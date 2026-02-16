La presencia de Salma Hayek en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado domingo no fue un gesto simbólico más: una estrella global regresando al espacio público mexicano, recordando que su historia —antes de Hollywood, antes de su nominación al Oscar y de su rol activo como productora— comenzó aquí. La actriz veracruzana reafirmó un vínculo cultural con el país que la vio formarse.
Salma Hayek y su regreso a México: televisión, cine, streaming y nuevo proyecto en Veracruz
Mucho antes de conquistar la industria estadounidense, Hayek fue uno de los rostros más reconocibles de la televisión nacional gracias a Teresa, producción que la convirtió en protagonista indiscutible a finales de los años ochenta. Aquella etapa en Televisa marcó el inicio de una carrera que pronto migraría al cine mexicano, donde participó en películas que la consolidaron como una actriz con ambición internacional y presencia magnética en pantalla.
Con el paso de los años, su relación con México se transformó. Ya no solo como actriz, sino como productora ejecutiva en la era del streaming. Desde su compañía Ventanarosa impulsó historias ancladas en la identidad mexicana como Monarca y la reciente adaptación de Como agua para chocolate, basada en la novela de Laura Esquivel. Hoy, mientras filma un nuevo proyecto en Veracruz, su estado natal, el círculo parece cerrarse con una narrativa clara: Salma Hayek no ha dejado México; lo ha reinterpretado a escala global.
Los proyectos de Salma Hayek en México
Inicios en televisión
Teresa (1989) – El melodrama que la convirtió en estrella nacional.
- Participaciones en producciones televisivas mexicanas que la posicionaron como una de las actrices jóvenes más prometedoras de su generación.
Cine en México
El callejón de los milagros (1995) – Dir. Jorge Fons. Una de las películas más celebradas del cine mexicano contemporáneo.
- Mi vida loca (1993) – Proyecto que marcó su transición hacia el mercado internacional, con fuerte identidad latina.
Productora en la era del streaming
Monarca (Netflix) – Drama político y empresarial ambientado en una poderosa familia mexicana.
- Como agua para chocolate (Max) – Adaptación del clásico literario mexicano con producción de alto perfil internacional.
Nuevo proyecto en Veracruz
- Rodaje actual en Veracruz y en otras zonas del sureste mexicano (2026) – Producción internacional filmada en locaciones del estado natal de la actriz, que marca un nuevo capítulo en su conexión creativa con México. Será su primer largometraje como directora y, según sus palabras, será "una carta de amor a México".