Kristen Stewart declaró en entrevista que se sintió “obsesionada” cuando interpretó a la princesa Diana en la película Spencer, de 2021. La actriz también admitió que esa sensación se ha mantenido años después y hasta la fecha siente “fijación” por el sufrimiento que la princesa sintió tras ser asechada por los medios y verse envuelta en especulaciones, lo que le ha impedido dejar ir el personaje.
Kristen Stewart confiesa que interpretar a la princesa Diana marcó su vida: 'Puedo llorar por ella en cualquier momento'
El impacto que tuvo el papel de Diana en Kristen Stewart
En una entrevista publicada por The Telegraph este 5 de febrero, Kristen Stewart confesó que el haber interpretado a la princesa Diana la impactó y dejó “obsesionada” con el desenlace que tuvo la vida de la princesa de Gales.
La actriz de la saga de Crepúsculo agregó que sus visitas aLondres y París son difíciles porque “no puedo manejar alrededor de esta ciudad (Londres) y París por esa razón, sin pensar en ella. Todo el amor vertido de esa mujer… puedo llorar por ella en cualquier momento”.
Kristen especificó que lo que más le impacta es el escrutinio, las especulaciones y, en general, la manera en que los medios y paparazis acosaron a la princesa: “Los paparazzi la desplumaron, la desplumaron hasta la muerte cuando ella era tan joven y vulnerable”.
Stewart incluso comparó que al terminar de grabar la película Spencer se sintió en una especie de cáscara después de haber actuado los momentos en que Diana vivió bajó la presión no solo de la Corona Británica, también de los medios de comunicación: “Me sentí un poco como una cáscara, y creo que ella también. Ese era el punto”.
Kristen Stewart como Diana de Gales
En 2021 se estrenó Spencer, una película del director Pablo Larraín y escrita por Steven Knight; en ella, Kristen Stewart interpretó a la princesa Diana durante el periodo previo a su separación del príncipe Carlos, específicamente en diciembre de 1991, durante los festejos de la realeza por Navidad.
La actuación de Kristen Stewart fue aclamada por la crítica e incluso fue nominada al premio Oscar en 2022, sin embargo, perdió frente a Jessica Chastain, quien lo obtuvo por su actuación en The Eyes of Tammy Faye. También contendió por el Globo de Oro ese mismo año, aunque también fue derrotada por Nicole Kidman y su película Being the Ricardos.
Durante su entrevista con The Telegraph, la actriz también aceptó que no estaba segura de interpretar a Diana por las diferencias entre ellas: “Le dije a Pablo que estaba loco y que probablemente debería contratar a otra persona, pero se negó a aceptarlo”. Él le respondió: “Debes desprenderte de esas cosas, esto es una cuestión de espíritu”.
Además de Kristen Stewart, otras actrices que han interpretado a la princesa de Gales, Diana, en películas o series recientes han sido Elizabeth Debicki y Emma Corrin en The Crown, Naomi Watts en Diana y Jeanna de Waal en la obra de teatro Diana: El musical. Ellas también han confesado que interpretar a Diana conlleva un reto actoral debido a la complejidad del personaje.