Lo que Salma Hayek nos contó de la película con la que regresa a México

En una conferencia de prensa con la presidenta Claudia Sheinbaum, la actriz y productora Salma Hayek emocionó al público al hablar de su nuevo largometraje que se está filmando en Veracruz, su estado natal.

Visiblemente conmovida, Hayek destacó que, tras años de trabajar fuera de México, este proyecto representa una “carta de amor a México” —una película que finalmente pudo realizar en territorio mexicano gracias a las políticas de apoyo que están transformando la industria audiovisual del país.

