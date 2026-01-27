Muere Alexis Ortega, actor de doblaje y voz de Spider‑Man de Tom Holland

Alexis Ortega murió a los 38 años, según confirmaron organizaciones y colegas del medio. La noticia del deceso fue difundida por Anime Latin Dubbing Awards (ALDA), plataforma dedicada al reconocimiento del doblaje, a través de sus redes sociales, donde expresaron sus condolencias a la familia y al gremio, destacando su legado y sus “increíbles interpretaciones”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte, y no existe un comunicado público por parte de su familia o representantes.

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones”, dieron a conocer.