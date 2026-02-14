Paul Anthony Kelly, el nuevo rostro que interpretará a un Kennedy y que ya da de qué hablar

Paul Anthony Kelly ante el reto de ser algo más que 'el hijo de John F. Kennedy'

Más allá del apellido Kennedy, que inevitablemente te mete a la cabeza a John F. Kennedy y a todo el peso simbólico de esa familia, lo que está en juego en esta nueva producción es cómo se construye un mito en pantalla.

John F. Kennedy Jr. no era solo “el hijo de”. Fue un editor, abogado, figura pública y, sobre todo, un fenómeno mediático antes de que existieran las redes sociales.

Su relación con Carolyn Bessette-Kennedy se convirtió en obsesión de prensa, fotógrafos y revistas de moda que documentaron cada salida, cada look y cada gesto en la calle.

La muerte de John F. Kennedy Jr. en 1999, en un accidente aéreo frente a las costas de Massachusetts, fue ampliamente cubierta por medios internacionales como The New York Times y la BBC, marcando un momento que muchos recuerdan como el cierre simbólico de una era en la cultura estadounidense.