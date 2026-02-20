La muerte de Eric Dane conmociona a Hollywood: Patrick Dempsey, Ashton Kutcher y otras estrellas reaccionan

Celebridades que han reaccionado a la muerte de Eric Dane

Patrick Dempsey

El actor Patrick Dempsey, con quien Eric compartió créditos en Grey’s Anatomy, reconoció el activismo que Dane realizó después de haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. En colaboración, con la organización I AM ALS compartió un video que el actor hizo para concientizar sobre la enfermedad

Patrick compartió un video de Eric. (Instagram - @patrickdempsey)

Además, durante su entrevista en The Chris Evans Breakfast Show este 20 de febrero, habló sobre el fallecimiento: “Me siento muy triste por sus hijos. Me escribía con él, nos enviábamos mensajes de texto, así que hablé con él hace una semana y unos amigos fueron a verlo y estaba empezando a perder el habla”.

También reveló detalles sobre los últimos días de Eric: “Estaba postrado en cama y le costaba mucho tragar, así que su calidad de vida se deterioraba rápidamente. Era un hombre divertidísimo, era un placer trabajar con él y quiero recordarlo con ese espíritu porque siempre que estaba en el set, se divertía muchísimo”.

Patrick trabajó con Eric en Grey's Anatomy. (Getty Images)

Nina Dobrev

Eric y Nina trabajaron juntos en la película Amor Redentor. Tras la muerte y a través de su cuenta de Instagram, ella publicó una historia del actor en el set de ese proyecto y agregó un cariñoso mensaje: “Con el corazón roto tras escuchar sobre el fallecimiento de Eric. Era cálido, generoso, preparado y muy apasionado con lo que hacía. El dirigió con amabilidad e hizo que todos en el set se sintieran vistos”.

Nina trabajó con Dane en Amor Redentor. (Instagram - @nina)

La actriz de The Vampire Diares también reflexionó sobre la enfermedad de Dane: “La ELA es una enfermedad cruel e imperdonable. Que su memoria inspire más investigación, conciencia y progreso hacia una cura. Será profundamente extrañado. Mandando mi amor y sentidas condolencias a su familia”.