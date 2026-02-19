Muere Eric Dane, el legendario 'McSteamy' de 'Grey's Anatomy' y actor de 'Euphoria', a los 53 años

Eric Dane, el galán estadounidense que fue conocido en el mundo como "McSteamy" gracias a su partición en la serie Grey's Anatomy murió a los 53 años, según confirmó People.
"Con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció este jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de amigos cercanos, su dedicada esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su mundo", confirmó la familia en un comunicado.
Publicidad
"A lo largo de su camino con la enfermedad, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para otros que enfrentan la misma lucha", añadió el documento.
"Se le echará profundamente de menos y se le recordará siempre con amor. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por la inmensa muestra de cariño y apoyo que recibió. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento imposible”.
¿Quién fue Eric Dane?
Nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, Eric Dane construyó una carrera sólida que fue mucho más allá del hospital ficticio de Seattle Grace en Grey's Anatomy, y que con su interpretación del inolvidable Dr. Mark Sloan, el seductor “McSteamy”, se convirtió en uno de los rostros más reconocidos y populares de la televisión en los años 2000.
Antes del universo médico de Shonda Rhimes, Dane construyó su carrera en la televisión estadounidense de los años noventa y principios de los 2000.
Comenzó con apariciones en series como Saved by the Bell, The Wonder Years y Married... with Children.
Más adelante obtuvo papeles recurrentes en Gideon’s Crossing y Charmed, donde comenzó a perfilar esa mezcla de atractivo y tensión dramática que después explotaría a nivel masivo.
Participó, entre otros títulos, en producciones como X-Men: The Last Stand, donde interpretó a Multiple Man, y en la serie militar The Last Ship, con los que demostró que su presencia en pantalla combinaba carisma, vulnerabilidad y una intensidad muy particular.
Publicidad
Eric Dane y su inolvidable actuación en 'Euphoria' como el papá del personaje de Jacob Elordi
En años recientes,Eric Dane vivió una segunda ola de reconocimiento global gracias a su papel como Cal Jacobs en Euphoria, la provocadora serie de HBO protagonizada por Zendaya.
Su interpretación —cruda, incómoda y profundamente humana— mostró a un actor dispuesto a desmantelar su imagen de galán para explorar zonas oscuras de la masculinidad contemporánea.
Fue una de las actuaciones más intensas y comentadas del drama juvenil creado por Sam Levinson, que tuvo un cierre épico en la segunda temporada del programa.
La producción de Euphoria confirmó que el actor sería parte de la tercera temporada y, conicidentemente, este día en que Eric Dane falleció, salió el tráiler de la serie, aunque él no parece en las imágenes.
Publicidad
Eric Dane habló abiertamente del diagnóstico de ELA, esclerosis lateral amiotrófica
En abril de 2025, Eric Dane hizo público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), compartiendo con People que había sido diagnosticado con esta enfermedad y que estaba agradecido de tener a su familia a su lado "mientras navegamos este siguiente capítulo”.
En aquel momento dijo que se sentía “afortunado de poder seguir trabajando y deseando volver al set de Euphoria la semana siguiente”, pidiendo respeto a la privacidad para él y su familia en ese momento.
Meses después, en junio de 2025, en entrevista con Good Morning America, Dane fue más abierto sobre cómo la enfermedad afectaba su vida y estado emocional.
“Me despierto cada día y recuerdo inmediatamente que esto está sucediendo. No es un sueño… y no siento que este sea mi final”, dijo con honestidad sobre su lucha diaria.
Tiempo después también expresó con crudeza el impacto psicológico y físico de la enfermedad, afirmando en eventos de concienciación que no tenía motivos para estar de buen humor en ningún momento del día; con lo que dejaba en claro la intensidad y complejidad de vivir con ELA mientras buscaba continuar con su vida.