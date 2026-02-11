Muere James Van Der Beek, estrella de Dawson's Creek, tras años de lucha contra el cáncer

¿De qué murió James Van Der Beek?

El cáncer de James Van Der Beek fue descubierto después de una colonoscopia de rutina en agosto de 2023. Al acudir a la cita, el actor declaró que no estaba preocupado, pero que, al mirar atrás, estaba experimentando síntomas.

James Van Der Beek se ha convertido en un portavoz para las personas con cáncer. (Getty Images)

"Fue solo un cambio en mis hábitos intestinales", declaró para la revista en 2024. "Pensé: 'Probablemente deba cambiar un poco mi dieta. Quizás deba dejar el café. Quizás deba dejar de ponerle crema. Y finalmente lo eliminé de la dieta y no mejoró, así que pensé: 'Bueno, mejor voy a que me revisen'".

En marzo de de 2025, Van Der Beek le dijo a Extra que podía "ver la meta" de su batalla contra el cáncer y explicó que estaba "en una fase de curación". Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, por problemas con la enfermedad, se vio obligado a posponer su reunión con sus coprotagonistas de Dawson's Creek, misma que Michelle Williams organizó para apoyar al actor y a la organización benéfica sin fines de lucro F Cancer, que lucha contra el cáncer creando conciencia con énfasis en la detección temprana.

Michelle Williams, James Van Der Beek, Joshua Jackson y Katie Holmes el elenco principal de Dawson's Creek. (Archivo. )

"Imagínense lo destrozado que estaba cuando dos virus estomacales me dejaron fuera de combate y me dejaron en tierra en el peor momento posible”, escribió en Instagram un día antes del evento. “A pesar de todos mis esfuerzos… no podré estar allí. No podré subirme a ese escenario y agradecer a cada alma del teatro por apoyarme y luchar contra el cáncer cuando más lo necesitaba”.

El actor nació en Connecticut en marzo de 1977 y se interesó por la actuación desde muy joven, participando en varias obras escolares. Finalmente, decidió dedicarse profesionalmente a los 15 años y debutó en el cine con Angus, de 1995, a los 17 años.

Saltó a la fama en el papel principal de Dawson Leery en la serie Dawson's Creek, que duró seis temporadas entre 1998 y 2003.