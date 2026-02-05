Los 10 shows de medio tiempo del Super Bowl más vistos

El show de medio tiempo del Super Bowl del año pasado hizo historia. La presentación de Kendrick Lamar durante el partido disputado entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs alcanzó un promedio de 126 millones de espectadores.
A continuación, te presentamos la lista de los shows de medio tiempo más vistos de la historia.
10. Black Eye Peas
En décimo lugar con 110.2 millones de visualizaciones están los
Black Eye Peas , que se presentaron en el 2011 en el Super Bowl XLV. La banda presentó una escena futurista y visualmente elaborada, con apariciones especiales de
Usher y
Slash. Sin embargo esta presentación recibió críticas encontradas e incluso negativas por la calidad vocal y la falta de cohesión musical. El repertorio incluyó éxitos como “I Gotta Feeling”, “Boom Boom Pow” y “Where Is the Love?”, además del trabajo de guitarra de Slash y la interpretación de “OMG” a cargo de Usher. (Nielsen, NFL y Billboard)
9. Beyoncé
En noveno lugar está la presentación de
Beyoncéen el 2013 con 110.0 millones de visualizaciones. Encabezó el espectáculo en Nueva Orleans, interpretando éxitos como “Crazy in Love”, “End of Time” y “Baby Boy”. El show incluyó una reunión sorpresa con las integrantes de
Destiny’s Child,
Kelly Rowland y
Michelle Williams. (Nielsen, NFL y Billboard)
Madonna encabezó el show de medio tiempo del Super Bowl XLVI el 5 de febrero de 2012 en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis. Ofreció una aclamada presentación de 13 minutos. El espectáculo, de temática egipcia, incluyó éxitos como “Vogue” y “Music”, además de la participación de invitados especiales como LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. y CeeLo Green. Este tuvo más de 114 millones de visualizaciones. (Nielsen, NFL y Billboard)
7.Bruno Mars
Bruno Mars se presentó en el medio tiempo del 2014 y tuvo más de 115 millones de visualizaciones. Interpretó una serie de éxitos junto a su banda
The Hooligans y con la participación especial de los
Red Hot Chili Peppers, en el MetLife Stadium en Nueva Jersey. (Nielsen, NFL y Billboard)
6. ColdPlay
Coldplay es hasta la fecha una de las presentaciones más recordadas. Con invitados especiales como
Bruno Mars y
Beyonce. Esta presentación acumuló más de 115.5 millones de vistas en el 2016.(Nielsen, NFL y Billboard)
5. Lady Gaga
En el 2017,
Lady Gaga se presentó en el medio tiempo del SuperBowl generando más de 117.5 millones de visualizaciones. Su show incluyó un popurrí de sus canciones, incluyendo el gran éxito “Million Reasons”, de su quinto álbum de estudio,
Joanne. (Nielsen, NFL y Billboard)
4. Katy Perry
Katy Perry, la intérprete de “Firework”, generó 121 millones de visualizaciones durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl XLIX en 2015. Presentó impactantes efectos visuales, un león gigante, los ya icónicos tiburones bailarines (especialmente
Left Shark), fuegos artificiales y apariciones especiales de
Lenny Kravitzy
Missy Elliott. En su momento, se convirtió en el show de medio tiempo más visto de la historia, con un despliegue de gran espectáculo y energía al interpretar éxitos como “Roar”, “Firework” y “California Gurls”. (Nielsen, NFL y Billboard)
3. Rihanna
En el Super Bowl del 2023, se presentó
Rihanna e hizo historial al dar a conocer al mundo que estaba embarazada, algo que llamó mucho la atención de los espectadores. Esta presentación tuvo un total de más de 121 millones de vistas. (Nielsen, NFL y Billboard)
2. Usher
Usher puso el ritmo en el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII en 2024, consiguiendo 129.3 millones de espectadores durante su presentación, lo que la convirtió en una de las más vistas de la historia. La presentación de 13 minutos incluyo éxitos como “Yeah!”, “My Boo” y “Love in This Club”. Contó con invitados especiales como
Alicia Keys, H.E.R., Lil Jon, Ludacris, Jermaine Dupri y will.i.am. (Nielsen, NFL y Billboard)
1. Kendrick Lemar
El show de medio tiempo del del año pasado hizo historia. La presentación de
Kendrick Lamar durante el Super Bowl LIX, disputado entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, alcanzó un promedio de 126 millones de espectadores.
Fue una declaración artística y política contra el racismo sistémico, la división social en Estados Unidos y la mercantilización del arte afroamericano. A través de imágenes del “sueño americano”, la prisión y la promesa incumplida de “40 acres y una mula”, el artista cuestionó las narrativas culturales y la autenticidad de lo mainstream, especialmente con su interpretación de “Not Like Us”. (Nielsen, NFL y Billboard)