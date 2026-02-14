Salma Hayek acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum a anunciar incentivos a la producción cinematográfica en México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este viernes, desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, que el próximo domingo 15 de febrero presentará un paquete de incentivos económicos y fiscales dirigidos a la producción cinematográfica y de series en México, y que tendrá como invitada a Salma Hayek.
La presidenta adelantó que los incentivos al cine y las series forman parte de una estrategia integral para fortalecer la industria audiovisual nacional, con la que buscan atraer inversión extranjera y promover la proyección internacional de proyectos mexicanos, además de formular nuevas reglas que faciliten el financiamiento, la distribución y la visibilidad global de producciones nacionales.
Sheinbaum explicó que la iniciativa será formalizada en un evento público el domingo, donde se dará a conocer la estructura concreta de apoyos, mecanismos de estímulo fiscal y posibles reducciones de impuestos para proyectos artísticos y técnicos, especialmente aquellos de carácter independiente o enfocados en lenguas originarias; y será en este acto donde Salma Hayek, actriz, productora y una de las figuras latinas de mayor impacto en Hollywood esté presente.
Salma Hayek, una fuerza vital para el cine mexicano y hollywoodense
La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó durante su conferencia del viernes que la asistencia de Salma Hayek obedece tanto a su trayectoria internacional como a su insistencia directa ante el gobierno para la implementación de incentivos al cine mexicano.
La mandataria recordó que conoció personalmente a la actriz durante una gira por Veracruz, donde Salma planteó la importancia de respaldar al sector audiovisual y contribuir a su crecimiento sostenible.
“El domingo anunciamos incentivos para la producción de series y de cine en nuestro país que también va a ayudar a la promoción de México en el mundo”, dijo Sheinbaum Pardo al confirmar la presencia de la actriz y esposa de François-Henri Pinault.
La participación de Salma Hayek en el evento, actriz nominada al Oscar y una de las figuras mexicanas más visibles en Hollywood, se entiende como un reconocimiento de la administración federal a quienes usan su plataforma internacional para visibilizar la cultura y la industria del cine nacional.
Una labor que la protagonista de Frida ha realizado tanto frente como detrás de cámaras, ya que como productora ha estado en proyectos como la serie Como Agua para Chocolate y Monarca, además de tener un nuevo proyecto que ya tuvo locaciones tanto en su natal Veracruz como en la Riviera Maya.
Además de que con su papel en Frida, que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz, contribuyó a consolidar el impacto de la artista mexicana en el mundo.
“Es un reconocimiento a ella; hay muchos que desde hace mucho tiempo están pidiendo los incentivos", explicó la presidenta.
"Ella me insistió mucho en tener incentivos para producciones de cine. Entonces, la vamos a invitar porque es también un reconocimiento a ella”, explicó sobre la razón de tener a Salma presente en el acto del domingo.
México busca consolidarse como una de las capitales mundiales del cine
El anuncio que hará la presidenta Claudia Sheinbaum este domingo, con la presencia de Salma Hayek, se da en un momento de revisión y fortalecimiento normativo para el sector audiovisual en México, ligado a la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual.
Ésta busca actualizar un marco legal con décadas de antigüedad y abrir espacios concretos para las producciones nacionales en salas y plataformas digitales, además de proteger derechos laborales y artísticos, según dio a conocer El País.
Autoridades del sector han enfatizado que estos incentivos no sólo buscan dinamizar la creación artística, sino también consolidar al país como destino competitivo para rodajes internacionales, incrementar la oferta y la diversidad de historias producidas localmente, y construir puentes entre creadores mexicanos y mercados globales.