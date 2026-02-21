¿Quién fue Willie Colón?

William Anthony Colón Román, nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, fue uno de los pilares que definieron la salsa como fenómeno cultural y sonoro en el siglo 20.

Hijo de padres puertorriqueños, Willie Colón encontró en la música —especialmente en el trombón— su voz más poderosa, transformando un género que ganaba popularidad en un discurso en el que defendía su identidad y transmitía una singular rebeldía urbana.

Muere Willie Colón pionero de la salsa a los 75 años (Rodrigo Varela/Getty Images)

En la actualidad, las carreras de figuras como Marc Anthony o el impacto que ha tenido el álbum Debí Tirar Más Fotos, de Bad Bunny, no podrían entenderse sin el impacto que ha marcado el legado musical de Colón.

Desde su debut en 1967 con el álbum El Malo, Willie Colón irrumpió en la escena con un sonido rotundo y urbano que redefinió el estilo de la salsa neoyorquina e impulsó a figuras como Héctor Lavoe y Rubén Blades.

Su asociación con Lavoe en la década de los setenta produjo clásicos como "Todo tiene su final", "El día de mi suerte" o "La murga", que siguen resonando en todo el continente, mientras que su posterior colaboración con Blades en discos como Siembra (1978) cimentó su reputación como compositor, arreglista y productor de talla internacional.

Además de su labor musical, Colón incursionó en el cine y en producciones junto a artistas como Celia Cruz y David Byrne, rompiendo constantemente los límites entre géneros y culturas.

Su trabajo fue reconocido con múltiples nominaciones al Grammy e incluso un premio a la trayectoria por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.