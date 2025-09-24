¿Qué es Kering? La empresa multimillonaria del esposo de Salma Hayek

Lo que debes saber de Kering, la empresa del esposo de Salma Hayek

Kering forma parte de Groupe Artémis, un grupo de inversión y holding de la familia Pinault. El grupo fue creado por François Pinault, suegro de Salma Hayek, en 1992 y tiene una cartera de empresas especializadas en vino, arte, deportes, entretenimiento y, por supuesto, en marcas de lujo a través de Kering.

En un principio, Kering se llamaba Pinault-Printemps-Redoute y era conocida por sus siglas PPR, pero en 2013 cambió su nombre oficialmente a Kering. En 2024, tuvieron ingresos de 17.2 mil millones de euros.

Antes de llamarse Kering, la empresa se llamaba PPR. (Getty Images)

Origen de Kering del empresario Pinault

François Pinault, padre del esposo de Salma Hayek, comenzó su carrera como emprendedor en 1962, cuando creó Pinault y especializó su negocio en madera y materiales de producción. En 1992 el grupo se convirtió en Pinault-Printemps después de comprar Au Printemps SA, una empresa de venta de productos de belleza.

Fue hasta la adquisición de Grupo Gucci en 1999 cuando la empresa finalmente entró al sector de lujo. En 2001 añadieron a su propiedad a Yves Saint Laurent, Boucheron, Alexander McQueen, Stella McCartney y Bottega Veneta.