Salma Hayek sorprende con una visita inesperada a la Casa Azul de Frida Kahlo

“Tantos recuerdos en este lugar que a pesar de los años no pierde su magia y encanto. Qué privilegio regresar a través del tiempo a la riqueza de nuestra gente y nuestra cultura.”

"En la Casa Azul celebramos la visita de @salmahayek , quien volvió a este hogar que guarda tantas memorias. Nos emociona compartir lo que escribió en el libro de visitas: “Tantos recuerdos en este lugar que a pesar de los años no pierde su magia y encanto. Qué privilegio regresar a través del tiempo a la riqueza de nuestra gente y nuestra cultura.” — Salma Hayek. Un gesto que honra el legado de Frida Kahlo", compartió el museo.

La relación de Hayek con Kahlo es inseparable de la película “Frida”, donde la actriz interpretó a la pintora y también fungió como productora. El filme, nominado a seis premios Oscar y ganador de dos, consolidó la imagen de Kahlo como ícono global.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum recordó recientemente que “la película que ella hizo de Frida volvió a Frida Kahlo un hito en el mundo entero. Extranjeros vienen a México ya no a conocer a Diego Rivera, sino a Frida Kahlo, gracias a esa película”.

