A menos de un año de anunciar que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el actor Eric Dane , conocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, falleció este 19 de febrero a los 53 años. Tras confirmarse la noticia, compañeros de series y películas se han despedido de Eric a través de sus redes sociales y han recordando la lucha que tuvo el actor contra la enfermedad que padeció y que hizo pública en abril de 2025.
La muerte de Eric Dane conmociona a Hollywood: Patrick Dempsey, Ashton Kutcher y otras estrellas reaccionan
Celebridades que han reaccionado a la muerte de Eric Dane
Patrick Dempsey
El actor Patrick Dempsey, con quien Eric compartió créditos en Grey’s Anatomy, reconoció el activismo que Dane realizó después de haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. En colaboración, con la organización I AM ALS compartió un video que el actor hizo para concientizar sobre la enfermedad
Además, durante su entrevista en The Chris Evans Breakfast Show este 20 de febrero, habló sobre el fallecimiento: “Me siento muy triste por sus hijos. Me escribía con él, nos enviábamos mensajes de texto, así que hablé con él hace una semana y unos amigos fueron a verlo y estaba empezando a perder el habla”.
También reveló detalles sobre los últimos días de Eric: “Estaba postrado en cama y le costaba mucho tragar, así que su calidad de vida se deterioraba rápidamente. Era un hombre divertidísimo, era un placer trabajar con él y quiero recordarlo con ese espíritu porque siempre que estaba en el set, se divertía muchísimo”.
Nina Dobrev
Eric y Nina trabajaron juntos en la película Amor Redentor. Tras la muerte y a través de su cuenta de Instagram, ella publicó una historia del actor en el set de ese proyecto y agregó un cariñoso mensaje: “Con el corazón roto tras escuchar sobre el fallecimiento de Eric. Era cálido, generoso, preparado y muy apasionado con lo que hacía. El dirigió con amabilidad e hizo que todos en el set se sintieran vistos”.
La actriz de The Vampire Diares también reflexionó sobre la enfermedad de Dane: “La ELA es una enfermedad cruel e imperdonable. Que su memoria inspire más investigación, conciencia y progreso hacia una cura. Será profundamente extrañado. Mandando mi amor y sentidas condolencias a su familia”.
Ashton Kutcher
Su compañero en la película de 2010, Día de los Enamorados, usó la plataforma X para despedirse de Eric: “La liga de fútbol fantasy de los fanáticos de Franklin Strip extrañará al Sr. Eric Dane. Sabemos que nos verán desde la cabina. Te extrañamos, amigo. Sigamos luchando para resolver la ELA”.
Alyssa Milano
Su compañera en la serie Hechiceras de 1998, publicó un par de fotografías del actor y agregó un cálido mensaje: “No puedo dejar de ver esa chispa en los ojos de Eric justo antes de decir algo que te haría escupir la bebida o replantearte toda la perspectiva. Tenía un sentido del humor agudísimo. Le encantaba lo absurdo. Le encantaba pillar a la gente desprevenida".
También habló de sus hijas Billie, de 15 años y Georgia 14, así como de la esposa de Eric, Rebecca Gayheart: “Y cuando se trataba de sus hijas y Rebecca, todo en él se ablandaba. Las llevaba consigo incluso en habitaciones donde no estaban presentes. Se notaba en cómo cambiaba su voz al decir sus nombres. Una familia de una belleza impresionante”.
Incluso recordó anécdotas con el actor: “Me convenció de cortarme el pelo estilo pixie y de hacerme un piercing en la nariz. También me acompañó en el paseo cuando encontramos a Lucy, mi querida chihuahua rescatada. Me llamó 'Milano', como si fuera la única parte de mi nombre que importara”.
Kevin McKidd
El actor que dio vida al Dr. Owen Hunt en Grey’s Anatomy, compartió una publicación relacionada al fallecimiento de Dane con un “Descansa en paz, amigo”.
Sam Levinson
La mente detrás de Euphoria, uno de los últimos proyectos más importantes del actor, también habló sobre su fallecimiento a través de Variety: “Me duele el corazón la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. Oramos por su familia. Que su memoria sea una bendición”.
Paul Walter Hauser
Paul y Eric compartieron créditos en la película Americana de 2023. El actor se despidió mediante una publicación de Instagram con una fotografía juntos y el mensaje: “Intentamos conseguir ‘gigs’, intentamos reírnos del dolor y tratamos de mantenernos sobrios. Me alegra que nos haya tocado juntos en Americana. Te quiero, hombre. Ojalá tuviéramos más tiempo. Disfruta de los brazos de Dios Padre. Nos vemos. Q.E.P.D. #EricDane”.
Kim Raver
La también actriz de Grey’s Anatomy compartió una publicación en Instagram donde agregó que “Eric era una luz. Se le veía brillar con naturalidad tanto en el set de Grey's como cuando estaba con Rebecca y las niñas. Durante el rodaje, tenía un brillo especial en la mirada y, con una mirada traviesa, contaba con una sincronización cómica perfecta, ¡una línea de diálogo que te dejaba boquiabierto! Te extrañaremos. Mis más sinceras condolencias para Rebecca y sus niñas. Las queremos”.
Krista Vernoff
La productora ejecutiva de Grey’s Anatomy también recordó al actor en un post de Instagram: “Llamé a Eric y me contestó enseguida. Le pregunté si volvería. Sé que es una pandemia y que rodar es una pesadilla, pero lo haremos en la playa y manteniendo la distancia social porque el mundo necesita alegría y Mark y Lexie son alegría. Me dijo dónde y cuándo. Cuando llegué al set ese día, me dijo: ‘Vamos a romper las reglas y abrazarnos, ¿no?’. Lo que más recordaré de Eric Dane son sus abrazos. Los mejores abrazos. Ay, amigo mío. Te deseo paz”.
Más celebridades que se han despedido de Eric Dane
Otras personas que han mostrado su dolor y luto por la muerte de Eric Dane han sido Maria Shriver, quien describió a Eric como heroico por la manera en que manejó su diagnóstico y Selma Blair, quien en una historia de Instagram escribió “te amo a ti y a los tuyos”.