¿Quién es Andrew Mountbatten-Windsor, el ex príncipe del Reino Unido que fue arrestado?

¿Quién es Andrew Mountbatten-Windsor?

Andrew Mountbatten-Windsor, conocido durante gran parte de su vida pública como el príncipe Andrés, es el tercer hijo (y segundo varón) de la reina Isabel II y el príncipe Felipe. Nació el 19 de febrero de 1960 en el Palacio de Buckingham y creció en el núcleo más visible de la realeza británica.

Como su padre y su hermano Carlos III, asistió al internado Gordonstoun en Escocia, y posteriormente, siguiendo los pasos de su papá, comenzó su educación como oficial naval en el Britannia Royal Naval College en 1979.

Andrew Mountbatten-Windsor (Getty Images)

Se especializó como piloto naval y participó en misiones aéreas durante la Guerra de las Islas Malvinas, experiencia que reforzó su perfil como militar activo de la Corona. Tras el conflicto, continuó su servicio durante varios años, principalmente en la aviación naval y en puestos de mando, además de labores administrativas en el Ministerio de Defensa y la Marina Real Británica. Se retiró en 2001 con el rango de comandante, aunque mantuvo una relación cercana con la Marina durante años y llegó a alcanzar el rango honorario de vicealmirante en 2015.

En 1986 se casó con Sarah Ferguson y recibió el título de duque de York, tradicionalmente otorgado al segundo hijo varón del monarca. A partir de entonces, combinó su vida familiar con funciones oficiales, representación institucional en el extranjero y trabajo con organizaciones benéficas.

El hijo favorito de la reina Isabel II

A diferencia de sus hermanos mayores, Andrés nació cuando Isabel II ya se encontraba consolidada como reina. Diversas biografías coinciden en que esta etapa más estable permitió una relación más cercana entre madre e hijo, algo que se reflejó en el trato público y privado que recibió.

Junto con su hermano menor Eduardo, Andrés pasó más tiempo con la reina, lo que alimentó durante años la percepción de que era su hijo favorito. La prensa británica subrayó en repetidas ocasiones el respaldo que Isabel II le brindó incluso en momentos de fuerte crítica mediática, reforzando su imagen de protegido dentro de la familia real.