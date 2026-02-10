Publicidad

Espectáculos

Muere el papá de David Bisbal, José Bisbal, a los 84 años

El cantante David Bisbal despide a su padre, José Bisbal, con un emotivo mensaje en sus redes sociales.
mar 10 febrero 2026 11:07 AM
El padre de David Bisbal llevaba 15 años luchando contra el Alzheimer. (Instagram/@davidbisbal)

Este martes 10 de febrero, el cantante David Bisbal anunció a través sus redes sociales el fallecimiento de su papá, José Bisbal Carrillo, en su ciudad natal Almería y después de una larga batalla contra el Alzheimer.

Bisbal Carrillo era conocido por su carrera como boxeador, se coronó como el primer pugilista de Almería en ganar el campeonato de España e incluso llegó a ganar este título siete veces. Aunque no se han anunciado las causas oficiales de su muerte, la noticia llega después de un largo periodo de tiempo con su diagnóstico de la enfermedad.

David Bisbal despide a su papá, José Bisbal

La mañana del martes, David Bisbal realizó una publicación en su Instagram con varias fotos de su padre como boxeador y un mensaje emotivo en el que se despedía de él: “Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo".

Esta fue una de las fotos que publicó David Bisbal conmemorando el legado de su padre. (Instagram/@davidbisbal)

El exboxeador fue diagnosticado con Alzheimer hace 15 años. Sin embargo, la noticia no se hizo pública hasta que el cantante lo anunció en 2023. Desde entonces, el español impulsó distintas acciones para concienciar sobre la enfermedad, como es el caso del documental Bisbal, donde además de ver aspectos de su vida privada, muestra una faceta íntima y complicada con su papá.

La relación de David Bisbal con su padre

En varias ocasiones, el intérprete de Bulería mostró la cercana relación que tenía con su padre. El año pasado, durante el cumpleaños de José Bisbal, realizó una publicación conmemorando el legado de su padre en el box español, acompañada del mensaje: “Echo de menos poder tener una conversación con él".

Asimismo, en el documental del cantante, se pudo ver la dinámica que mantenía con su padre ya en una etapa avanzada de la enfermedad donde no lo reconocía, pero con el que aún podía conectar con su pasión por su deporte. David le dice a su padre: “Yo ya sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante”.

Esta es una escena del documental donde se puede ver la interacción que tenía David Bisbal con su padre. (Instagram/@davidbisbal)

Desde que se dio a conocer la noticia, seguidores y colegas del cantante han expresado mensajes de apoyo, acompañamiento y condolencias para él y su familia ante este momento de duelo.

