Espectáculos

Alejandro Sanz confirma proyecto teatral con sus canciones pero evita "dar la nota" sobre su novia, Candela Márquez

Tras reaparecer junto a su novia, Candela Márquez, y evitar hablar sobre ella, Alejandro Sanz confirmó un nuevo proyecto inspirado en sus canciones.
sáb 29 noviembre 2025 01:54 PM
Alejandro Sanz y Candela Márquez
Alejandro Sanz y Candela Márquez (Instagram / Alejandro Sanz)

Después de semanas de especulación sobre una posible separación, Alejandro Sanz y Candela Márquez reaparecieron juntos en público durante un evento celebrado en Madrid.

Sin embargo, la presencia de la pareja no estuvo exenta de tensión. Candela evitó hablar a los medios de comunicación, mientras que Sanz se retiró rápidamente cuando fue cuestionado sobre su novia.

Lo que sí alcanzó a comentar el cantante y compositor español de 56 años fue que está trabajando en un proyecto basado en sus canciones y que será montado como espectáculo teatral.

Alejandro Sanz evita hablar de su noviazgo con Candela Márquez

Alejandro Sanz fue reconocido por su compromiso con el futuro del planeta y, junto a su novia Candela Márquez, recibió el reconocimiento en Madrid, donde ambos posaron sonrientes ante las cámaras, acompañados por el actor Richard Gere y su esposa Alejandra Silva, lo que disipó los rumores sobre su relación.

Alejandro Sanz y Candela Márquez
Alejandro Sanz reapare junto a Candela Márquez pero evita hablar sobre ella ante la prensa (Instagram / Alejandro Sanz)

En un encuentro con medios durante el evento, el cantante se despidió cuando fue cuestionado sobre los rumores que gira alrededor de su vida en pareja. “Muchas gracias. Buenas noches”, respondió escuetamente antes de abandonar el lugar.

Lo que sí compartió con entusiasmo fue una noticia sobre su hija Manuela, quien ha comenzado a incursionar en la composición junto a Ramón Fernández, nieto de Vicente Fernández.

“Pues maravilloso, a ella le ha entrado ahora la cosita de la composición y yo encantado, yo con que sea feliz”, expresó el artista. Incluso bromeó sobre una posible colaboración: “Ahora que me haga ella las canciones y yo voy a descansar”, dijo.

Alejandro Sanz prepara un proyecto teatral basado en sus canciones; están por hacer los castings

Al aparecer en Madrid junto a su novia Candela Márquez, el cantante y compositor Alejandro Sanz confirmó que se encuentra trabajando en un concepto teatral basado en sus canciones.

Alejandro Sanz da el segundo concierto de su gira ¿Y ahora qué? en el Auditorio GNP Seguros de Puebla
Alejandro Sanz prepara un espectáculo teatral inspirado en sus canciones (Cortesía OCESA / José Jorge Carreón)

“Hay un proyecto de un musical que saldrá, no sabemos todavía cuándo, pero llevamos casi dos años trabajando en él”, adelantó el intérprete de “Corazón partío”, quien dejó ver que el proyecto ya se encuentra bastante avanzado.

“Estuve en las dos lecturas y ahora empezamos con los castings. La verdad que está precioso”, comentó. Aunque el musical se construye a partir de sus canciones, aclaró que la historia será completamente original.

Alejandro Sanz y Richard Gere: una amistad inesperada

Respecto a su amistad con Richard Gere y Alejandra Silva, Sanz recordó que se conocieron en Nueva York durante uno de sus conciertos. “Vinieron a verme y a partir de ahí hemos estado en contacto. Luego estuvimos juntos en la Alhambra visitándola y en fin”, relató, destacando la cercanía que mantiene con la pareja.

Alejandro Sanz y Candela Márquez
La inesperada amistad de Alejandro Sanz y Richard Gere (Instagram / Alejandro Sanz)

El evento también sirvió como espacio para que el intérprete enviara sus deseos de fin de año a sus fans. “Que sea un año bueno, que tengan realmente salud, sí. Efectivamente, que les vaya bien en todo y sobre todo que se apacigüen un poco las aguas en el mundo entero”, expresó con tono reflexivo.

Aunque la relación con Candela Márquez sigue generando dudas, Alejandro se mostró enfocado en su vida familiar y profesional. Entre el impulso creativo de su descendiente, el musical en puerta y su compromiso con causas sociales, Sanz continúa construyendo una narrativa que va más allá de lo sentimental.

Con información de Agencia México

