Espectáculos

La muerte de Eric Dane conmociona a Hollywood: Patrick Dempsey, Ashton Kutcher y otras estrellas reaccionan

Tras el fallecimiento de Eric Dane, celebridades de Hollywood que trabajaron con él han mostrado su luto y recordado al actor.
vie 20 febrero 2026 10:50 AM
Eric-Dane-muerte-reaccion-celebridades
Diversas celebridades han mostrado su sorpresa ante la muerte de Eric Dane. (Getty Images)

A menos de un año de anunciar que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el actor Eric Dane , conocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, falleció este 19 de febrero a los 53 años. Tras confirmarse la noticia, compañeros de series y películas se han despedido de Eric a través de sus redes sociales y han recordando la lucha que tuvo el actor contra la enfermedad que padeció y que hizo pública en abril de 2025.

Celebridades que han reaccionado a la muerte de Eric Dane

Patrick Dempsey

El actor Patrick Dempsey, con quien Eric compartió créditos en Grey’s Anatomy, reconoció el activismo que Dane realizó después de haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. En colaboración, con la organización I AM ALS compartió un video que el actor hizo para concientizar sobre la enfermedad

Patrick-Dempsey-Eric-Dane
Patrick compartió un video de Eric. (Instagram - @patrickdempsey)

Además, durante su entrevista en The Chris Evans Breakfast Show este 20 de febrero, habló sobre el fallecimiento: “Me siento muy triste por sus hijos. Me escribía con él, nos enviábamos mensajes de texto, así que hablé con él hace una semana y unos amigos fueron a verlo y estaba empezando a perder el habla”.

También reveló detalles sobre los últimos días de Eric: “Estaba postrado en cama y le costaba mucho tragar, así que su calidad de vida se deterioraba rápidamente. Era un hombre divertidísimo, era un placer trabajar con él y quiero recordarlo con ese espíritu porque siempre que estaba en el set, se divertía muchísimo”.

Patrick-Dempsey-Eric-Dane
Patrick trabajó con Eric en Grey's Anatomy. (Getty Images)

Nina Dobrev

Eric y Nina trabajaron juntos en la película Amor Redentor. Tras la muerte y a través de su cuenta de Instagram, ella publicó una historia del actor en el set de ese proyecto y agregó un cariñoso mensaje: “Con el corazón roto tras escuchar sobre el fallecimiento de Eric. Era cálido, generoso, preparado y muy apasionado con lo que hacía. El dirigió con amabilidad e hizo que todos en el set se sintieran vistos”.

Nina-Dobrev-Eric-Dane
Nina trabajó con Dane en Amor Redentor. (Instagram - @nina)

La actriz de The Vampire Diares también reflexionó sobre la enfermedad de Dane: “La ELA es una enfermedad cruel e imperdonable. Que su memoria inspire más investigación, conciencia y progreso hacia una cura. Será profundamente extrañado. Mandando mi amor y sentidas condolencias a su familia”.

Nina-Dobrev
Dobrev invitó a fomentar el estudio sobre la ELA. (Getty Images)

Ashton Kutcher

Su compañero en la película de 2010, Día de los Enamorados, usó la plataforma X para despedirse de Eric: “La liga de fútbol fantasy de los fanáticos de Franklin Strip extrañará al Sr. Eric Dane. Sabemos que nos verán desde la cabina. Te extrañamos, amigo. Sigamos luchando para resolver la ELA”.

Ashton-Kutcher
Ashton Kutcher también fomentó la lucha contra la ELA. (Getty Images)

Alyssa Milano

Su compañera en la serie Hechiceras de 1998, publicó un par de fotografías del actor y agregó un cálido mensaje: “No puedo dejar de ver esa chispa en los ojos de Eric justo antes de decir algo que te haría escupir la bebida o replantearte toda la perspectiva. Tenía un sentido del humor agudísimo. Le encantaba lo absurdo. Le encantaba pillar a la gente desprevenida".

También habló de sus hijas Billie, de 15 años y Georgia 14, así como de la esposa de Eric, Rebecca Gayheart: “Y cuando se trataba de sus hijas y Rebecca, todo en él se ablandaba. Las llevaba consigo incluso en habitaciones donde no estaban presentes. Se notaba en cómo cambiaba su voz al decir sus nombres. Una familia de una belleza impresionante”.

Incluso recordó anécdotas con el actor: “Me convenció de cortarme el pelo estilo pixie y de hacerme un piercing en la nariz. También me acompañó en el paseo cuando encontramos a Lucy, mi querida chihuahua rescatada. Me llamó 'Milano', como si fuera la única parte de mi nombre que importara”.

Alyssa-Milano
Alyssa Milano trabajo con Eric en Hechiceras. (Getty Images)

Kevin McKidd

El actor que dio vida al Dr. Owen Hunt en Grey’s Anatomy, compartió una publicación relacionada al fallecimiento de Dane con un “Descansa en paz, amigo”.

Kevin-McKidd
Kevin McKidd también actuó en Grey's Anatomy. (Getty Images)

Sam Levinson

La mente detrás de Euphoria, uno de los últimos proyectos más importantes del actor, también habló sobre su fallecimiento a través de Variety: “Me duele el corazón la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. Oramos por su familia. Que su memoria sea una bendición”.

Sam-Levinson
Sam Levinson es el creador de Euphoria. (Getty Images)

Paul Walter Hauser

Paul y Eric compartieron créditos en la película Americana de 2023. El actor se despidió mediante una publicación de Instagram con una fotografía juntos y el mensaje: “Intentamos conseguir ‘gigs’, intentamos reírnos del dolor y tratamos de mantenernos sobrios. Me alegra que nos haya tocado juntos en Americana. Te quiero, hombre. Ojalá tuviéramos más tiempo. Disfruta de los brazos de Dios Padre. Nos vemos. Q.E.P.D. #EricDane”.

Kim Raver

La también actriz de Grey’s Anatomy compartió una publicación en Instagram donde agregó que “Eric era una luz. Se le veía brillar con naturalidad tanto en el set de Grey's como cuando estaba con Rebecca y las niñas. Durante el rodaje, tenía un brillo especial en la mirada y, con una mirada traviesa, contaba con una sincronización cómica perfecta, ¡una línea de diálogo que te dejaba boquiabierto! Te extrañaremos. Mis más sinceras condolencias para Rebecca y sus niñas. Las queremos”.

Kim-Raver-Eric-Dane
Kim junto a Eric y su esposa Rebecca. (Getty Images)

Krista Vernoff

La productora ejecutiva de Grey’s Anatomy también recordó al actor en un post de Instagram: “Llamé a Eric y me contestó enseguida. Le pregunté si volvería. Sé que es una pandemia y que rodar es una pesadilla, pero lo haremos en la playa y manteniendo la distancia social porque el mundo necesita alegría y Mark y Lexie son alegría. Me dijo dónde y cuándo. Cuando llegué al set ese día, me dijo: ‘Vamos a romper las reglas y abrazarnos, ¿no?’. Lo que más recordaré de Eric Dane son sus abrazos. Los mejores abrazos. Ay, amigo mío. Te deseo paz”.

Más celebridades que se han despedido de Eric Dane

Otras personas que han mostrado su dolor y luto por la muerte de Eric Dane han sido Maria Shriver, quien describió a Eric como heroico por la manera en que manejó su diagnóstico y Selma Blair, quien en una historia de Instagram escribió “te amo a ti y a los tuyos”.

