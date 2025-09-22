Valentina Paloma cumple 18 años y Salma Hayek le dedica unas palabras inolvidables

El fin de semana pasado, Salma Hayek compartió un tierno mensaje en sus redes sociales para celebrar los 18 años de su hija, Valentina Paloma. Junto a una foto de la infancia de su primogénita, la actriz mexicana expresó su amor y orgullo por la joven, destacando las cualidades que la hacen única.
Como es costumbre, Salma Hayek dedicó unas emotivas palabras a su hija, Valentina Paloma —fruto de su matrimonio con el empresario François-Henri Pinault— quien cumplió 18 años, el 21 de septiembre.
A través de sus redes sociales, la actriz originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, compartió una tierna foto de su hija en la infancia y celebró su mayoría de edad con un emotivo mensaje en el que expresó el profundo amor y admiración que siente por ella.
"Mi hermosa reina del baile. ¡Hoy cumpliste 18! Han cambiado tantas cosas en tu vida, pero siempre eres tan tú. Un corazón apasionado amable, un alma sabia llena de magia, una fuerza única imparable de la naturaleza con un sentido del humor ingenioso y una tenacidad obstinada".
Continuó: "Algunas cosas nunca tendrán oportunidad te amamos por siempre y aunque siempre te adelantaste a tus años siempre estarás en mi corazón mi hija soñada. Feliz cumpleaños Valentina Paloma", escribió la actriz.
Por supuesto, algunas celebridades como Eiza González, Linda Evangelista (ex pareja de François Pinault), entre otras, se sumaron a las felicitaciones en la sección de comentarios.
Mathilde Pinault, hija mayor de François Pinault, no se quedó atrás y felicitó a Valentina desde sus historias de Instagram, donde la llamó “Mi Vale” y compartió una foto de ambas abrazándose.
¿Quién es Valentina Paloma, la hija de Salma Hayek y François Pinault?
Valentina Paloma Pinault nació el 21 de septiembre de 2007 en Los Ángeles, California; es hija de la actriz mexicana Salma Hayek y del empresario francés François‑Henri Pinault, presidente del grupo de lujo Kering.
Desde que era una niña, Valentina ha mostrado su cercanía a su famosa mamá, pues en varias ocasiones la ha acompañado a eventos públicos, alfombras rojas y desfiles de moda.
En el plano familiar, Valentina no es hija única por parte de su papá. El esposo de Salma Hayek tiene otros tres hijos fruto de relaciones anteriores: Mathilde, François y Augustin James. Los dos primeros son fruto de su matrimonio con Dorothée Lepère, mientras que Augustin nació de su fugaz relación con la modelo Linda Evangelista.
Actualmente, Valentina comparte parte su estilo de vida junto a sus amigas a través de TikTok, donde supera los 200 mil seguidores. Además, la hija de Salma ha demostrado un profundo interés por la moda, el estilo personal y otras actividades vinculadas al mundo del entretenimiento. A pesar de ello, aún mantiene una relativa discreción, propia de su edad y del entorno familiar que la ha protegido de la exposición excesiva.