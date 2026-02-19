Jessica Alba tendrá que pagar tres millones de dólares a su ex marido tras divorcio

Jessica Alba pagará millones a Cash Warren tras su divorcio

Según TMZ, quien obtuvo los documentos que confirmaron la oficialización del divorcio entre Jessica Alba y Cash Warren, la pareja llegó a tres acuerdos: ninguno pagará pensión alimenticia, los dos compartirán la custodia de sus hijos Honor, de 17 años, Haven, de 14 y Hayes de 8. Y, sobre la repartición de bienes, entre los que figura una mansión en Beverly Hills que costó $10 millones de dólares, la actriz dará $3 millones de dólares a Cash como compensación.

Jessica Alba y Cash Warren compartirán la custodia de sus 3 hijos. (Instagram - @jessicaalba)

Jessica, a quien recientemente vimos en “La Casita” de Bad Bunny en el Super Bowl y quien ha recuperado su apellido de soltera de manera legal, tendrá que pagar esta suma de dinero en dos pagos libres de impuestos, $1.5 millones de dólares ahora y otros $1.5 millones en 2027.

La pareja estuvo casada durante 16 años. (Getty Images)

Su trámite de divorcio comenzó en febrero de 2025 bajo el argumento de “diferencias irreconciliables”. Durante el trámite, Alba fue representada por la abogada Laura Wasser, quien es reconocida entre las celebridades y ha trabajado para Kim Kardashian, Angelina Jolie, Johnny Depp, entre otros.