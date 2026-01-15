Muere Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, la princesa que vivió alejada del foco mediático

La princesa Irene de Grecia tuvo una vida alejada del foco

Nacida en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial, Irene fue la única hija de los reyes Pablo y Federica que no se casó ni tuvo hijos, decisión personal que la alejó de los roles convencionales y le permitió perseguir intereses propios y filantrópicos.

Muy unida a la familia, desarrolló una relación especialmente estrecha con sus ocho sobrinos, entre ellos el rey Felipe VI y las infantas Elena y Cristina, y con sus numerosos sobrinos nietos, quienes ahora lamentan su partida.

Reina Letizia, princesa Sofía y princesa Irene de Grecia. (Getty Images)

La Casa Real señaló que aún no se han detallado los actos oficiales de su funeral, aunque se espera que incluya presencia de miembros de las casas reales española y griega y que el cuerpo de la princesa sea trasladado posteriormente al cementerio de Tatoi, en Grecia, donde descansan los restos de sus padres y hermanos.

La princesa Irene de Grecia construyó su legado a través de su afición por la cultura, su sensibilidad humana y sus vínculos personales. Aunque muchas de sus actividades, como su compromiso con causas sociales y su cariño por los animales, quedaron fuera de los focos mediáticos, su figura ha sido recordada hoy como la de una princesa con una luz propia, discreta pero intensa.