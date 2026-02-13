Integrantes de la familia Aguilar sí fueron escoltados por policías tras incidente violento cerca del rancho El Soyate

Ante las versiones encontradas, el secretario de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza, aclaró lo ocurrido en una entrevista con el programa Ventaneando para aclarar lo sucedido.
Publicidad
¿Qué pasó en el rancho de los Aguilar en Zacatecas?
Rodrigo Reyes Mugüerza explicó a Ventaneando que los hechos en los que se habrían visto involucrados Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron resultado de un operativo de seguridad que dio como resultado la captura de un "jefe de plaza".
“La información que nosotros tenemos, hay que precisar un poquito sobre lo que sucedió el día de ayer. El día de ayer las fuerzas de seguridad aquí de Zacatecas realizaron un operativo en el municipio de Tabasco. Está pegado, es colindante, con el municipio de Villanueva, donde la familia Aguilar tiene su rancho, sus propiedades. Y se detuvo al jefe de plaza del municipio de Tabasco”, explicó el secretario de Gobierno zacatecano.
Publicidad
Gobierno de Zacatecas descarta ataque directo a la dinastía Aguilar
De acuerdo con la información dada a conocer por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno de Zacatecas, la agresión cerca del rancho de la familia Aguilar en Zacatecas no fue un ataque directo contra ellos, sino una agresión de un presunto grupo delictivo en contra de la policía estatal.
“En ese momento es cuando se da la explosión o la agresión en contra del convoy que estaba trasladando al jefe de plaza, específicamente, en contra de una unidad de la policía estatal de Zacatecas, de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, pero no fue una agresión en contra del personal de seguridad, de las escoltas de la familia Aguilar, o en contra de cualquier integrante de la familia Aguilar, que es una familia icónica de aquí de Zacatecas”, explicó el funcionario.
Las especulaciones sobre un posible atentado en contra de los Aguilar crecieron debido a que se dijo que integrantes de la familia, entre ellos Ángela Aguilar, se encontraban transitando por la zona donde ocurrieron los hechos.
Al respecto, Reyes Mugüerza puntualizó: “No por la carretera, por la carretera no, pero seguramente por uno de los caminos aledaños. Digamos que hay una carretera troncal y alrededor hay bastantes entradas, salidas que van rumbo a estas comunidades cercanas a la carretera principal. Pero sí se encontraban circulando en el área, pero no en esta carretera en donde fue la agresión”, precisó.
Sobre la identidad de los integrantes de la dinastía Aguilar presentes en el área durante lo sucedido, el secretario evitó confirmar nombres específicos.
“Bueno, la verdad es que la información sobre qué familiares estaban en el rancho o en la zona en ese momento no la tenemos disponible en este momento, pero seguramente cuando las investigaciones avancen se dará a conocer de manera oportuna y de manera veraz”, afirmó.
Publicidad
Policías escoltaron a miembros de la familia Aguilar rumbo al aeropuerto tras la agresión cerca de su rancho
Asimismo, confirmó que integrantes de la familia Aguilar sí fueron escoltados de camino al aeropuerto.
“Sí, fueron acompañados al aeropuerto por personal de la policía estatal y también por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, junto con el Ejército y la Guardia Nacional. (…) Pero para responder puntualmente su pregunta si fueron acompañados al aeropuerto con personal de seguridad”, dijo.
Sin embargo, reiteró que no le correspondía precisar qué integrantes estaban presentes. “Bueno, esa información la debe tener la Fiscalía General de Justicia del Estado. A mí no me gustaría, la verdad, especular sobre quiénes eran, pero seguramente por eso le digo que con... sobre quiénes eran los familiares. No hay nada que nosotros tengamos que ocultar, simplemente no queremos especular”, mencionó.
Pepe Aguilar se comunicó con el Gobierno de Zacatecas tras difundirse la noticia del hecho violento cerca de su rancho
Finalmente, el funcionario del Gobierno de Zacatecas confirmó que Pepe Aguilar mantuvo comunicación directa con las autoridades estatales tras difundirse la noticia.
“Sí, el señor Pepe Aguilar, que la verdad nosotros siempre lo vamos a hacer como un embajador de la cultura. Toda su familia... Tuvo comunicación directa con el gobernador, con el gobernador David Monreal, con el secretario de Seguridad Pública, nada más para saber cuál era la situación, porque la nota evidentemente circuló muy rápido en México”, explicó.
Las declaraciones buscan poner fin a las versiones que hablaban de un atentado directo contra la familia Aguilar. De acuerdo con la versión oficial, se trató de una agresión dirigida a fuerzas de seguridad en el contexto de un operativo, sin que existiera un ataque planeado contra los artistas o sus escoltas.