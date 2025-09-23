Lo que debes saber de Valentina Paloma, hija de Salma Hayek y una de las jóvenes más ricas del mundo

Lo que debes saber de Valentina Paloma Pinault

¿Quién es la familia de Valentina Paloma, hija de Salma Heyek?

Valentina es fruto del amor que existe entre François-Henri Pinault y Salma Hayek. Su padre es un empresario francés, presidente de Grupo Kering, empresa dueña de Gucci, Saint Laurent, Puma y otras marcas de lujo, mientras que su madre es la conocida actriz mexicana nominada al Oscar.

Aunque la infancia de Valentina Paloma fue privada, pudimos conocerla cuando acompañaba a sus padres a eventos públicos. (Getty Images)

Nació el 21 de septiembre de 2007 y es la más pequeña de la familia conformada por sus tres medios hermanos mayores: François y Mathilde Pinault, hijos del primer matrimonio de su padre con Dorothée Lepère y Augustin James Evangelista, hijo de la supermodelo, Linda Evangelista.

François-Henri Pinault Jr, Mathilde Pinault y Valentina Paloma Pinault en una pasarela de Gucci. (Getty Images)

Su relación con sus hermanos es bastante cercana. Con Mathilde, quien es 6 años mayor a ella, ha asistido a diversas pasarelas y comparten el gusto por el mundo de la moda. La gran relación entre Valentina y sus hermanos en gran parte se debe al vínculo que Salma ha desarrollado con sus hijastros.

Mathilde es la hermana más cercana a Valentina Paloma. (Getty Images)

La educación mexicano-francesa de Valentina Paloma

A pesar de ser hija de una de las actrices más conocidas y de uno de los empresarios más ricos del mundo, la infancia de Valentina Paloma se mantuvo fuera de los reflectores y siendo lo más “normal” posible. Si bien no se sabe específicamente dónde ha estudiado, se conoce que es Reino Unido y en un colegio internacional.

Para Salma era indispensable que su hija dominara su lengua materna, por lo que además de hablar inglés, Valentina es una parlante fluida en español, gracias a Salma y en francés, gracias a su padre.

Valentina Paloma junto a sus padres, Salma Hayek y François-Henri Pinault. (Getty Images)

Los gustos y hobbies de Valentina Paloma

En entrevistas, tanto Valentina Paloma como su madre, han declarado que a la joven de 18 años le interesa el arte e incluso realiza obras como pinturas. También tiene una afición por la fotografía y le encanta tomar fotos con cámaras desechables, tanto por diversión como para entregar en las clases de fotografía que toma en la escuela.

También le gusta recolectar todo tipo de accesorios o artículos vintage y tiene una amplia colección de perfumes, uno de sus favoritos es Black Opium de Yves Saint Laurent. La música es otra de sus grandes pasiones y sus artistas favoritos son Lana del Rey, Fleetwood Mac y Stevie Nicks.

Otro de los hobbies de Valentina es ir a conciertos. (Instagram - @salmahayek)

El perfil de TikTok de la más pequeña de los Pinault ( @valentinapalomaa ) cuenta con más de 219,000 seguidores y más de 5 millones de likes. Su contenido se basa en videos caseros de ella sola o con sus amigas haciendo lipsync de canciones alternativas o que están en tendencia dentro de la plataforma.