Salma Hayek y su regreso a México: televisión, cine, streaming y nuevo proyecto en Veracruz

Después de su participación en la conferencia presidencial a sus raíces en Televisa y el streaming global: así se reescribe la historia mexicana de Salma Hayek.
lun 16 febrero 2026 05:23 PM
"The Roads Not Taken" Premiere - 70th Berlinale International Film Festival
Salma Hayek, actri, productora y empresaria mexicana. (Thomas Niedermueller/Getty Images)

La presencia de Salma Hayek en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado domingo no fue un gesto simbólico más: una estrella global regresando al espacio público mexicano, recordando que su historia —antes de Hollywood, antes de su nominación al Oscar y de su rol activo como productora— comenzó aquí. La actriz veracruzana reafirmó un vínculo cultural con el país que la vio formarse.

Mucho antes de conquistar la industria estadounidense, Hayek fue uno de los rostros más reconocibles de la televisión nacional gracias a Teresa, producción que la convirtió en protagonista indiscutible a finales de los años ochenta. Aquella etapa en Televisa marcó el inicio de una carrera que pronto migraría al cine mexicano, donde participó en películas que la consolidaron como una actriz con ambición internacional y presencia magnética en pantalla.

2026-02-15 Incentivos para la industria cinematográfica 10.jpg
Salama Hayek durante la presentación de los incentivos para la industria cinematográfica. (Hazel Cárdenas/Presidencia)

Con el paso de los años, su relación con México se transformó. Ya no solo como actriz, sino como productora ejecutiva en la era del streaming. Desde su compañía Ventanarosa impulsó historias ancladas en la identidad mexicana como Monarca y la reciente adaptación de Como agua para chocolate, basada en la novela de Laura Esquivel. Hoy, mientras filma un nuevo proyecto en Veracruz, su estado natal, el círculo parece cerrarse con una narrativa clara: Salma Hayek no ha dejado México; lo ha reinterpretado a escala global.

Los proyectos de Salma Hayek en México

Inicios en televisión

  • Teresa (1989) – El melodrama que la convirtió en estrella nacional.

  • Participaciones en producciones televisivas mexicanas que la posicionaron como una de las actrices jóvenes más prometedoras de su generación.
Salma se dio a conocer tras su actuación en la telenovela Teresa en 1989.
Salma se dio a conocer tras su actuación en la telenovela Teresa en 1989. (Especial)

Cine en México

  • El callejón de los milagros (1995) – Dir. Jorge Fons. Una de las películas más celebradas del cine mexicano contemporáneo.

  • Mi vida loca (1993) – Proyecto que marcó su transición hacia el mercado internacional, con fuerte identidad latina.
25d7ffa93f72db5f2de3503f8b54564f480b14802468310a11f487031d1eef38.png
Salma Hayek en un fotograma de la cinta El callejón de los Milagros. (Cortesía. )

Productora en la era del streaming

  • Monarca (Netflix) – Drama político y empresarial ambientado en una poderosa familia mexicana.

  • Como agua para chocolate (Max) – Adaptación del clásico literario mexicano con producción de alto perfil internacional.
31.jpg
Alfombra roja de la serie Monarca de Netflix (Hildeliza Lozano Garduño)

Nuevo proyecto en Veracruz

  • Rodaje actual en Veracruz y en otras zonas del sureste mexicano (2026) – Producción internacional filmada en locaciones del estado natal de la actriz, que marca un nuevo capítulo en su conexión creativa con México. Será su primer largometraje como directora y, según sus palabras, será "una carta de amor a México".
