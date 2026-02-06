Lisa seguirá vigente en las pantallas: Protagonizará una romcom de Netflix inspirada en 'Notting Hill'

Lalisa Manobal, mejor conocida como Lisa, es una cantante tailandesa, integrante del grupo surcoreano BLACKPINK. Además de su éxito dentro de la agrupación, es una solista exitosa que durante el último año tuvo colaboraciones con figuras como Rosalía, Doja Cat, Tyla y Maroon 5, y también se presentó en el escenario principal de Coachella.

Además de tener una carrera musical prometedora, Lisa hizo su debut actoral en la tercera temporada de la serie de HBO The White Lotus , por la que recibió elogios. Desde entonces, la artista ha continuado explorando el terreno actoral con un próximo papel en la película de Netflix TYGO y ahora con la confirmación de que protagonizará una nueva comedia romántica para la misma plataforma, inspirada en Notting Hill.