Salma Hayek acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum a anunciar incentivos a la producción cinematográfica en México

Salma Hayek, una fuerza vital para el cine mexicano y hollywoodense

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó durante su conferencia del viernes que la asistencia de Salma Hayek obedece tanto a su trayectoria internacional como a su insistencia directa ante el gobierno para la implementación de incentivos al cine mexicano.

La mandataria recordó que conoció personalmente a la actriz durante una gira por Veracruz, donde Salma planteó la importancia de respaldar al sector audiovisual y contribuir a su crecimiento sostenible.

“El domingo anunciamos incentivos para la producción de series y de cine en nuestro país que también va a ayudar a la promoción de México en el mundo”, dijo Sheinbaum Pardo al confirmar la presencia de la actriz y esposa de François-Henri Pinault.

Salma Hayek contribuyó a consolidar el impacto global de Frida Kahlo (Susana Gonzalez/Getty Images)

La participación de Salma Hayek en el evento, actriz nominada al Oscar y una de las figuras mexicanas más visibles en Hollywood, se entiende como un reconocimiento de la administración federal a quienes usan su plataforma internacional para visibilizar la cultura y la industria del cine nacional.

Una labor que la protagonista de Frida ha realizado tanto frente como detrás de cámaras, ya que como productora ha estado en proyectos como la serie Como Agua para Chocolate y Monarca, además de tener un nuevo proyecto que ya tuvo locaciones tanto en su natal Veracruz como en la Riviera Maya.

Salma Hayek es una de las voces mexicanas más respetadas en Hollywood (Instagram)

Además de que con su papel en Frida, que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz, contribuyó a consolidar el impacto de la artista mexicana en el mundo.

“Es un reconocimiento a ella; hay muchos que desde hace mucho tiempo están pidiendo los incentivos", explicó la presidenta.

"Ella me insistió mucho en tener incentivos para producciones de cine. Entonces, la vamos a invitar porque es también un reconocimiento a ella”, explicó sobre la razón de tener a Salma presente en el acto del domingo.