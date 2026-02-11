Muere Jung Eun-woo, actor del k-drama ‘Bride of the Sun’, a los 39 años

¿Quién fue Jung Eun-woo?

Jung Eun-woo fue un actor surcoreano cuya trayectoria dejó una huella en el público de los K-dramas y en el cine de Corea del Sur a lo largo de casi dos décadas.

Nacido como Jung Dong-jin el 10 de abril de 1986, mostró desde muy joven una clara vocación por la actuación, lo que lo llevó a estudiar teatro y cine en la Universidad Dongguk, una de las instituciones más reconocidas en la formación de talentos del entretenimiento coreano.

Jung Eun-woo (Instagram)

Su carrera profesional comenzó en 2006 con su debut en la tercera temporada del drama juvenil Sharp (Rounding Off Season 3), transmitido por la cadena KBS.

A partir de entonces, Jung Eun-woo construyó una sólida carrera tanto en televisión como en cine.

Entre sus trabajos más recordados se encuentra Bride of the Sun (2011–2012), drama de SBS que le dio mayor proyección dentro y fuera de Corea del Sur.

También participó en series como Five Fingers, One Well-Raised Daughter y My Only One.

Jung Eun-woo (Instagram)

En el cine, su última participación fue en la película Memory: Manipulated Murder (2021), estrenada antes de su fallecimiento.

A lo largo de su carrera, Jung Eun-woo recibió diversos reconocimientos, entre ellos premios en los SBS Drama Awards de 2012 y 2013, donde fue distinguido con el New Star Award y un premio por Actuación Especial.