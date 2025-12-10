Salma Hayek sorprende con una inesperada visita a México junto a su esposo, François-Henri Pinault

Los reporteros buscaban obtener algunas declaraciones sobre distintos temas. “¿Te reuniste con la presidenta, Salma?”, preguntaron sin éxito. Más tarde intentaron abordar su participación grabada para el Mundial y su opinión sobre la selección mexicana: “¿Cómo te sentiste? ¿Cómo ves a la selección mexicana, Salma?”. La actriz continuó caminando, sin mirar a las cámaras ni responder una sola palabra.

Salma Hayek y François-Henri Pinault (Getty Images)

Incluso ante las preguntas sobre el incendio de la casa que tiene en Veracruz, Salma Hayek se mantuvo en silencio. Junto a ella caminaba su esposo, el empresario François-Henri Pinault , así como un grupo de escoltas que se encargaron de mantener el orden y controlar el acercamiento de los reporteros.



😱🇲🇽 Salma Hayek llega a México tomada de la mano de su esposo… pero en total silencio. Su equipo asegura que “por seguridad” no puede hablar con la prensa. Lujo, misterio y cero respuestas. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside ( @maxwoodside ) pic.twitter.com/bxu57DoYqQ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 9, 2025



Fue precisamente uno de sus guardias quien explicó la razón de su hermetismo. “Por temas de seguridad no puede hablar, muchas gracias”, declaró mientras la actriz y su esposo se dirigían hacia la salida del aeropuerto.

François-Henri Pinault come en el restaurante La Higuera Blanca en Veracruz

Mientras su llegada a la Ciudad de México generaba gran expectación, el fin de semana ya se habían conocido otros detalles de su estancia en el país. El restaurante La Higuera Blanca, ubicado en Zempoala, Veracruz, publicó fotografías del empresario francés durante su estancia en el lugar.

François-Henri Pinault (Instagram)

El comedor cumplicó en su cuenta de Instagram algunas fotografías de algunas empleadas del lugar acompañadas de Pinault: “Tuvimos en Higuera Blanca Zempoala el gusto de recibir a François-Henri Pinault, quien se deleitó con las mejores especialidades de nuestro menú. Gracias por tu preferencia, te esperamos pronto en Higuera Blanca”. se puede leer en la descripción del post.