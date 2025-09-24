Publicidad

Espectáculos

¿Qué es Kering? La empresa multimillonaria del esposo de Salma Hayek

François- Henri Pinault, esposo de Salma, es el presidente de Kering, empresa dueña de Balenciaga, Saint Laurent, Gucci y más.
mié 24 septiembre 2025 03:48 PM
Kerin-Francois-Henri-Pinault-Salma-Hayek.jpg
François-Henri Pinault es presidente de Kering.

El esposo de Salma Hayek , el empresario francés François-Henri Pinault, tiene una fortuna estimada de 31,600 millones de dólares y fue la persona 54° más rica del mundo según la lista de Forbes de 2024. Su fortuna es gracias a Kering, empresa que invierte en las marcas de lujo favoritas de los fanáticos de la moda.

Lo que debes saber de Kering, la empresa del esposo de Salma Hayek

Kering forma parte de Groupe Artémis, un grupo de inversión y holding de la familia Pinault. El grupo fue creado por François Pinault, suegro de Salma Hayek, en 1992 y tiene una cartera de empresas especializadas en vino, arte, deportes, entretenimiento y, por supuesto, en marcas de lujo a través de Kering.

En un principio, Kering se llamaba Pinault-Printemps-Redoute y era conocida por sus siglas PPR, pero en 2013 cambió su nombre oficialmente a Kering. En 2024, tuvieron ingresos de 17.2 mil millones de euros.

Pinault Printemps Redoute Announces Annual Results
Antes de llamarse Kering, la empresa se llamaba PPR.

Origen de Kering del empresario Pinault

François Pinault, padre del esposo de Salma Hayek, comenzó su carrera como emprendedor en 1962, cuando creó Pinault y especializó su negocio en madera y materiales de producción. En 1992 el grupo se convirtió en Pinault-Printemps después de comprar Au Printemps SA, una empresa de venta de productos de belleza.

Fue hasta la adquisición de Grupo Gucci en 1999 cuando la empresa finalmente entró al sector de lujo. En 2001 añadieron a su propiedad a Yves Saint Laurent, Boucheron, Alexander McQueen, Stella McCartney y Bottega Veneta.

"Il Mondo Vi Appartiene" Exhibition Opening - 54th International Art Biennale
François Pinault y François-Henri Pinault junto a Valentina Paloma y Fraçois Pinault Jr.

¿Qué marcas forman parte de Kering?

Las marcas que forman a Kering se dividen en tres casas: Alta costura y artículos de piel, joyería y otras. En el ámbito de la moda son dueños de Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen y Brioni. En joyería tienen a Boucheron, Pomellato, DoDo y Qeelin. Además, su portafolio incluye las marcas Ginori 1735, Kering Eyewear y Kering Beauté.

Gucci Women's Fall Winter 2024 Fashion Show - Arrivals - Milan Fashion Week - Fall/Winter 2024/2025
Gucci fue la primera marca de lujo que adquirió Kering.

El escándalo de Balenciaga

La controversial campaña de Balenciaga de 2022, donde se acusó a la marca de sexualizar a menores de edad, fue un golpe a la imagen no solo de Balenciaga, también de Kering, por lo que decidieron pedir disculpas públicas e incrementar sus medidas de supervisión a las marcas que forman parte del grupo para evitar futuros escándalos.

Balenciaga : Runway - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2022
A pesar de la controversia, Kering logró superar el escándalo de Balenciaga.

Los Pinault son una de las familias más poderosas en la industria de la moda gracias a Kering, una empresa que adquiere marcas de lujo cuyos productos se han convertido en clásicos e imprescindibles en los guardarropas de los fanáticos de la moda, desde un bolso Bottega Veneta, hasta unos tenis Balenciaga.

portadaseptiembre (1).jpg

