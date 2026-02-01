'Throwback' a los Grammys 2016: quiénes fueron los ganadores de la noche y los mejores looks de hace 10 años

Los ganadores de los Grammys 2016

Taylor Swift

La cantante con la gira más exitosa de la historia, The Eras Tour, Taylor Swift, se llevó el premio más importante de la noche, Álbum del año, por su disco 1989 que incluye canciones como Style, Blank Space o Shake it off. Además, Taylor también ganó en la categoría de Mejor álbum de pop vocal por ese mismo disco y Mejor video musical por Bad Blood.

Taylor Swift se llevó a casa tres premios Grammy por su disco 1989. (Getty Images)

Mark Ronson y Bruno Mars

Acumulando más de 5,744 millones de vistas en YouTube, Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars se convirtió en una de las canciones más escuchadas del 2015, razón por la que no fue sorpresa que ganara dos Grammys en 2016: Grabación del año y Mejor interpretación de pop dúo/grupo.

La colaboración de Mark Ronson y Bruno Mars en 2015 se convirtió en una de las más icónicas de ese año. (Getty Images)

Ed Sheeran

El amigo de Taylor Swift, Ed Sheeran, también ganó un Grammy gracias a una de las canciones más románticas que estrenaron en 2016 y con la que Ed se posicionó como un excelente creador de baladas. Gracias a Thinking Out Loud, Sheeran ganó en las categorías de Canción del año y Mejor interpretación pop solista.

Ed Sheeran ganó sus primeros dos Grammys gracias a su canción Thinking Out Loud. (Getty Images)

Meghan Trainor

La intérprete de No, Meghan Trainor, se convirtió en la Mejor artista nueva a dos años de haber estrenado All About That Base, canción que la lanzó a la fama. Actualmente Trainor está casada con Daryl Sabara, el actor que interpretó a Juni Cortez en la saga de Mini Espías.

La última canción que Meghan Trainor ha estrenado fue Still Don't Care en noviembre de 2025. (Getty Images)

Skrillex, Diplo y Justin Bieber

En un año donde la música electrónica estuvo muy de moda, los DJs Skrillex y Diplo hicieron uno de los discos más exitosos de ese género en 2015, Skrillex And Diplo Present Jack Ü y por el cual ganaron Mejor álbum de dance/electrónica. Por si esto fuera poco, también se llevaron el Grammy a Mejor grabación dance por Where Are Ü Now, la canción que grabaron con Justin Bieber.

Skrillex y Diplo fueron dos de los DJs más mainstream de la década del 2010. (Getty Images)

The Weeknd

El entonces novio de Bella Hadid, The Weeknd ganó sus primeros dos Grammys en 2016 gracias a su disco Beauty Behind the Madness en la categoría de Mejor álbum urbano contemporáneo y a su participación en la banda sonora de la película Fifty Shades of Grey con la canción Earned It y por la que ganó Mejor interpretación de R&B.

Algunas de las canciones que formaron parte del disco Beauty Behind the Madness fueron Can't Feel My Face y The Hills. (Getty Images)

Kendrick Lamar

El encargado de ambientar el show de medio tiempo del Super Bowl 2025 y quien ha ganado un total de 22 Grammys, Kendrick Lamar, ganó en 2016 los premios a Mejor interpretación de rap y Mejor canción de rap por su canción Alright, así como Mejor álbum de rap por To Pimp A Butterfly.

Este 2026, Kendrick Lamar está nominado a 9 Grammys. (Getty Images)

Ricky Martin

El puertorriqueño de 54 años, Ricky Martin, ganó el Grammy a Mejor álbum de pop latino por A Quien Quiera Escuchar (Deluxe Edition), proyecto del artista que incluyó canciones como La mordidita y Adiós.

El Grammy de Ricky Martin no fue entregado durante la ceremonia. (Getty Images)

Natalia Lafourcade y Pitbull

Los Grammys de 2016 incluyeron un empate entre Pitbull y Natalia Lafourcade en la categoría de Mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo. La mexicana ganó por su aclamado disco Hasta La Raiz, mientras que el cantante estadounidense obtuvo el premio por Dale.

Nalia Lafourcade y Pitbull protagonizaron un empate en los Grammys de 2016, sus premios tampoco fueron entregados en la ceremonia. (Getty Images)

Los Tigres del Norte

Además de Natalia Lafourcade, Los Tigres del Norte también representaron a México en la 58.ª edición de los Premios Grammy después de llevarse a casa el Grammy por Mejor álbum de música regional mexicana, incluyendo tejano gracias a su álbum Realidades.