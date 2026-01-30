Muere el reconocido productor Pedro Torres, a los 72 años

A través de redes sociales, la familia del productor dio a conocer la noticia.

Pedro Torres fue reconocido como uno de los productores más influyentes de México. A lo largo de su carrera, colaboró estrechamente con Luis Miguel en más de diez videoclips, entre ellos algunos de los más icónicos del cantante, como “La incondicional”, “No sé tú” y “La media vuelta”, este último con la participación de figuras como Juan Gabriel, Lola Beltrán, Carlos Monsiváis y Ofelia Medina.

Pedro Torres (Cuarto Oscuro)

¿Quién era Pedro Torres?

Además, colaboró en los videos musicales de figuras como Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares, entre otros artistas, elevando el estándar del videoclip en español a nivel cinematográfico, definiendo la estética musical de los años 80 y 90.

En televisión, Torres dejó una huella importante al producir programas que marcaron época, como el realityshow Big Brother y la serie Mujeres asesinas, ambos con gran éxito de audiencia, además de Gossip Girl: Acapulco.