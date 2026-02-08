¿Nuevo romance? Tom Brady y Alix Earle, otra vez juntos: captados bailando en fiesta del Super Bowl

Tom Brady y Alix Earle, otra vez juntos: captados bailando en fiesta del Super Bowl

No obstante, esta no es la primera vez que Alix Earle y Tom Brady son vistos juntos, lo que avivó de nuevo los rumores sobre una posible relación entre ambos. En los videos difundidos en redes sociales, se ve a la pareja bailando muy juntitos al ritmo de la música en el evento.

Por otro lado, este encuentro se da en un contexto en el que ambos han estado en el ojo público por separado en los últimos meses. Tom Brady, quien se retiró de la NFL tras una carrera llena de éxitos y récords, ha estado presente en eventos durante este fin de semana del Super Bowl.

𝗧𝗥𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚: 48-year-old Tom Brady was seen dancing with 25-year-old model Alix Earle at a Super Bowl party.



Brady is the GOAT on and off the field 🐐 pic.twitter.com/X2MGEqg2t0 — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) February 8, 2026

Por su parte, Earle ha aparecido en varios eventos sociales de la temporada, sumando atención tras haber sido vista junto al exjugador durante el Año Nuevo en St. Barths, lo que ya había generado especulación sobre su relación.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado si hay algo más allá de una amistad, pero la cercanía y comodidad que mostraron en la pista encendieron la curiosidad de sus seguidores.