Paul Anthony Kelly, el nuevo rostro que interpretará a un Kennedy y que ya da de qué hablar

En un mundo donde los biopics apuestan por nombres obvios, la elección de Paul Anthony Kelly para interpretar a John F. Kennedy Jr. se siente fresca y diferente, un poco más arriesgada y más estratégica.
La nueva serie Love Story, creada por Ryan Murphy para FX, revivirá uno de los romances más icónicos de los noventa y pondrá en el centro a un actor prácticamente desconocido para encarnar a uno de los hombres más observados del siglo 20.
Paul Anthony Kelly ante el reto de ser algo más que 'el hijo de John F. Kennedy'
Más allá del apellido Kennedy, que inevitablemente te mete a la cabeza a John F. Kennedy y a todo el peso simbólico de esa familia, lo que está en juego en esta nueva producción es cómo se construye un mito en pantalla.
John F. Kennedy Jr. no era solo “el hijo de”. Fue un editor, abogado, figura pública y, sobre todo, un fenómeno mediático antes de que existieran las redes sociales.
Su relación con Carolyn Bessette-Kennedy se convirtió en obsesión de prensa, fotógrafos y revistas de moda que documentaron cada salida, cada look y cada gesto en la calle.
La muerte de John F. Kennedy Jr. en 1999, en un accidente aéreo frente a las costas de Massachusetts, fue ampliamente cubierta por medios internacionales como The New York Times y la BBC, marcando un momento que muchos recuerdan como el cierre simbólico de una era en la cultura estadounidense.
Ryan Murphy lleva a la pantalla a John F. Kennedy Jr. en 'Love Story'
Ryan Murphy no suele contar historias desde la superficie. Le interesan las grietas, el peso de la fama, la presión del linaje, la fragilidad detrás de la perfección pública.
Si algo ha demostrado en sus producciones anteriores es que sabe convertir personajes históricos en figuras profundamente humanas.
Paul Anthony Kelly en 'Love Story': la apuesta por un rostro nuevo
Elegir a Paul Anthony Kelly para interpretar a John F. Kennedy Jr. en Love Story rompe con la expectativa de un casting seguro.
No hay una imagen previa que interfiera. No hay escándalos, ni personajes anteriores que se superpongan.
Solo un actor frente a un reto enorme, interpretar a un hombre que fue considerado la realeza americana moderna, un símbolo de elegancia, privilegio y destino trágico.
¿De qué se tratará 'Love Story' la serie sobre John F. Kennedy Jr.?
En lugar de vender la serie como una simple recreación nostálgica de los noventa, Love Story parece apuntar a algo más íntimo e indigar en cómo se vive el amor cuando el mundo entero te mira.
Cómo se construye una identidad cuando tu apellido pesa más que tu nombre. Y cómo el glamour puede convivir con la vulnerabilidad.
Paul Anthony Kelly no llega con el ruido de una superestrella. Llega con la oportunidad de convertirse en una. Y a veces, en televisión, los grandes fenómenos empiezan exactamente así, con una cara nueva, un apellido legendario y una historia que el público cree conocer… hasta que alguien decide contarla diferente.