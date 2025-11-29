Alejandro Sanz confirma proyecto teatral con sus canciones pero evita "dar la nota" sobre su novia, Candela Márquez

Después de semanas de especulación sobre una posible separación, Alejandro Sanz y Candela Márquez reaparecieron juntos en público durante un evento celebrado en Madrid.
Sin embargo, la presencia de la pareja no estuvo exenta de tensión. Candela evitó hablar a los medios de comunicación, mientras que Sanz se retiró rápidamente cuando fue cuestionado sobre su novia.
Lo que sí alcanzó a comentar el cantante y compositor español de 56 años fue que está trabajando en un proyecto basado en sus canciones y que será montado como espectáculo teatral.