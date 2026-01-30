Muere Catherine O’Hara, la mamá de Kevin McCallister en ‘Mi Pobre Angelito’, a los 71 años

La actriz canadiense Catherine O’Hara falleció este viernes a los 71 años, según dieron a conocer medios estadounidenses como Page Six y TMZ.
Con una carrera que se extendió por más de cinco décadas, O’Hara fue una actriz respetada por la crítica, reconocida por la industria y, al mismo tiempo, profundamente popular entre el público.
En México, el rostro de Catherine O’Hara está asociado de manera inmediata a dos figuras maternas que marcaron a generaciones. La primera, Kate McCallister, la madre de Kevin —interpretado por Macaulay Culkin— en Mi pobre angelito (1990) y Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992), películas que se convirtieron en una tradición televisiva navideña.
La segunda, Delia Deetz, la excéntrica madrastra del personaje de Winona Ryder en Beetlejuice (1988) y su secuela de 2024, bajo la dirección de Tim Burton.
¿Quién fue Catherine O’Hara?
Catherine O’Hara nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto, en el seno de una familia numerosa de ascendencia irlandesa; ella fue la sexta hija de siete hermanos.
Su formación artística se dio en el terreno de la improvisación, primero en The Second City y después en el influyente programa Second City Television (SCTV), donde coincidió con figuras como Eugene Levy (American Pie), John Candy y Rick Moranis (Ghostbusters, Querida encogí a los niños).
Ahí no solo destacó como intérprete, sino también como guionista, faceta que le valió su primer premio Emmy en 1982, en la categoría de escritura.
Durante los años ochenta y noventa se consolidó como actriz de reparto gracias a personajes intensos, neuróticos, sofisticados o deliberadamente excesivos.
Trabajó de manera recurrente con el director Christopher Guest en comedias de culto como Waiting for Guffman (1996),Best in Show (2000) y A Mighty Wind(2003), películas que reforzaron su reputación dentro de un humor más “pensado”.
Los últimos años de Catherine O'Hara
El reconocimiento masivo, sin embargo, llegó de forma tardía pero contundente con la serie Schitt’s Creek (2015–2020). Su interpretación de Moira Rose, una ex estrella de telenovelas atrapada entre la decadencia económica y el narcisismo, se convirtió en uno de los personajes televisivos más comentados de la década.
En 2020 ganó el Emmy a Mejor Actriz en Serie de Comedia, completando así una trayectoria premiada tanto por su escritura como por su actuación.
En sus últimos años, O’Hara mantuvo una presencia constante en producciones relevantes. Participó en la serie The Studio, encabezada por Seth Rogen, donde interpretó a una veterana figura de la industria cinematográfica, papel que fue leído como un guiño autorreferencial a su lugar dentro de Hollywood.
También prestó su voz a proyectos animados y continuó siendo una actriz solicitada por su precisión técnica y su capacidad para elevar cualquier escena.
La historia de Catherine O’Hara fuera del set
En el ámbito personal, Catherine O’Hara estuvo casada desde 1992 con el diseñador de producción Bo Welch, a quien conoció durante el rodaje de Beetlejuice. Tuvieron dos hijos y mantuvieron una vida privada discreta.
De acuerdo con los reportes, la actriz presentó un cuadro delicado de salud en la madrugada de este viernes en su casa de Los Ángeles, para luego ser trasladada en ambulancia a un hospital donde, finalmente, falleció.