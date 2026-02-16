¿Quién fue Robert Duvall, legendario actor de Hollywood?

Nacido como Robert Selden Duvall el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, creció en Annapolis, Maryland, en una familia ligada a la Marina estadounidense, Robert Duvall estudió en Principia College y se formó como actor en el Neighborhood Playhouse de Nueva York bajo la tutela de Sanford Meisner, una escuela que privilegiaba la verdad emocional sobre el artificio.

Muere Robert Duvall, legendario actor de 'El Padrino' y 'Apocalipsis Ahora', a los 95 años (Bettmann)

Sirvió brevemente en el Ejército antes de abrirse paso en teatro y televisión en la Nueva York de los años cincuenta, donde compartió generación con figuras como Dustin Hoffman y Gene Hackman.

Su primera gran aparición en cine fue como el enigmático Boo Radley en To Kill a Mockingbird, pero su consolidación llegó una década después de la mano de Francis Ford Coppola.

Como Tom Hagen en El Padrino y El Padrino Parte II, Duvall construyó uno de los personajes más sobrios y estratégicos del cine moderno: el consigliere que hablaba poco y entendía todo. Fue una interpretación que lo colocó en el centro del nuevo Hollywood.

En Apocalipsis Ahora volvió a trabajar con Coppola y regaló una de las frases más citadas del cine bélico al encarnar al teniente coronel Kilgore: “I love the smell of napalm in the morning” (“Adoro el olor del napalm en la mañana”). Esa mezcla de carisma y amenaza se convirtió en su sello.