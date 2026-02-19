Jessica Alba y Cash Warren se casaron en 2008 y anunciaron su separación en 2024, sin embargo, su divorcio se hizo oficial hasta ahora. Los acuerdos a los que llegaron es que ninguno pagará manutención y compartirán la custodia de sus tres hijos. Sin embargo, Jessica tendrá que pagar a Warren $3 millones de dólares para equilibrar la división de sus bienes.
Jessica Alba tendrá que pagar tres millones de dólares a su ex marido tras divorcio
Jessica Alba pagará millones a Cash Warren tras su divorcio
Según TMZ, quien obtuvo los documentos que confirmaron la oficialización del divorcio entre Jessica Alba y Cash Warren, la pareja llegó a tres acuerdos: ninguno pagará pensión alimenticia, los dos compartirán la custodia de sus hijos Honor, de 17 años, Haven, de 14 y Hayes de 8. Y, sobre la repartición de bienes, entre los que figura una mansión en Beverly Hills que costó $10 millones de dólares, la actriz dará $3 millones de dólares a Cash como compensación.
Jessica, a quien recientemente vimos en “La Casita” de Bad Bunny en el Super Bowl y quien ha recuperado su apellido de soltera de manera legal, tendrá que pagar esta suma de dinero en dos pagos libres de impuestos, $1.5 millones de dólares ahora y otros $1.5 millones en 2027.
Su trámite de divorcio comenzó en febrero de 2025 bajo el argumento de “diferencias irreconciliables”. Durante el trámite, Alba fue representada por la abogada Laura Wasser, quien es reconocida entre las celebridades y ha trabajado para Kim Kardashian, Angelina Jolie, Johnny Depp, entre otros.
La historia de amor entre Jessica Alba y Cash Warren
La pareja se conoció en 2004 durante las grabaciones de la película Los 4 Fantásticos, donde Jessica interpretó a Sue Storm y Cash era asistente de dirección. Tres años después, en 2007, anunciaron que estaban esperando a su primer hijo, en diciembre, y ese mismo mes se comprometieron.
Su boda se celebró el 19 de mayo de 2008 en una ceremonia privada en la corte de Beverly Hills. Un mes después, el 7 de junio, nació Honor Marie Warren, la hija mayor de la pareja. En febrero de 2011, la pareja nuevamente anunció que estaban esperando un bebé a través de sus redes sociales.
Haven Garner Warren, su segunda hija, nació el 13 de agosto de 2011. Seis años después, Jessica y Cash nuevamente se embarazaron y el 31 de diciembre de 2015 dieron a luz a su único hijo varón, Hayes Alba Warren.
Durante su relación, la pareja hizo diversas apariciones públicas tanto en alfombras rojas como en eventos privados, pero a 16 años de haberse casado, en 2025, decidieron separarse. Jessica mencionó que “es hora para nosotros de embarcar en un nuevo capítulo de crecimiento y evolución como individuos” en una publicación de Instagram.
Actualmente, Jessica Alba es novia del también actor Danny Ramírez de 33 años y se especula que Cash Warren sale con la modelo Hana Sun Doerr de 25 años. Desde que comenzaron a separarse y hasta la fecha, la pareja ha mantenido una relación amistosa para cuidar a sus hijos.