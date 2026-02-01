Las relaciones más icónicas entre mexicanos y estadounidenses

El mundo de entretenimiento está lleno de romances que captan la atención del público, pero cuando se cruzan fronteras culturales y nacionales, el interés se multiplica. En especial, las relaciones entre figuras mexicanas y estadounidenses suelen generar una conversación más amplia, al unir dos industrias, contextos culturales y audiencias distintas.
Desde la reciente ruptura de Bella Hadid y Adán Bañuelos , hasta los romances que despertaron rumores sobre Timothée Chalamet y Eiza González, estas son algunas de las parejas mexicano-estadounidenses que dieron mucho de qué hablar.