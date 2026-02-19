Muere Eric Dane, el legendario 'McSteamy' de 'Grey's Anatomy' y actor de 'Euphoria', a los 53 años

"A lo largo de su camino con la enfermedad, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para otros que enfrentan la misma lucha", añadió el documento.

"Se le echará profundamente de menos y se le recordará siempre con amor. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por la inmensa muestra de cariño y apoyo que recibió. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento imposible”.

¿Quién fue Eric Dane?

Nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, Eric Dane construyó una carrera sólida que fue mucho más allá del hospital ficticio de Seattle Grace en Grey's Anatomy, y que con su interpretación del inolvidable Dr. Mark Sloan, el seductor “McSteamy”, se convirtió en uno de los rostros más reconocidos y populares de la televisión en los años 2000.

Antes del universo médico de Shonda Rhimes, Dane construyó su carrera en la televisión estadounidense de los años noventa y principios de los 2000.

Comenzó con apariciones en series como Saved by the Bell, The Wonder Years y Married... with Children.

Muere el actor Eric Dane a los 53 años (Frazer Harrison)

Más adelante obtuvo papeles recurrentes en Gideon’s Crossing y Charmed, donde comenzó a perfilar esa mezcla de atractivo y tensión dramática que después explotaría a nivel masivo.

Participó, entre otros títulos, en producciones como X-Men: The Last Stand, donde interpretó a Multiple Man, y en la serie militar The Last Ship, con los que demostró que su presencia en pantalla combinaba carisma, vulnerabilidad y una intensidad muy particular.