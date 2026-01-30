Muere Catherine O’Hara, la mamá de Kevin McCallister en ‘Mi Pobre Angelito’, a los 71 años

¿Quién fue Catherine O’Hara?

Catherine O’Hara nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto, en el seno de una familia numerosa de ascendencia irlandesa; ella fue la sexta hija de siete hermanos.

Su formación artística se dio en el terreno de la improvisación, primero en The Second City y después en el influyente programa Second City Television (SCTV), donde coincidió con figuras como Eugene Levy (American Pie), John Candy y Rick Moranis (Ghostbusters, Querida encogí a los niños).

Muere la actriz Catherine O'Hara mamá de Kevin en 'Mi Pobre Angelito' (Frazer Harrison/Getty Images)

Ahí no solo destacó como intérprete, sino también como guionista, faceta que le valió su primer premio Emmy en 1982, en la categoría de escritura.

Durante los años ochenta y noventa se consolidó como actriz de reparto gracias a personajes intensos, neuróticos, sofisticados o deliberadamente excesivos.

Trabajó de manera recurrente con el director Christopher Guest en comedias de culto como Waiting for Guffman (1996), Best in Show (2000) y A Mighty Wind (2003), películas que reforzaron su reputación dentro de un humor más “pensado”.