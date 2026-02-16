Salma Hayek y su regreso a México: televisión, cine, streaming y nuevo proyecto en Veracruz

Mucho antes de conquistar la industria estadounidense, Hayek fue uno de los rostros más reconocibles de la televisión nacional gracias a Teresa, producción que la convirtió en protagonista indiscutible a finales de los años ochenta. Aquella etapa en Televisa marcó el inicio de una carrera que pronto migraría al cine mexicano, donde participó en películas que la consolidaron como una actriz con ambición internacional y presencia magnética en pantalla.

Salama Hayek durante la presentación de los incentivos para la industria cinematográfica. (Hazel Cárdenas/Presidencia)

Con el paso de los años, su relación con México se transformó. Ya no solo como actriz, sino como productora ejecutiva en la era del streaming. Desde su compañía Ventanarosa impulsó historias ancladas en la identidad mexicana como Monarca y la reciente adaptación de Como agua para chocolate, basada en la novela de Laura Esquivel. Hoy, mientras filma un nuevo proyecto en Veracruz, su estado natal, el círculo parece cerrarse con una narrativa clara: Salma Hayek no ha dejado México; lo ha reinterpretado a escala global.