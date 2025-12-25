Alejandro Sanz y Candela Márquez se lanzan indirectas tras confirmarse su ruptura

La ruptura fue confirmada por una revista internacional, que señaló que, a pesar de la fuerte conexión entre la pareja, sus "personalidades muy pasionales" terminaron por desgastar la relación.

Horas después del anuncio, Candela Márquez comenzó a compartir contenido en sus historias de Instagram que muchos interpretaron como mensajes dirigidos a su ex.

Alejandro Sanz y Candela Márquez (Instagram / Alejandro Sanz)

Entre ellos, publicó fragmentos de la canción La Perla de Rosalía, tema vinculado al desamor y la decepción, y una imagen con prominentes cornamentas, gestos que varios usuarios asociaron a insinuaciones sobre una supuesta infidelidad del cantante, aunque estos mensajes fueron eliminados poco después.

La respuesta de Alejandro Sanz no se hizo esperar. A través de sus redes sociales publicó: “Yo no soy una perla, soy un océano”, frase que fue vista como una réplica a las indirectas de Márquez y que también borró más tarde.

Tiempo después, el cantautor español compartió otro mensaje que borró posteriormente: "Sí, me dolió. Pero si vieras quién me consoló, se te borraría la sonrisa", escribió.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha ofrecido una declaración pública formal sobre los motivos de la separación más allá de estos mensajes y gestos en redes, lo que ha mantenido el interés de seguidores y medios por la evolución de este episodio tras la ruptura.