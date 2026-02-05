Publicidad

Espectáculos

Los 10 shows de medio tiempo del Super Bowl más vistos

El Super Bowl es uno de los eventos más grandes de la televisión. Cada año tiene millones de espectadores no solo en el partido si no también en el medio tiempo, te presentamos los más exitosos.
jue 05 febrero 2026 02:40 PM
Super-Bowl

El show de medio tiempo del Super Bowl del año pasado hizo historia. La presentación de Kendrick Lamar durante el partido disputado entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs alcanzó un promedio de 126 millones de espectadores.

A continuación, te presentamos la lista de los shows de medio tiempo más vistos de la historia.

10. Black Eye Peas


En décimo lugar con 110.2 millones de visualizaciones están los Black Eye Peas , que se presentaron en el 2011 en el Super Bowl XLV. La banda presentó una escena futurista y visualmente elaborada, con apariciones especiales de Usher y Slash . Sin embargo esta presentación recibió críticas encontradas e incluso negativas por la calidad vocal y la falta de cohesión musical. El repertorio incluyó éxitos como “I Gotta Feeling”, “Boom Boom Pow” y “Where Is the Love?”, además del trabajo de guitarra de Slash y la interpretación de “OMG” a cargo de Usher. (Nielsen, NFL y Billboard)

9. Beyoncé


En noveno lugar está la presentación de Beyoncé en el 2013 con 110.0 millones de visualizaciones. Encabezó el espectáculo en Nueva Orleans, interpretando éxitos como “Crazy in Love”, “End of Time” y “Baby Boy”. El show incluyó una reunión sorpresa con las integrantes de Destiny’s Child, Kelly Rowland y Michelle Williams. (Nielsen, NFL y Billboard)

8.

Madonna

Madonna encabezó el show de medio tiempo del Super Bowl XLVI el 5 de febrero de 2012 en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis. Ofreció una aclamada presentación de 13 minutos. El espectáculo, de temática egipcia, incluyó éxitos como “Vogue” y “Music”, además de la participación de invitados especiales como LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. y CeeLo Green. Este tuvo más de 114 millones de visualizaciones. (Nielsen, NFL y Billboard)

7.Bruno Mars


Bruno Mars se presentó en el medio tiempo del 2014 y tuvo más de 115 millones de visualizaciones. Interpretó una serie de éxitos junto a su banda The Hooligans y con la participación especial de los Red Hot Chili Peppers, en el MetLife Stadium en Nueva Jersey. (Nielsen, NFL y Billboard)

Bruno-Mars-Super-Bowl
SANTA CLARA, CA - FEBRUARY 07: Bruno Mars performs during the Pepsi Super Bowl 50 Halftime Show at Levi's Stadium on February 7, 2016 in Santa Clara, California. (Photo by Thearon W. Henderson/Getty Images) (Thearon W. Henderson/Getty Images)

6. ColdPlay


Coldplay es hasta la fecha una de las presentaciones más recordadas. Con invitados especiales como Bruno Mars y Beyonce. Esta presentación acumuló más de 115.5 millones de vistas en el 2016.(Nielsen, NFL y Billboard)

Coldplay-Super-Bowl
Getty Images (Patrick Smith/Getty Images)

5. Lady Gaga


En el 2017, Lady Gaga se presentó en el medio tiempo del SuperBowl generando más de 117.5 millones de visualizaciones. Su show incluyó un popurrí de sus canciones, incluyendo el gran éxito “Million Reasons”, de su quinto álbum de estudio, Joanne. (Nielsen, NFL y Billboard)

4. Katy Perry


Katy Perry , la intérprete de “Firework”, generó 121 millones de visualizaciones durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl XLIX en 2015. Presentó impactantes efectos visuales, un león gigante, los ya icónicos tiburones bailarines (especialmente Left Shark), fuegos artificiales y apariciones especiales de Lenny Kravitz y Missy Elliott. En su momento, se convirtió en el show de medio tiempo más visto de la historia, con un despliegue de gran espectáculo y energía al interpretar éxitos como “Roar”, “Firework” y “California Gurls”. (Nielsen, NFL y Billboard)

Katy-Perry-Super-Bowl
Getty Images (Rob Carr/Getty Images)

3. Rihanna


En el Super Bowl del 2023, se presentó Rihanna e hizo historial al dar a conocer al mundo que estaba embarazada, algo que llamó mucho la atención de los espectadores. Esta presentación tuvo un total de más de 121 millones de vistas. (Nielsen, NFL y Billboard)

Rihanna-Super-Bowl
Getty Images (Gregory Shamus/Getty Images)

2. Usher


Usher puso el ritmo en el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII en 2024, consiguiendo 129.3 millones de espectadores durante su presentación, lo que la convirtió en una de las más vistas de la historia. La presentación de 13 minutos incluyo éxitos como “Yeah!”, “My Boo” y “Love in This Club”. Contó con invitados especiales como Alicia Keys, H.E.R., Lil Jon, Ludacris, Jermaine Dupri y will.i.am. (Nielsen, NFL y Billboard)

Usher-Super-Bowl
Getty-Images (Ezra Shaw/Getty Images)

1. Kendrick Lemar


El show de medio tiempo del del año pasado hizo historia. La presentación de Kendrick Lamar durante el Super Bowl LIX, disputado entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, alcanzó un promedio de 126 millones de espectadores.

Fue una declaración artística y política contra el racismo sistémico, la división social en Estados Unidos y la mercantilización del arte afroamericano. A través de imágenes del “sueño americano”, la prisión y la promesa incumplida de “40 acres y una mula”, el artista cuestionó las narrativas culturales y la autenticidad de lo mainstream, especialmente con su interpretación de “Not Like Us”. (Nielsen, NFL y Billboard)

Kendrick-Lamar-Super-Bowl
Getty Images (Gregory Shamus/Getty Images)

