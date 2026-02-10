Muere el papá de David Bisbal, José Bisbal, a los 84 años

Este martes 10 de febrero, el cantante David Bisbal anunció a través sus redes sociales el fallecimiento de su papá, José Bisbal Carrillo, en su ciudad natal Almería y después de una larga batalla contra el Alzheimer.
Bisbal Carrillo era conocido por su carrera como boxeador, se coronó como el primer pugilista de Almería en ganar el campeonato de España e incluso llegó a ganar este título siete veces. Aunque no se han anunciado las causas oficiales de su muerte, la noticia llega después de un largo periodo de tiempo con su diagnóstico de la enfermedad.