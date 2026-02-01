Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Las relaciones más icónicas entre mexicanos y estadounidenses

Estas relaciones trascendieron fronteras y marcaron momentos clave en la vida de sus protagonistas.
dom 01 febrero 2026 04:18 PM
Relaciones-mexicanos-estadounidenses
Estas son las relaciones más reconocidas entre mexicanos y estadounidenses. (Getty Images)

El mundo de entretenimiento está lleno de romances que captan la atención del público, pero cuando se cruzan fronteras culturales y nacionales, el interés se multiplica. En especial, las relaciones entre figuras mexicanas y estadounidenses suelen generar una conversación más amplia, al unir dos industrias, contextos culturales y audiencias distintas.

Desde la reciente ruptura de Bella Hadid y Adán Bañuelos , hasta los romances que despertaron rumores sobre Timothée Chalamet y Eiza González, estas son algunas de las parejas mexicano-estadounidenses que dieron mucho de qué hablar.

Publicidad

Gael García y Natalie Portman

En la ceremonia de los premios Oscar de 2003, los actores se conocieron y al año siguiente oficializaron su relación.
Esta fue una pareja muy llamativa para Hollywood, quienes los veían como dos actores jóvenes ascendiendo a la fama. Para ese entonces Natalie Portman ya era conocida por interpretar a Padmé en Star Wars. Por otro lado, el actor mexicano ya contaba con filmes que lo habían catapultado a la fama como 'Amores Perros' y 'La Mala Educación'.

Gael-García-y-Natalie-Portman
Una de las parejas más recordadas por su controversia. Gael García y Natalie Portman compartieron 3 años juntos. (Getty Images)

Su relación duró tres años y fue muy querida por los medios. Sin embargo, su ruptura fue muy controvertida por la rumoreada infidelidad por parte del mexicano quien, en un viaje a Argentina, conocería a Dolores Fonzi, la madre de sus hijos.

Esta versión nunca fue confirmada por ninguna de las partes involucradas pero incluso con la polémica, el romance sigue siendo recordado como un momento icónico de la interacción entre talentos mexicanos y estadounidenses en Hollywood.

Publicidad

Timothée Chalamet y Eiza González

Aunque nunca confirmaron una relación formal, Timothée y Eiza fueron vistos juntos en junio de 2020 durante un viaje a Los Cabos.

Las fotografías de los actores en un momento romántico en un jacuzzi se viralizaron rápidamente y las especulaciones sobre su relación comenzaron a brotar. Una semana después fueron vistos en Los Ángeles haciendo senderismo. Ninguno de los dos confirmó la relación.

Timothée
El actor nunca hizo alguna declaración sobre las fotos con Eiza González. (Getty Images)

Los comentarios resurgieron en 2025 cuando en un juego de preguntas rápidas con Cosmopolitan, la actriz mexicana menciona el cariño que le tiene al actor de 'Marty Supreme': “Somos muy buenos amigos y no tengo nada más que decir que cosas increíbles de él”.

A pesar de que nunca se haya oficializado, las reacciones en redes indicaron que la relación podría haberse vuelto una muy popular y querida entre los fans.

Publicidad

Bella Hadid y Adán Bañuelos

Definitivamente una de las relaciones más comentadas entre un mexicano y una estadounidense de los últimos años. La supermodelo Bella Hadid y el jinete mexicano Adán Bañuelos mantuvieron una relación de tres años que, aunque discreta, siempre llamó la atención de los fans.

Bella-Hadid-y-Adán
Recientemente la icónica pareja decidió separarse. (Getty Images)

A pesar de las diferentes profesiones que tenían, la pareja funcionaba. Bella se interesó más en el mundo ecuestre, y su estilo se adaptó al del mexicano, volviéndose una de las parejas más icónicas del momento.

Bella se involucró con la cultura mexicana, incluso llegando a ser madrina de XV años de la hermana de Bañuelos. La pareja logró combinar sus mundos, entre la moda internacional y el deporte ecuestre, hasta que su ruptura se confirmó recientemente, dejando a muchos seguidores sorprendidos.

Story-Bella-Hadid
La historia que la modelo publicó en su Instagram cuando fue madrina de la hermana de Adán Bañuelos. (Instagram/@bellahadid)

Rob Schneider y Patricia Azarcoya

Otra pareja que ha estado en los titulares es la del comediante estadounidense y la productora mexicana, quienes se conocieron cuando Schneider apareció en un programa en el que Azarcoya era productora.

El matrimonio fue reconocido por ser un dúo actoral-creativo, donde además de compartir vidas personales, tenían colaboraciones en proyectos audiovisuales como lo fueron 'Real Rob' y 'Daddy Daughter Trip'.

Juntos conformaron una familia, donde sus dos hijas Miranda y Madeline, crecieron siendo educadas entre ambas culturas.

Recientemente, se anunció su divorcio, marcando el cierre de una de las parejas más longevas y queridas entre mexicanos y estadounidenses.

Rob-y-Patricia
Rob Schneider y Patricia Azarcoya estuvieron casados por 15 años. (Getty Images)

Vin Diesel y Paloma Jiménez

El actor de 'Rápidos y Furiosos' ha estado en una relación con la modelo guerrerense, Paloma Jiménez, desde 2007.

La mexicana inició su carrera en su país natal como modelo en comerciales hasta que decidió mudarse a Estados Unidos, donde conoció al famoso actor.
La pareja ha preferido tener una relación privada, Vin Diesel menciona: "No lo voy a poner en la portada de una revista como otros actores".

Vin-Diesel-Familia
La relación de Vin Diesel y Paloma Jiménez sigue manteniéndose fuerte. (Facebook/Vin Diesel)

Diesel se muestra completamente enamorado de la modelo, llamándola en varias de sus publicaciones “Mayan Queen” (reina maya).
A pesar de la diferencia de edad, han formado una familia con sus tres hijos: Hania, Vincent y Pauline, mostrando una relación fuerte y longeva.

Thalía y Tommy Mottola

La cantante mexicana Thalía y el productor estadounidense Tommy Mottola iniciaron su historia de amor en 1999. Se conocieron en una cita a ciegas organizada por Gloria y Emilio Etefan. Su relación comenzó y después de un año decidieron casarse en la Catedral de San Patricio en Nueva York.

La pareja no mantiene en secreto su amor, ya que su boda fue altamente mediática y actualmente en sus redes sociales tienen varias publicaciones de su relación y de su familia, conformada por Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, sus dos hijos.

Esta también ha sido una de las relaciones más comentadas y longevas en el mundo de los espectáculos.

Thalía-Tommy-Mottola
Después de más de 20 años de relación, Thalía y Tommy aún conservan su vínculo fuerte. (Getty Images)

Kobe Bryant y Vanessa Urbieta

Kobe Bryant, el legendario jugador de la NBA, y Vanessa Urbieta, de raíces mexicanas, comenzaron su historia de amor en 1999, cuando se conocieron en la grabación del video de la canción G'd Up de Tha Eastsidaz.

Desde ese momento, su relación creció y se consolidó con el tiempo. Juntos formaron una familia con cuatro hijas: Natalia, Gianna Maria, Bianka Bella y Capri.
Tuvieron un momento complicado en su matrimonio en 2011, pero lograron superar sus diferencias, volviendo su conexión aún más fuerte.

En 2020 lamentablemente el basquetbolista perdió la vida en un accidente de helicóptero junto a su hija Gianna. Hasta la fecha, Vanessa sigue conmemorando la vida de Kobe con profundo amor.

Familia-Kobe
A pesar de la trágica partida de Kobe y su hija Gianna, Vanessa se mantiene fuerte para sacar adelante a sus hijas. (Instagram/@vanessabryant)

Tags

Bella Hadid adan banuelos Rob Schneider Timothée Chalamet Eiza González Gael García Natalie Portman Vin Diesel Thalía

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad