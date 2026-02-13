Integrantes de la familia Aguilar sí fueron escoltados por policías tras incidente violento cerca del rancho El Soyate

Gobierno de Zacatecas descarta ataque directo a la dinastía Aguilar

De acuerdo con la información dada a conocer por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno de Zacatecas, la agresión cerca del rancho de la familia Aguilar en Zacatecas no fue un ataque directo contra ellos, sino una agresión de un presunto grupo delictivo en contra de la policía estatal.

“En ese momento es cuando se da la explosión o la agresión en contra del convoy que estaba trasladando al jefe de plaza, específicamente, en contra de una unidad de la policía estatal de Zacatecas, de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, pero no fue una agresión en contra del personal de seguridad, de las escoltas de la familia Aguilar, o en contra de cualquier integrante de la familia Aguilar, que es una familia icónica de aquí de Zacatecas”, explicó el funcionario.

Versiones preliminares señalaban que la agresión habría sido en contra de Nodal y Ángela (Instagram)

Las especulaciones sobre un posible atentado en contra de los Aguilar crecieron debido a que se dijo que integrantes de la familia, entre ellos Ángela Aguilar, se encontraban transitando por la zona donde ocurrieron los hechos.

Al respecto, Reyes Mugüerza puntualizó: “No por la carretera, por la carretera no, pero seguramente por uno de los caminos aledaños. Digamos que hay una carretera troncal y alrededor hay bastantes entradas, salidas que van rumbo a estas comunidades cercanas a la carretera principal. Pero sí se encontraban circulando en el área, pero no en esta carretera en donde fue la agresión”, precisó.

Sobre la identidad de los integrantes de la dinastía Aguilar presentes en el área durante lo sucedido, el secretario evitó confirmar nombres específicos.

Autoridades aclararon que integrantes de la familia Aguilar circulaban cerca de donde ocurrieron los hechos (Getty Images)

“Bueno, la verdad es que la información sobre qué familiares estaban en el rancho o en la zona en ese momento no la tenemos disponible en este momento, pero seguramente cuando las investigaciones avancen se dará a conocer de manera oportuna y de manera veraz”, afirmó.

