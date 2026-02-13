Publicidad

¿Casualidad o coincidencia? Blake Lively y Justin Baldoni visten casi igual en su reunión en el tribunal

Durante una reunión en un juzgado de Nueva York el pasado 11 de febrero, Blake Lively y Justin Baldoni sorprendieron al llegar con looks bastante similares.
vie 13 febrero 2026 08:19 PM
Blake-Lively

El 11 de febrero, Blake Lively y Justin Baldoni tuvieron una reunión en un juzgado de Nueva York para ver si podían llegar a un acuerdo y no ir a juicio.

Lo que más llamó la atención de esta reunión no fue el caso, sino la sincronía de los looks de los actores.

La similitud entre los dos vestuarios pareciera como si hubiera habido un acuerdo previo entre ambos.

¿Cuál fue la similitud de los looks de Blake Lively y Justin Baldoni?

Ambos actores llegaron vestidos con la misma paleta de colores y el mismo tipo de look al juzgado.

Blake llegó vestida con un traje de color gris, una camisa rosa y arriba un sueter color verde claro. De accesorios opto por unas botas verde militar y una bolsa igualmente de color verde.

Blake-Lively
NEW YORK, NY - FEBRUARY 11: Blake Lively is seen at New York Federal Courthouse on February 11, 2026 in New York City. (Photo by XNY/Star Max/GC Images) (XNY/Star Max/GC Images)

Por otro lado Justin llegó vestido con un abrigo color verde, pantalones grises y una bufanda rosa claro.

Justin-Baldoni
NEW YORK, NY - FEBRUARY 11: Justin Baldoni arrives at New York Federal Courthouse for his trial against Blake Lively on February 11, 2026 in New York City. (Photo by XNY/Star Max/GC Images) (XNY/Star Max/GC Images)

La coordinación de colores pareciera haber sido planeada ya que los dos actores se complementaban perfectamente.

¿Por qué se reunieron Blake Lively y Justin Baldoni en Nueva York?

El 11 de febrero, Justin Baldoni y Blake Lively acudieron a un tribunal en Nueva York para ver si la demanda hacía el actor por acoso sexual, originada en el set de la pelicula It Ends With Us podría ser resuelta mediante un acuerdo y no llevarlo a juicio.

La reunión entre los abogados tuvo una duración de unas seis horas, al finalizar ambos Lively y Baldoni salieron del Juzgado federal de Manhattan por separado sin decir nada.

"It Ends With Us" New York Premiere
NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 06: Justin Baldoni attends the "It Ends With Us" New York Premiere at AMC Lincoln Square Theater on August 06, 2024 in New York City. attends the "It Ends With Us" New York Premiere at AMC Lincoln Square Theater on August 06, 2024 in New York City. (Photo by Cindy Ord/Getty Images) (Cindy Ord/Getty Images)

Durante esta salida se pudo notar a Blake Lively bastante seria mientras que Justin Baldoni salió con una sonrisa.

El abogado de Baldoni, Bryan Freeman dió a conocer a través de un correo electrónico que no se llegó a ningún acuerdo.

Blake Lively y Justin Baldoni: ¿en qué va el juicio?

Cuatro meses después del estreno de la película It Ends With Us, Blake demandó a Justin acerca de un acoso sexual que ella sufrió por parte de el durante la grabación y afirmando que también hizo un esfuerzo para destruir su reputación profesional durante la filamción.

Blake señala que Justin recurrió a los servicios de Melissa Nathan, una especialista en relaciones públicas para que le ayudará a hacerlo.

"It Ends With Us" UK Gala Screening
LONDON, ENGLAND - AUGUST 08: Blake Lively attends the "It Ends With Us" UK Gala Screening at Odeon Luxe Leicester Square on August 08, 2024 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images for Sony Pictures) (Jeff Spicer/Getty Images for Sony Pictures)

La denuncia de Blake, detalla que Justin y el productor jamey Heath crearon un ambiente de trabajo tóxico.

A principios del 2024 tras regresar a la filmación de la película, Blake Lively pidió tener una reunión con Justin Baldoni y varios de los productores, pidiendo, según dicen los documentos, que por favor Baldoni y Heath dejaran de “mostrar videos o imágenes de mujeres desnudas, incluida la esposa del productor, a BL y/o sus empleados” Al igual que otros conductas inapropiadas como improvisar escenas de besos. (también pidió tener presente a un coordinador de intimidad en el set)

"It Ends With Us" Photocall
LONDON, ENGLAND - AUGUST 08: Blake Lively attends the "It Ends With Us" photocall at IET Building: Savoy Place on August 08, 2024 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images for Sony Pictures) (Jeff Spicer/Getty Images for Sony Pictures)

Por su parte el equipo legal de Justin Baldoni calificarón la demanda como “vergonzosa” presentaron una contrademanda contra Blake y su esposo, el actor de Deadpool Ryan Reynolds, acusándolos de difamación y extorsión.

