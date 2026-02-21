Muere Willie Colón, pionero de la salsa, a los 75 años

La familia del músico Willie Colón confirmó el fallecimiento del intérprete y trombonista a través de un comunicado oficial.
El artista partió “en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, señaló el texto compartido en redes sociales.
Colón tenía 75 años y, de acuerdo con reportes de medios, estuvo hospitalizado recientemente por complicaciones de salud.
Publicidad
Muere Willie Colón a los 75 años
"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia", señala el comunicado de la familia del músico, que así dio a conocer el fallecimiento del intérprete de temas clásicos como "Talento de Televisión" y "El Gran Varón".
"Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", añade el texto compartido en redes sociales, junto a una imagen del músico en la que toca su instrumento emblema.
"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", concluye el mensaje de sus deudos.
Publicidad
¿Quién fue Willie Colón?
William Anthony Colón Román, nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, fue uno de los pilares que definieron la salsa como fenómeno cultural y sonoro en el siglo 20.
Hijo de padres puertorriqueños, Willie Colón encontró en la música —especialmente en el trombón— su voz más poderosa, transformando un género que ganaba popularidad en un discurso en el que defendía su identidad y transmitía una singular rebeldía urbana.
En la actualidad, las carreras de figuras como Marc Anthony o el impacto que ha tenido el álbum Debí Tirar Más Fotos, de Bad Bunny, no podrían entenderse sin el impacto que ha marcado el legado musical de Colón.
Desde su debut en 1967 con el álbum El Malo, Willie Colón irrumpió en la escena con un sonido rotundo y urbano que redefinió el estilo de la salsa neoyorquina e impulsó a figuras como Héctor Lavoe y Rubén Blades.
Su asociación con Lavoe en la década de los setenta produjo clásicos como "Todo tiene su final", "El día de mi suerte" o "La murga", que siguen resonando en todo el continente, mientras que su posterior colaboración con Blades en discos como Siembra (1978) cimentó su reputación como compositor, arreglista y productor de talla internacional.
Además de su labor musical, Colón incursionó en el cine y en producciones junto a artistas como Celia Cruz y David Byrne, rompiendo constantemente los límites entre géneros y culturas.
Su trabajo fue reconocido con múltiples nominaciones al Grammy e incluso un premio a la trayectoria por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.
Publicidad
La polémica visión política de Willie Colón
Si bien Willie Colón forjó su reputación en la música, en los últimos años su figura también fue objeto de atención por sus posturas políticas expresadas en redes sociales y en medios.
A diferencia de muchos de sus contemporáneos que defendían causas progresistas, Colón causó polémica al expresar su apoyo a figuras conservadoras de la política, incluido el presidente estadounidense Donald Trump durante y después de las elecciones.
Sus publicaciones en plataformas como X e Instagram reflejan un creciente interés por temas políticos que generaron tanto respaldo como críticas en el público y entre colegas.
En 2024, tras la victoria de Trump, Colón utilizó sus redes para burlarse de colegas como Rubén Blades, Residente y Bad Bunny, señalando su desaprobación hacia quienes apoyaron a candidatos demócratas.