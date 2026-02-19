¿Quién es Andrew Mountbatten-Windsor, el ex príncipe del Reino Unido que fue arrestado?
El ex príncipe Andrés enfrenta un fuerte escándalo tras su arresto por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en un caso vinculado a Jeffrey Epstein que marcó su caída definitiva de la familia real.
Antes de este punto crítico, Andrés fue durante décadas una figura clave de la monarquía y llegó a ser considerado el “hijo favorito” de la reina Isabel II. Sin embargo, una serie de controversias personales y legales transformaron radicalmente su imagen pública. ¿Qué ocurrió para que uno de los miembros más privilegiados de la realeza terminara enfrentando a la justicia?
Publicidad
¿Quién es Andrew Mountbatten-Windsor?
Andrew Mountbatten-Windsor, conocido durante gran parte de su vida pública como el príncipe Andrés, es el tercer hijo (y segundo varón) de la reina Isabel II y el príncipe Felipe. Nació el 19 de febrero de 1960 en el Palacio de Buckingham y creció en el núcleo más visible de la realeza británica.
Como su padre y su hermano Carlos III, asistió al internado Gordonstoun en Escocia, y posteriormente, siguiendo los pasos de su papá, comenzó su educación como oficial naval en el Britannia Royal Naval College en 1979.
Se especializó como piloto naval y participó en misiones aéreas durante la Guerra de las Islas Malvinas, experiencia que reforzó su perfil como militar activo de la Corona. Tras el conflicto, continuó su servicio durante varios años, principalmente en la aviación naval y en puestos de mando, además de labores administrativas en el Ministerio de Defensa y la Marina Real Británica. Se retiró en 2001 con el rango de comandante, aunque mantuvo una relación cercana con la Marina durante años y llegó a alcanzar el rango honorario de vicealmirante en 2015.
En 1986 se casó con Sarah Ferguson y recibió el título de duque de York, tradicionalmente otorgado al segundo hijo varón del monarca. A partir de entonces, combinó su vida familiar con funciones oficiales, representación institucional en el extranjero y trabajo con organizaciones benéficas.
El hijo favorito de la reina Isabel II
A diferencia de sus hermanos mayores, Andrés nació cuando Isabel II ya se encontraba consolidada como reina. Diversas biografías coinciden en que esta etapa más estable permitió una relación más cercana entre madre e hijo, algo que se reflejó en el trato público y privado que recibió.
Junto con su hermano menor Eduardo, Andrés pasó más tiempo con la reina, lo que alimentó durante años la percepción de que era su hijo favorito. La prensa británica subrayó en repetidas ocasiones el respaldo que Isabel II le brindó incluso en momentos de fuerte crítica mediática, reforzando su imagen de protegido dentro de la familia real.
Publicidad
El ex príncipe Andrés, Epstein y el escándalo que terminó con su carrera
La caída pública de Andrés comenzó cuando se intensificaron las investigaciones sobre su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, posteriormente condenado por delitos sexuales. Lo que en un inicio fue presentado como una amistad social se convirtió en un foco de cuestionamientos constantes.
En entrevistas y comunicados, Andrés ofreció versiones contradictorias sobre cuándo y cómo conoció a Epstein, lo que afectó su credibilidad. Mientras él afirma que lo conoció en 1999,gracias a una amiga en común, Ghislaine Maxwell (colaboradora de la red de abusos del financiero), una carta escrita al Times por su secretario Alastair Watson, mencionaba que lo conoció desde los principios de los noventas.
En 2010, Andrés generó controversia cuando fue fotografiado caminando por Nueva York junto a Epstein, poco después de que este último saliera de prisión tras cumplir una condena por delitos sexuales contra menores. La imagen provocó una fuerte reacción dentro y fuera del Reino Unido por tratarse de un miembro activo de la familia real relacionándose públicamente con un delincuente sexual convicto.
Un año después, en 2011, el Mail on Sunday publicó una fotografía en la que aparecían Virginia Giuffre (una de las sobrevivientes de los abusos de Epstein) y el ex príncipe juntos. Andrés respondió asegurando no recordar que la imagen hubiera sido tomada. Ese mismo año, ante la creciente presión mediática y política, renunció a su cargo como representante especialdel Reino Unido para Comercio e Inversión, puesto que había ocupado durante una década.
En 2014, Giuffre realizó una presentación judicial en Florida en la que describía con mayor detalle los actos sexuales que, según ella, Epstein la obligó a realizar con Andrés y con otros dos hombres cuando era menor de edad. En ese momento, el juez del caso calificó las acusaciones como “inmateriales e impertinentes”.
Publicidad
La entrevista de BBC Newsnight que selló su desprestigio
En 2019, tras la muerte de Epstein, una entrevista marcó un punto de no retorno en la imagen pública de Andrés. El entonces príncipe habló en el programa BBC Newsnight, en un intento por limpiar su nombre.
Lejos de lograrlo, sus declaraciones provocaron una reacción negativa. Entre otras afirmaciones, sostuvo que el relato de Giuffre, quien aseguró haberlo conocido sudando mientras bailaban en un club nocturno de Londres, no podía ser cierto porque, según él, no sudaba debido a una condición médica derivada de su participación en la guerra de las Malvinas.
También aseguró que su visita a Epstein en Nueva York tenía como único propósito romper definitivamente la amistad, y afirmó que el testimonio de Giuffre contenía errores, ya que la noche de los abusos, según su versión, había celebrado el cumpleaños de su hija en una pizzería. Las explicaciones fueron ampliamente criticadas y consideradas poco creíbles por la opinión pública y la prensa internacional.
Demanda civil y pérdida de títulos
En 2021, Virginia Giuffre presentó una demanda civil en Nueva York acusando formalmente a Andrew Mountbatten-Windsor de abuso sexual. El ex príncipe intentó que el caso fuera desestimado, pero no lo consiguió.
En 2022, en medio del proceso judicial, Andrés renunció a todos sus títulos militares, así como a todos sus patrocinios reales. Finalmente, llegó a un acuerdo económico con Giuffre, cuyos términos financieros no fueron revelados.
La controversia volvió a intensificarse en 2025 cuando se desclasificaron documentos vinculados al caso Epstein y el nombre de Andrew Mountbatten-Windsor apareció en varios de ellos. En octubre de ese mismo año, presionado por el Palacio de Buckingham y por la opinión pública, renunció a todos sus títulos nobiliarios, y poco después el rey Carlos III le retiró oficialmente el rango de príncipe.
Este jueves, Andrew Mountbatten-Windsor se convirtió en el primer miembro relevantede la familia real británica en ser arrestado en la era moderna, un hecho comparable solo con la detención de Carlos I en 1647, durante la guerra civil inglesa.
La policía británica confirmó que el arresto se produjo el día de su cumpleaños número 66, bajo la sospecha de revelar información confidencial durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.