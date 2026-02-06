Kim Kardashian comentó brevemente a Complex sobre su relación actual con su ex esposo Kanye West . Mencionó que “siempre serán una familia” y que “quieren lo mejor para sus hijos” (North, Saint, Chicago y Psalm).
Kim Kardashian confiesa como es su relación con su polémico exesposo, Kanye West
Kim Kardashian confiesa como es su relación con Kanye West
El pasado 5 de febrero del 2026, Kim Kardashian compartió con Complex como su relación con Kanye West ha evolucionado después del divorcio.
En el 2012, la pareja se conoció y en el 2014 se casaron. Fue en el 2021 que Kim pidió el divorcio y este fue finalizado en el 2022. Durante su matrimonio tuvieron cuatro hijos: North, Chicago, Saint y Psalm.
“Siempre seremos una familia”, comentó Kim cuando le preguntaron sobre la promoción de las botas Yeezy de West en un TikTok publicado en enero.
“Ambos lo sabemos que estaremos bien, hay mucho amor por nuestra familia. Queremos lo mejor para nuestros hijos", aseguró.
En cuanto a las botas Yeezy, Kardashian explicó: “No podía negar la comodidad del tacón Yeezy, así que tenía que mencionarlo".
En el video de TikTok, muestra a sus seguidores cómo estilizó un atuendo durante un viaje a Aspen. Mientras repasaba las prendas, explicó que combinó el look con botas Yeezy y dijo: “Debo decir que no hay nada como un tacón Yeezy. No sé si alguna vez las hicieron o si solo las hicieron para mí. Me encanta cuando un zapato es del mismo tono que el pantalón".
¿Cuáles son las recientes declaraciones sobre la dinámica familiar?
Las recientes declaraciones sobre su relación se dan después de los comentarios sinceros de Kardashian sobre sus dificultades que vivió con el rapero.
“Fui bastante puesta a prueba, debo decir. Muy puesta a prueba,” dijo Kardashian en un episodio de octubre de 2025 de The Kardashians, de Hulu. “Volvió mi psoriasis, lo sentí. Estaba más estresada, probablemente porque tenía que proteger muchísimo lo que debía proteger. Mis hijos ahora están involucrados.”
“Todos los demás pueden manejarlo, pero… protejan a mis bebés", añadió. “Ellos van a saber cosas. Van a crecer. Van a ver".
“Así que mi trabajo como madre es asegurarme de que, en un momento en que ese comportamiento está ocurriendo, ellos estén protegidos".
Kanye West se disculpa por su comportamiento
En enero, West se disculpó por su comportamiento conflictivo y sus comentarios antisemitas en una carta abierta titulada “A quienes he lastimado”, publicada como un anuncio de página completa (pagado por su marca Yeezy) en The Wall Street Journal. En su disculpa, West afirmó que el trastorno bipolar fue la causa de su comportamiento errático y de su giro hacia el antisemitismo.
Kardashian ha compartido que el comportamiento de West ha sido estresante para ella y, en un episodio de septiembre de The Kardashians, reveló que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, y que los médicos señalaron que el “estrés” pudo haber sido la causa.
Después de revelar el aneurisma, el episodio mostró a Kardashian llorando mientras hablabla sobre su divorcio de West. “Estoy feliz de que haya terminado,” dijo. “Mi ex estará en mi vida pase lo que pase. Tenemos cuatro hijos juntos.”
En un episodio de noviembre de The Kardashians, Kardashian reveló que, a pesar de que él afirmaba llamar a sus hijos, “nunca llamó ni una sola vez".
“Siempre fomento que tengan una relación, pero una relación sana,” dijo, y agregó que es “frustrante que mi carácter como madre” sea cuestionado debido a su comportamiento errático. “A veces siento que voy a explotar, pero no puedo. Simplemente no puedo".
En un confesionario, Kim añadió: “Mi único enfoque y mi verdadero trabajo es ser fuerte por mis hijos".