Kristen Stewart confiesa que interpretar a la princesa Diana marcó su vida: 'Puedo llorar por ella en cualquier momento'

El impacto que tuvo el papel de Diana en Kristen Stewart

En una entrevista publicada por The Telegraph este 5 de febrero, Kristen Stewart confesó que el haber interpretado a la princesa Diana la impactó y dejó “obsesionada” con el desenlace que tuvo la vida de la princesa de Gales.

Diana de Gales falleció el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico. (Getty Images)

La actriz de la saga de Crepúsculo agregó que sus visitas aLondres y París son difíciles porque “no puedo manejar alrededor de esta ciudad (Londres) y París por esa razón, sin pensar en ella. Todo el amor vertido de esa mujer… puedo llorar por ella en cualquier momento”.

Kristen Stewart aún piensa en la princesa Diana después de haberla interpretado en 2021. (Getty Images)

Kristen especificó que lo que más le impacta es el escrutinio, las especulaciones y, en general, la manera en que los medios y paparazis acosaron a la princesa: “Los paparazzi la desplumaron, la desplumaron hasta la muerte cuando ella era tan joven y vulnerable”.

Cuando Lady Di comenzó a separarse del príncipe Carlos, tenía 31 años. (Getty Images)

Stewart incluso comparó que al terminar de grabar la película Spencer se sintió en una especie de cáscara después de haber actuado los momentos en que Diana vivió bajó la presión no solo de la Corona Británica, también de los medios de comunicación: “Me sentí un poco como una cáscara, y creo que ella también. Ese era el punto”.

