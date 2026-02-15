Salma Hayek y Claudia Sheinbaum impulsan nuevos incentivos para cine y series en México

Salma Hayekreafirmó su orgullo de ser mexicana y subrayó que es momento de contar, a través de expresiones artísticas como el cine, la verdadera historia del país ante el mundo: “lo que realmente es México y no lo que les están vendiendo”.
El plan anunciado incluye estímulos económicos y fiscales para largometrajes, series de ficción y documentales realizados en México, con el objetivo de fortalecer un ecosistema audiovisual más competitivo y diverso.
Salma Hayek celebra incentivos al cine mexicano
Esta mañana, durante el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el que se anunciaron incentivos fiscales para la industria cinematográfica y audiovisual, entre ellos un crédito fiscal en el ISR de hasta 30% para producciones que cuenten con al menos 70% de proveeduría nacional y no superen los 40 millones de pesos, Salma Hayekdestacó el compromiso de la mandataria para reconocer de inmediato la importancia de impulsar más proyectos realizados en México.
La actriz y productora subrayó que la llegada de estos apoyos marca un momento clave para el sector audiovisual nacional y celebró que la iniciativa esté impulsada por mujeres desde distintos ámbitos.
“La visión de nuestra presidenta, cómo entendió inmediatamente la inyección económica que esto sería para México y cómo iba a ayudar, no nada más a nuestra comunidad de cine. Y todas sus sus preguntas: cómo iba a generar la ayuda económica y, el orgullo, también personal a México. La habilidad de tener, de contar más historias que nos representan dentro de las historias y en nuestra gran capacidad artística de cómo contar las historias, que es importantísimo cuando estamos siendo atacados moralmente y que nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente errónea, el poder tomar también el control de decir: ‘Esto es México, no lo que no lo que les están vendiendo’”, afirmó Hayek.
La intérprete, originaria de Veracruz, señaló que aunque el cine estuvo abandonado por mucho tiempo, en México hay talento en todas las áreas de la industria, tanto frente a cámaras como detrás de éstas. “Yo creo que nadie puede competir con nosotros”.
Nominada al Oscar en 2003 por su papel protagónico en su producción Frida, la actriz y productora acentuó el apoyo que se brindará con los incentivos anunciados esta mañana.
“A partir de este apoyo no tenemos comparación, no hay país en el mundo, no hay, que tenga la diversidad ecológica, de belleza, aquí lo hay todo, no existe otro país que tenga lo que tenemos”, apuntó.
Claudia Sheinbaum expresa su admiración por Salma Hayek
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su admiración, y la de todo México, por Salma Hayek, especialmente por su postura en defensa de los millones de connacionales que han hecho de Estados Unidos su hogar.
“Por supuesto que todos admiramos a Salma, por poner a México siempre en alto. Y algo que le admiro mucho es que siempre ha defendido a las mexicanas y a los mexicanos en Estados Unidos. Muchas gracias Salma. Y su talento ha hecho que México se conozca en todos lados”.
La mandataria destacó que sin la película producida y protagonizada por la actriz de Frida, la pintora mexicana no sería tan conocida en el mundo como lo es ahora: “Muchas gracias Salma por todo el apoyo que le has dado al país y a las mexicanas y a los mexicanos”.
Sheinbaum Pardo resaltó que México “es un país grandioso y extraordinario”, y no sólo por su diversidad ecológica y sus paisajes; sino, sobre todo, por su historia y por un pueblo residente que siempre ha peleado por su independencia y soberanía.
“Desde los pueblos originarios hasta esta historia grandiosa que tenemos desde la independencia hasta nuestros días; y es grandioso también por su pueblo, un pueblo resistente, un pueblo que siempre ha luchado por su independencia, por su soberanía y por la defensa de sus derechos culturales. Nuestro objetivo es estar a la altura de nuestro pueblo. Y estar a la altura de esta creatividad extraordinaria que hay en nuestro país”, apuntó.