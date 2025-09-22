Valentina Paloma cumple 18 años y Salma Hayek le dedica unas palabras inolvidables

Salma Hayek felicita a su hija Valentina Paloma por sus 18 años

Como es costumbre, Salma Hayek dedicó unas emotivas palabras a su hija, Valentina Paloma —fruto de su matrimonio con el empresario François-Henri Pinault— quien cumplió 18 años, el 21 de septiembre.

A través de sus redes sociales, la actriz originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, compartió una tierna foto de su hija en la infancia y celebró su mayoría de edad con un emotivo mensaje en el que expresó el profundo amor y admiración que siente por ella.

"Mi hermosa reina del baile. ¡Hoy cumpliste 18! Han cambiado tantas cosas en tu vida, pero siempre eres tan tú. Un corazón apasionado amable, un alma sabia llena de magia, una fuerza única imparable de la naturaleza con un sentido del humor ingenioso y una tenacidad obstinada".

Continuó: "Algunas cosas nunca tendrán oportunidad te amamos por siempre y aunque siempre te adelantaste a tus años siempre estarás en mi corazón mi hija soñada. Feliz cumpleaños Valentina Paloma", escribió la actriz.

Por supuesto, algunas celebridades como Eiza González, Linda Evangelista (ex pareja de François Pinault), entre otras, se sumaron a las felicitaciones en la sección de comentarios.

Salma Hayek y su hija Valentina Paloma Pinault (Jesse Grant/Getty Images)

Mathilde Pinault, hija mayor de François Pinault, no se quedó atrás y felicitó a Valentina desde sus historias de Instagram, donde la llamó “Mi Vale” y compartió una foto de ambas abrazándose.