Salma Hayek sorprende con una inesperada visita a México junto a su esposo, François-Henri Pinault

La actriz fue captada a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde decidió no responder a las preguntas de la prensa. Pese a los insistentes llamados de los reporteros, la también productora mantuvo una actitud seria y reservada mientras avanzaba entre la multitud.
Los reporteros buscaban obtener algunas declaraciones sobre distintos temas. “¿Te reuniste con la presidenta, Salma?”, preguntaron sin éxito. Más tarde intentaron abordar su participación grabada para el Mundial y su opinión sobre la selección mexicana: “¿Cómo te sentiste? ¿Cómo ves a la selección mexicana, Salma?”. La actriz continuó caminando, sin mirar a las cámaras ni responder una sola palabra.
Incluso ante las preguntas sobre el incendio de la casa que tiene en Veracruz, Salma Hayek se mantuvo en silencio. Junto a ella caminaba su esposo, el empresario François-Henri Pinault, así como un grupo de escoltas que se encargaron de mantener el orden y controlar el acercamiento de los reporteros.
Fue precisamente uno de sus guardias quien explicó la razón de su hermetismo. “Por temas de seguridad no puede hablar, muchas gracias”, declaró mientras la actriz y su esposo se dirigían hacia la salida del aeropuerto.
François-Henri Pinault come en el restaurante La Higuera Blanca en Veracruz
Mientras su llegada a la Ciudad de México generaba gran expectación, el fin de semana ya se habían conocido otros detalles de su estancia en el país. El restaurante La Higuera Blanca, ubicado en Zempoala, Veracruz, publicó fotografías del empresario francés durante su estancia en el lugar.
El comedor cumplicó en su cuenta de Instagram algunas fotografías de algunas empleadas del lugar acompañadas de Pinault: “Tuvimos en Higuera Blanca Zempoala el gusto de recibir a François-Henri Pinault, quien se deleitó con las mejores especialidades de nuestro menú. Gracias por tu preferencia, te esperamos pronto en Higuera Blanca”. se puede leer en la descripción del post.
Salma Hayek visita La Casa Azul de Frida Kahlo
A esta visita se suma otra parada especial. Ese mismo domingo, el Museo Frida Kahlo celebró la presencia de Salma Hayek en la Casa Azul, compartiendo un mensaje en redes sociales junto a una fotografía del libro de visitas:
“En la Casa Azul celebramos la visita de @salmahayek, quien volvió a este hogar que guarda tantas memorias. Nos emociona compartir lo que escribió en el libro de visitas: ‘Tantos recuerdos en este lugar que a pesar de los años no pierde su magia y encanto. Qué privilegio regresar a través del tiempo a la riqueza de nuestra gente y nuestra cultura’, Salma Hayek.”
El gesto fue recibido como un homenaje al legado de la pintora mexicana Frida Kahlo, figura con la que Salma Hayek mantiene un vínculo artístico y emocional desde la película que protagonizó en 2002.
La conexión de Salma con Frida se remonta a la película ‘Frida’, de 2002, en la que no solo interpretó a la icónica pintora, sino que también ejerció como productora. La película, nominada a seis premios Oscar y ganadora de dos, consolidó a Kahlo como un referente cultural y artístico de alcance global.
Además de su visita cultural, Hayek se encuentra en México por proyectos profesionales: está escribiendo, dirigiendo y produciendo una nueva película en Veracruz, que incluirá paisajes emblemáticos del estado y del país, aunque los detalles de la trama se mantienen bajo reserva.