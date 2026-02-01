Las relaciones más icónicas entre mexicanos y estadounidenses

Gael García y Natalie Portman

En la ceremonia de los premios Oscar de 2003, los actores se conocieron y al año siguiente oficializaron su relación.

Esta fue una pareja muy llamativa para Hollywood, quienes los veían como dos actores jóvenes ascendiendo a la fama. Para ese entonces Natalie Portman ya era conocida por interpretar a Padmé en Star Wars. Por otro lado, el actor mexicano ya contaba con filmes que lo habían catapultado a la fama como 'Amores Perros' y 'La Mala Educación'.

Una de las parejas más recordadas por su controversia. Gael García y Natalie Portman compartieron 3 años juntos. (Getty Images)

Su relación duró tres años y fue muy querida por los medios. Sin embargo, su ruptura fue muy controvertida por la rumoreada infidelidad por parte del mexicano quien, en un viaje a Argentina, conocería a Dolores Fonzi, la madre de sus hijos.

Esta versión nunca fue confirmada por ninguna de las partes involucradas pero incluso con la polémica, el romance sigue siendo recordado como un momento icónico de la interacción entre talentos mexicanos y estadounidenses en Hollywood.