Los 10 shows de medio tiempo del Super Bowl más vistos

8.

Madonna encabezó el show de medio tiempo del Super Bowl XLVI el 5 de febrero de 2012 en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis. Ofreció una aclamada presentación de 13 minutos. El espectáculo, de temática egipcia, incluyó éxitos como “Vogue” y “Music”, además de la participación de invitados especiales como LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. y CeeLo Green. Este tuvo más de 114 millones de visualizaciones. (Nielsen, NFL y Billboard)



7.Bruno Mars

se presentó en el medio tiempo del 2014 y tuvo más de 115 millones de visualizaciones. Interpretó una serie de éxitos junto a su banday con la participación especial de los, en el MetLife Stadium en Nueva Jersey. (Nielsen, NFL y Billboard)

SANTA CLARA, CA - FEBRUARY 07: Bruno Mars performs during the Pepsi Super Bowl 50 Halftime Show at Levi's Stadium on February 7, 2016 in Santa Clara, California. (Photo by Thearon W. Henderson/Getty Images) (Thearon W. Henderson/Getty Images)

6. ColdPlay

es hasta la fecha una de las presentaciones más recordadas. Con invitados especiales como. Esta presentación acumuló más de 115.5 millones de vistas en el 2016.(Nielsen, NFL y Billboard)

Getty Images (Patrick Smith/Getty Images)

5. Lady Gaga

En el 2017,se presentó en el medio tiempo del SuperBowl generando más de 117.5 millones de visualizaciones. Su show incluyó un popurrí de sus canciones, incluyendo el gran éxito “Million Reasons”, de su quinto álbum de estudio,. (Nielsen, NFL y Billboard)