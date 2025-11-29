Alejandro Sanz confirma proyecto teatral con sus canciones pero evita "dar la nota" sobre su novia, Candela Márquez

Alejandro Sanz evita hablar de su noviazgo con Candela Márquez

Alejandro Sanz fue reconocido por su compromiso con el futuro del planeta y, junto a su novia Candela Márquez, recibió el reconocimiento en Madrid, donde ambos posaron sonrientes ante las cámaras, acompañados por el actor Richard Gere y su esposa Alejandra Silva, lo que disipó los rumores sobre su relación.

Alejandro Sanz reapare junto a Candela Márquez pero evita hablar sobre ella ante la prensa (Instagram / Alejandro Sanz)

En un encuentro con medios durante el evento, el cantante se despidió cuando fue cuestionado sobre los rumores que gira alrededor de su vida en pareja. “Muchas gracias. Buenas noches”, respondió escuetamente antes de abandonar el lugar.

Lo que sí compartió con entusiasmo fue una noticia sobre su hija Manuela, quien ha comenzado a incursionar en la composición junto a Ramón Fernández, nieto de Vicente Fernández.

“Pues maravilloso, a ella le ha entrado ahora la cosita de la composición y yo encantado, yo con que sea feliz”, expresó el artista. Incluso bromeó sobre una posible colaboración: “Ahora que me haga ella las canciones y yo voy a descansar”, dijo.