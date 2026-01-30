Muere el reconocido productor Pedro Torres, a los 72 años

Pedro Torres, productor de Big Brother y Mujeres Asesinas, murió a los 72 años de edad, tras complicaciones derivadas de una esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padecía en los últimos años.
En medio de esta crisis de salud, Torres comenzó a grabar mensajes de despedida para sus familiares y amigos en los que les expresó su gratitud y cariño.
A través de redes sociales, la familia del productor dio a conocer la noticia.
Pedro Torres fue reconocido como uno de los productores más influyentes de México. A lo largo de su carrera, colaboró estrechamente con Luis Miguel en más de diez videoclips, entre ellos algunos de los más icónicos del cantante, como “La incondicional”, “No sé tú” y “La media vuelta”, este último con la participación de figuras como Juan Gabriel, Lola Beltrán, Carlos Monsiváis y Ofelia Medina.
¿Quién era Pedro Torres?
Además, colaboró en los videos musicales de figuras como Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares, entre otros artistas, elevando el estándar del videoclip en español a nivel cinematográfico, definiendo la estética musical de los años 80 y 90.
En televisión, Torres dejó una huella importante al producir programas que marcaron época, como el realityshow Big Brother y la serie Mujeres asesinas, ambos con gran éxito de audiencia, además de Gossip Girl: Acapulco.
A lo largo de su carrera, Pedro Torres se caracterizó por su innovación y su capacidad para adaptar formatos internacionales con un sello mexicano, siempre desde su casa productora El Mall, enfocada en la creación y producción de contenidos de entretenimiento, ficción, realities y publicidad para todas las plataformas.
Además fue Director ejecutivo y fundador de Curiosity Media produce contenido para televisión, cine, prensa y medios digitales, y crea campañas de marketing 360.
En el ámbito personal, Pedro Torres estuvo casado tres veces: primero con Carolina, mamá de su hija Apolonia; luego con la actriz Lucía Méndez, con quien tuvo a su hijo Pedro Antonio; y posteriormente con Alexica, madre de Emilia. En los últimos años mantuvo una relación con la empresaria Saddy Abaunza.