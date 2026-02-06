Publicidad

Lisa seguirá vigente en las pantallas: Protagonizará una romcom de Netflix inspirada en 'Notting Hill'

Lisa, solista e integrante de BLACKPINK, tiene un nuevo papel confirmado y continúa ampliando su carrera más allá de la música, ahora con un proyecto protagónico en una comedia romántica para Netflix.
vie 06 febrero 2026 03:42 PM
Lisa-BLACKPINK
Lisa debutó como solista en 2021 y desde entonces ha hecho canciones como Money, New Woman con Rosalía o Born Again con Doja Cat y RAYE. (Getty Images)

Lalisa Manobal, mejor conocida como Lisa, es una cantante tailandesa, integrante del grupo surcoreano BLACKPINK. Además de su éxito dentro de la agrupación, es una solista exitosa que durante el último año tuvo colaboraciones con figuras como Rosalía, Doja Cat, Tyla y Maroon 5, y también se presentó en el escenario principal de Coachella.

Además de tener una carrera musical prometedora, Lisa hizo su debut actoral en la tercera temporada de la serie de HBO The White Lotus , por la que recibió elogios. Desde entonces, la artista ha continuado explorando el terreno actoral con un próximo papel en la película de Netflix TYGO y ahora con la confirmación de que protagonizará una nueva comedia romántica para la misma plataforma, inspirada en Notting Hill.

¿Qué se sabe de la nueva película que protagonizará Lisa?

Aún no se tiene información completa sobre la película. Lo que se sabe es que será un proyecto de Netflix, producido por David Bernard, productor ejecutivo de The White Lotus, y Katie Silberman, quien también será la escritora del guion y que cuenta con películas como Don´t Worry Darling y Set It Up en su portafolio. Lisa, además de protagonizar la cinta, participará como productora ejecutiva junto a Alice Kang.

David-Bernard
El productor ejecutivo de The White Lotus, David Bernard, junto a Molly Shannon, actriz que participó en la primera temporada. (Getty Images)

A pesar de que se sigue trabajando en la trama de la película, Deadline asegura, según fuentes cercanas al proyecto, que la premisa se desarrolló durante la filmación de la tercera temporada de The White Lotus entre la artista y el productor ejecutivo. Ambos compartieron su afinidad por las comedias románticas, particularmente por Notting Hill, la película de Julia Roberts y Hugh Grant, la cual servirá como una de las principales inspiraciones de la nueva producción.

Lisa-The-White-Lotus
Lisa interpretó a Mook, una empleada del hotel en The White Lotus Tailandia. (Instagram/@lalalalisa_m)

Notting Hill: la inspiración detrás de la nueva romcom de Lisa

Notting Hill es una comedia romántica de 1999 dirigida por Roger Michell. La historia sigue a Anna Scott (Julia Roberts), una actriz famosa que se enamora de William Thacker (Hugh Grant), un hombre común dueño de una librería. Sin embargo, la relación se ve puesta a prueba por la diferencia de profesiones y la presión mediática que rodea a la estrella de cine.

Siguiendo esta premisa, se espera que la nueva producción de Netflix retome una fórmula similar: una figura famosa que se enamora de alguien fuera del foco público.


La noticia ha generado entusiasmo entre los fans, quienes celebran esta nueva faceta de Lisa como actriz. Sin embargo, aún falta que Netflix revele más detalles sobre el elenco, la trama, el inicio de rodaje y la fecha de estreno. Por ahora, el proyecto se perfila como un paso más en la carrera de la tailandesa, quien continúa explorando distintos formatos creativos dentro de la industria del entretenimiento.

Lisa
Lisa, integrante de BLACKPINK, continúa expandiendo su carrera artística con nuevos proyectos en cine y televisión. (Instagram/@lalalalisa_m)

