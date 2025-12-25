La relación entre el cantante español Alejandro Sanz y la actriz Candela Márquez llegó a su fin a finales de diciembre, tras poco más de un año juntos, y desde hace unos días, ambos han protagonizado un cruce de mensajes e indirectas en redes sociales que ha generado atención mediática.
Alejandro Sanz y Candela Márquez se lanzan indirectas tras confirmarse su ruptura
La ruptura fue confirmada por una revista internacional, que señaló que, a pesar de la fuerte conexión entre la pareja, sus "personalidades muy pasionales" terminaron por desgastar la relación.
Horas después del anuncio, Candela Márquez comenzó a compartir contenido en sus historias de Instagram que muchos interpretaron como mensajes dirigidos a su ex.
Entre ellos, publicó fragmentos de la canción La Perla de Rosalía, tema vinculado al desamor y la decepción, y una imagen con prominentes cornamentas, gestos que varios usuarios asociaron a insinuaciones sobre una supuesta infidelidad del cantante, aunque estos mensajes fueron eliminados poco después.
La respuesta de Alejandro Sanz no se hizo esperar. A través de sus redes sociales publicó: “Yo no soy una perla, soy un océano”, frase que fue vista como una réplica a las indirectas de Márquez y que también borró más tarde.
Tiempo después, el cantautor español compartió otro mensaje que borró posteriormente: "Sí, me dolió. Pero si vieras quién me consoló, se te borraría la sonrisa", escribió.
Hasta ahora, ninguno de los dos ha ofrecido una declaración pública formal sobre los motivos de la separación más allá de estos mensajes y gestos en redes, lo que ha mantenido el interés de seguidores y medios por la evolución de este episodio tras la ruptura.
Así fue la relación de Alejandro Sanz y Candela Márquez
Alejandro Sanz y la actriz Candela Márquez hicieron pública su relación sentimental a finales de 2024, cuando comenzaron a aparecer juntos en eventos sociales y formalizaron su romance en la alfombra roja de los Latin Grammy ese año, confirmando así ante los medios lo que ya venía siendo un vínculo cada vez más visible en sus redes sociales.
Durante más de un año compartieron momentos tanto personales como profesionales, mostrando complicidad y publicaciones conjuntas que reflejaban su vida en pareja ante el público.
Sin embargo, la relación también estuvo marcada por altibajos y especulaciones que se hicieron visibles en las redes sociales, como gestos de dejar de seguirse mutuamente o publicaciones interpretadas por fans como mensajes con doble sentido, y, finalmente, la pareja decidió poner fin a su noviazgo después de poco más de un año juntos.