Kim Kardashian confiesa como es su relación con su polémico exesposo, Kanye West

Kim Kardashian confiesa como es su relación con Kanye West

El pasado 5 de febrero del 2026, Kim Kardashian compartió con Complex como su relación con Kanye West ha evolucionado después del divorcio.

En el 2012, la pareja se conoció y en el 2014 se casaron. Fue en el 2021 que Kim pidió el divorcio y este fue finalizado en el 2022. Durante su matrimonio tuvieron cuatro hijos: North, Chicago, Saint y Psalm.

“Siempre seremos una familia”, comentó Kim cuando le preguntaron sobre la promoción de las botas Yeezy de West en un TikTok publicado en enero.

Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

“Ambos lo sabemos que estaremos bien, hay mucho amor por nuestra familia. Queremos lo mejor para nuestros hijos", aseguró.

En cuanto a las botas Yeezy, Kardashian explicó: “No podía negar la comodidad del tacón Yeezy, así que tenía que mencionarlo".

En el video de TikTok, muestra a sus seguidores cómo estilizó un atuendo durante un viaje a Aspen. Mientras repasaba las prendas, explicó que combinó el look con botas Yeezy y dijo: “Debo decir que no hay nada como un tacón Yeezy. No sé si alguna vez las hicieron o si solo las hicieron para mí. Me encanta cuando un zapato es del mismo tono que el pantalón".