altar con el actor Christian Vázquez.
Paty Cantú habla de cómo encontró el amor verdadero
No fue sencillo ni de manera rápida, pero valió la pena. De acuerdo con Paty Cantú, atravesó varias etapas de crecimiento personal para encontrarse centrada y, finalmente, abierta para encontrar y construir el amor como persona, pero también como pareja junto a su esposo Christian Vázquez.
“Llegué a un punto en el que acepté y agradecí el tipo de amor que tenía”, aseguró la cantante. “Como decir: ‘Tengo a mi familia, tengo a mis fans, estoy muy bien con esto y después también encontré amor por mí misma y después de encontrar el amor por mí misma, encontré a la pareja ideal’”, expresó Paty, quien en este sentido subrayó que su matrimonio fue consecuencia de un proceso de crecimiento personal.
'Afortunadamente sí eres tu': Paty Cantú y su concepto del amor de pareja
Paty Cantú, quien cumplió 42 años en noviembre pasado, explicó que su concepto del amor de pareja evolucionó con el paso del tiempo e incluso antes de formalizar la relación al casarse con Christian Vázquez, lo cual influyó de manera positiva —incluso— en sus procesos creativos.
“Mi significado del amor de pareja cambió antes del matrimonio, por eso me casé. Y hoy tengo mi ‘equipo de futbol’, digamos, completo. Y me es más fácil también componer y abrir el corazón porque me siento respaldada”, señaló.
Para Paty, el respaldo emocional de su esposo ha tenido un impacto directo en su trabajo dentro del estudio de grabación.
Paty Cantú: una esposa moderna que rompe moldes
La boda de Paty Cantún y Christian Vázquez, llevada a cabo en la Riviera Nayarit en octubre de 2025, fue uno de los eventos más comentados en gran medida por su estilo poco convencional de estilizar la celebración.
La pareja optó por una ceremonia religiosa con toques personalizados, rodeada de familiares y amigos cercanos, en un entorno natural que reflejó la personalidad libre y artística de ambos.
Uno de los detalles que más dio de qué hablar fue el color del vestido de novia de Paty Cantú, quien eligió un tono verde intenso para romper con la tradición del blanco; lo mismo que el traje de Christian.
“El verde siempre ha sido un color especial para mí, de mucho simbolismo, de esperanza, de vida, de creación, de naturaleza, de un montón de cosas, de personalidad”, explicó la cantante, con lo que dejó en claro que su elección no fue casual sino simbólica.
Para lograr el resultado final, trabajó con tres casas de diseño de alto perfil. Pronovias en España, la reconocida diseñadora Vera Wang y el mexicano Benito Santos, quien fue el encargado de confeccionar el vestido verde. “Desde un año antes Benito y yo estuvimos hablando de cómo lo queríamos hacer”, recordó.
La intérprete detalló que tanto ella como su esposo buscaban imprimir su esencia en cada decisión. “Christian y yo tenemos, cada quien tiene su amor a su manera, pero a nosotros nos encanta gritar que no somos tradicionales. Entonces, vamos a hacerlo con un poquito de glam”, relató.