La industria del entretenimiento en español está de luto tras el fallecimiento de Alexis Ortega, reconocido actor mexicano de doblaje que prestó su voz al Spider‑Man interpretado por Tom Holland en español latino.
Muere Alexis Ortega, actor de doblaje y voz de Spider‑Man de Tom Holland
Alexis Ortega murió a los 38 años, según confirmaron organizaciones y colegas del medio. La noticia del deceso fue difundida por Anime Latin Dubbing Awards (ALDA), plataforma dedicada al reconocimiento del doblaje, a través de sus redes sociales, donde expresaron sus condolencias a la familia y al gremio, destacando su legado y sus “increíbles interpretaciones”.
Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte, y no existe un comunicado público por parte de su familia o representantes.
“Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones”, dieron a conocer.
Originario de la Ciudad de México, Alexis Ortega se consolidó como una de las voces más queridas del doblaje latinoamericano desde que inició su carrera en 2013.
Su trabajo más emblemático fue como la voz en español latino de Peter Parker Spider‑Man en las primeras apariciones del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), incluidos títulos como Capitán América: Civil War, Spider‑Man: Homecoming y Avengers: Infinity War.
Además de su labor en Marvel, Ortega participó en otros proyectos de doblaje y actuación, incluyendo papeles en series y películas populares. Interpretó a el 'Burro' Van Rankin en Luis Miguel: La Serie.