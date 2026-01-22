Muere María del Carmen Vázquez, mamá de Eduardo Capetillo

Muere la mamá de Eduardo Capetillo

Fue el periodista deportivo Heriberto Murrieta quien, a través de redes sociales, compartió la noticia del fallecimiento de la mamá de Eduardo Capetillo y suegra de Biby Gaytán, lo que generó conmoción entre colegas, seguidores y figuras del medio artístico que han externado sus condolencias.

A través de su cuenta en X, Murrieta lamentó profundamente la pérdida de su “entrañable amiga” y compartió una fotografía de María del Carmen Vázquez Alcaide, recordándola con respeto y afecto.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo. pic.twitter.com/HxnrhSrT2Z — Heriberto Murrieta (@Beto_Murrieta) January 22, 2026

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo”, escribió.