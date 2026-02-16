Muere Robert Duvall, legendario actor de ‘El Padrino’ y ‘Apocalipsis Ahora’, a los 95 años

Hoy se confirmó la muerte del legendario actor de Hollywood Robert Duvall. Recordado por sus actuaciones en El Padrino y Apocalipsis Ahora, el ganador del Oscar en 1984 falleció el domingo 15 de febrero de 2026, a los 95 años, en su casa de Middleburg, Virginia, acompañado de su familia.
La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer este lunes 16 de febrero por su esposa, Luciana Pedraza, a través de una publicación en la página oficial de Facebook del actor.
“Bob falleció en paz en su casa, rodeado de amor y consuelo”, escribió Pedraza, quien también lo describió como “uno de los mejores actores de nuestro tiempo”. En el mismo mensaje agradeció las muestras de afecto y pidió privacidad para despedirlo en familia.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa específica de su muerte. Medios especializados como TMZ, Variety, CNN, Deadline y The Hollywood Reporter coinciden en que murió pacíficamente en su hogar, sin reportes recientes de enfermedades graves.
En los últimos años había optado por un perfil bajo, lejos del ruido de la industria que ayudó a moldear durante más de seis décadas.
¿Quién fue Robert Duvall, legendario actor de Hollywood?
Nacido como Robert Selden Duvall el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, creció en Annapolis, Maryland, en una familia ligada a la Marina estadounidense, Robert Duvall estudió en Principia College y se formó como actor en el Neighborhood Playhouse de Nueva York bajo la tutela de Sanford Meisner, una escuela que privilegiaba la verdad emocional sobre el artificio.
Sirvió brevemente en el Ejército antes de abrirse paso en teatro y televisión en la Nueva York de los años cincuenta, donde compartió generación con figuras como Dustin Hoffman y Gene Hackman.
Su primera gran aparición en cine fue como el enigmático Boo Radley en To Kill a Mockingbird, pero su consolidación llegó una década después de la mano de Francis Ford Coppola.
Como Tom Hagen en El Padrino y El Padrino Parte II, Duvall construyó uno de los personajes más sobrios y estratégicos del cine moderno: el consigliere que hablaba poco y entendía todo. Fue una interpretación que lo colocó en el centro del nuevo Hollywood.
En Apocalipsis Ahora volvió a trabajar con Coppola y regaló una de las frases más citadas del cine bélico al encarnar al teniente coronel Kilgore: “I love the smell of napalm in the morning” (“Adoro el olor del napalm en la mañana”). Esa mezcla de carisma y amenaza se convirtió en su sello.
Robert Duvall, ganador del Oscar
Ganó el Oscar como Mejor Actor por Tender Mercies, donde interpretó a un cantante de country alcohólico en busca de redención. A lo largo de su carrera acumuló siete nominaciones al premio de la Academia, además de cuatro Globos de Oro —con una victoria—, un BAFTA y un Emmy.
Títulos como The Great Santini, Network, The Apostle —que también escribió y dirigió—, The Judge y Widows muestran la amplitud de un registro que iba del drama familiar al thriller político sin perder densidad.
En televisión dejó huella con la miniserie Lonesome Dove, consolidando su legado también en la pantalla chica.
Robert Duvall estuvo casado cuatro veces
Se casó en cuatro ocasiones. Su matrimonio más duradero fue con la actriz y directora argentina Luciana Pedraza, con quien compartió proyectos creativos y fundó The Robert Duvall Children’s Fund, organización dedicada a apoyar a niños y familias en situación vulnerable. El actor no tuvo hijos biológicos.