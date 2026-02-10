Muere el papá de David Bisbal, José Bisbal, a los 84 años

La relación de David Bisbal con su padre

En varias ocasiones, el intérprete de Bulería mostró la cercana relación que tenía con su padre. El año pasado, durante el cumpleaños de José Bisbal, realizó una publicación conmemorando el legado de su padre en el box español, acompañada del mensaje: “Echo de menos poder tener una conversación con él".



Asimismo, en el documental del cantante, se pudo ver la dinámica que mantenía con su padre ya en una etapa avanzada de la enfermedad donde no lo reconocía, pero con el que aún podía conectar con su pasión por su deporte. David le dice a su padre: “Yo ya sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante”.

Esta es una escena del documental donde se puede ver la interacción que tenía David Bisbal con su padre. (Instagram/@davidbisbal)

Desde que se dio a conocer la noticia, seguidores y colegas del cantante han expresado mensajes de apoyo, acompañamiento y condolencias para él y su familia ante este momento de duelo.