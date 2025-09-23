Lo que debes saber de Valentina Paloma, hija de Salma Hayek y una de las jóvenes más ricas del mundo

La hija de Salma Hayek , Valentina Paloma , cumplió ya 18 y ha comenzado a consagrarse en el mundo de la moda, lo cual no es sorpresa, ya que, junto a sus medios hermanos, es la futura heredera de uno de los conglomerados de marcas de lujo más importantes del mundo: Kering, propiedad de su papá, el empresario François-Henri Pinault.
¿Quién es la familia de Valentina Paloma, hija de Salma Heyek?
Valentina es fruto del amor que existe entre François-Henri Pinault y Salma Hayek. Su padre es un empresario francés, presidente de Grupo Kering, empresa dueña de Gucci, Saint Laurent, Puma y otras marcas de lujo, mientras que su madre es la conocida actriz mexicana nominada al Oscar.
Nació el 21 de septiembre de 2007 y es la más pequeña de la familia conformada por sus tres medios hermanos mayores: François y Mathilde Pinault, hijos del primer matrimonio de su padre con Dorothée Lepère y Augustin James Evangelista, hijo de la supermodelo, Linda Evangelista.
Su relación con sus hermanos es bastante cercana. Con Mathilde, quien es 6 años mayor a ella, ha asistido a diversas pasarelas y comparten el gusto por el mundo de la moda. La gran relación entre Valentina y sus hermanos en gran parte se debe al vínculo que Salma ha desarrollado con sus hijastros.
La educación mexicano-francesa de Valentina Paloma
A pesar de ser hija de una de las actrices más conocidas y de uno de los empresarios más ricos del mundo, la infancia de Valentina Paloma se mantuvo fuera de los reflectores y siendo lo más “normal” posible. Si bien no se sabe específicamente dónde ha estudiado, se conoce que es Reino Unido y en un colegio internacional.
Para Salma era indispensable que su hija dominara su lengua materna, por lo que además de hablar inglés, Valentina es una parlante fluida en español, gracias a Salma y en francés, gracias a su padre.
Los gustos y hobbies de Valentina Paloma
En entrevistas, tanto Valentina Paloma como su madre, han declarado que a la joven de 18 años le interesa el arte e incluso realiza obras como pinturas. También tiene una afición por la fotografía y le encanta tomar fotos con cámaras desechables, tanto por diversión como para entregar en las clases de fotografía que toma en la escuela.
También le gusta recolectar todo tipo de accesorios o artículos vintage y tiene una amplia colección de perfumes, uno de sus favoritos es Black Opium de Yves Saint Laurent. La música es otra de sus grandes pasiones y sus artistas favoritos son Lana del Rey, Fleetwood Mac y Stevie Nicks.
El perfil de TikTok de la más pequeña de los Pinault ( @valentinapalomaa ) cuenta con más de 219,000 seguidores y más de 5 millones de likes. Su contenido se basa en videos caseros de ella sola o con sus amigas haciendo lipsync de canciones alternativas o que están en tendencia dentro de la plataforma.
Su relación con Salma Hayek
La relación de madre e hija entre Salma y Valentina se basa en la confianza y amistad que existe entre ellas. Ambas acostumbran a ir a conciertos junto a sus grupos de amigos, como el de Taylor Swift o últimamente, de Oasis. En entrevistas que han realizado juntas, es evidente que existe una gran comunicación entre ellas y que son bastante cercanas una a la otra.
Valentina Paloma y su amistad con los Cuarón
Salma Hayek y el director Alfonso Cuarón mantienen una amistad desde hace varios años, incluso antes de que sus respectivos hijos nacieran. Esa relación la han heredado a sus hijos, por lo que Valentina Paloma es muy cercana a Tess Bu y Olmo Teodoro Cuarón.
Tess Bu tiene 21 años y es cantante, se le ha visto en eventos públicos como los Premios Óscar junto a Valentina y han compartido imágenes juntas en sus redes sociales. En cuanto a Olmo, Valentina fue su cita para asistir a su graduación de preparatoria.
La fortuna de Valentina Paloma
Según un estudio realizado por Electric Ride on Cars en 2023, Valentina se posicionó como la segunda niña más rica del mundo, con tan solo 15 años y únicamente detrás de la princesa Charlotte de Inglaterra. En ese momento, la fortuna de Valentina Paloma se estimó en un billón 928 millones 738 mil 210 dólares, aunque esta cifra se mantiene en aumento.
Junto a sus medios hermanos, Valentina heredará el grupo de empresas Kering, cuyas marcas son comercializadas en más de 120 países del mundo; algunas de ellas son Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Puma y más. A esto, hay que sumar la fortuna que, por su cuenta, Salma Hayek también le heredará eventualmente.
Sin duda, Valentina Paloma es una de las it girls del momento con apenas 18 años. Más allá de la fortuna que heredará o de ser hija de la actriz mexicana, Salma Hayek, es una chica que tiene los pies en la tierra y que disfruta del arte y de convivir con sus amigos. Su carrera aún no está definida, pero gracias al talento que ha desarrollado en el ámbito artístico, seguramente será una mujer exitosa al igual que su madre.