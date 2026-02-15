Salma Hayek y Claudia Sheinbaum impulsan nuevos incentivos para cine y series en México

Salma Hayek celebra incentivos al cine mexicano

Esta mañana, durante el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el que se anunciaron incentivos fiscales para la industria cinematográfica y audiovisual, entre ellos un crédito fiscal en el ISR de hasta 30% para producciones que cuenten con al menos 70% de proveeduría nacional y no superen los 40 millones de pesos, Salma Hayek destacó el compromiso de la mandataria para reconocer de inmediato la importancia de impulsar más proyectos realizados en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Salma Hayek la acompañará al anuncio de incentivos a la producción de cine y series en México (Instagram)

La actriz y productora subrayó que la llegada de estos apoyos marca un momento clave para el sector audiovisual nacional y celebró que la iniciativa esté impulsada por mujeres desde distintos ámbitos.

“La visión de nuestra presidenta, cómo entendió inmediatamente la inyección económica que esto sería para México y cómo iba a ayudar, no nada más a nuestra comunidad de cine. Y todas sus sus preguntas: cómo iba a generar la ayuda económica y, el orgullo, también personal a México. La habilidad de tener, de contar más historias que nos representan dentro de las historias y en nuestra gran capacidad artística de cómo contar las historias, que es importantísimo cuando estamos siendo atacados moralmente y que nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente errónea, el poder tomar también el control de decir: ‘Esto es México, no lo que no lo que les están vendiendo’”, afirmó Hayek.

La intérprete, originaria de Veracruz, señaló que aunque el cine estuvo abandonado por mucho tiempo, en México hay talento en todas las áreas de la industria, tanto frente a cámaras como detrás de éstas. “Yo creo que nadie puede competir con nosotros”.

Nominada al Oscar en 2003 por su papel protagónico en su producción Frida, la actriz y productora acentuó el apoyo que se brindará con los incentivos anunciados esta mañana.

“A partir de este apoyo no tenemos comparación, no hay país en el mundo, no hay, que tenga la diversidad ecológica, de belleza, aquí lo hay todo, no existe otro país que tenga lo que tenemos”, apuntó.

Salma Hayek, actriz y productora, durante su participación en el anuncio de incentivos fiscales para la Industria Cinematográfica y Audiovisual en el Salón Tesorería en Palacio Nacional. (Graciela López Herrera)

