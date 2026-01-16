Muere Bibi, 'la hija secreta de Freddie Mercury', tras perder la batalla contra el cáncer

Según se dio a conocer recientemente, Bibi murió tras una larga lucha contra un raro cáncer espinal, una enfermedad poco frecuente que la habría acompañado durante años.

La noticia fue confirmada por su esposo a Daily Mail, quien aseguró que la mujer falleció de manera tranquila y rodeada de su familia.

Freddie Mercury (Shutterstock)

"B está ahora con su amado y amoroso padre en el mundo de los pensamientos", confirmó su esposo, quien agregó que Bibi deja dos hijos, de nueve y siete años.

Además, señaló que, cumpliendo la última voluntad de su esposa, sus restos fueron esparcidos en los Alpes.

Su muerte se produce apenas unos meses después de que su identidad y su historia personal se hicieran públicas, lo que generó un fuerte impacto.