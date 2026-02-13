¿Casualidad o coincidencia? Blake Lively y Justin Baldoni visten casi igual en su reunión en el tribunal

El 11 de febrero, Blake Lively y Justin Baldoni tuvieron una reunión en un juzgado de Nueva York para ver si podían llegar a un acuerdo y no ir a juicio.

Lo que más llamó la atención de esta reunión no fue el caso, sino la sincronía de los looks de los actores.

La similitud entre los dos vestuarios pareciera como si hubiera habido un acuerdo previo entre ambos.