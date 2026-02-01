'Throwback' a los Grammys 2016: quiénes fueron los ganadores de la noche y los mejores looks de hace 10 años

Con el inicio del 2026, en redes sociales llegó un nuevo trend donde los usuarios de redes sociales suben fotografías y recuerdos de hace 10 años, en 2016. Ya que este 1 de febrero se llevará a cabo la 68.ª edición de los Premios Grammy , no hay mejor momento para seguir esta tendencia y recordar cuál era la música que escuchábamos en ese momento. Te diremos quiénes fueron los ganadores de ese año y cuáles son los looks más recordados.
Los ganadores de los Grammys 2016
Taylor Swift
La cantante con la gira más exitosa de la historia, The Eras Tour, Taylor Swift, se llevó el premio más importante de la noche, Álbum del año, por su disco 1989 que incluye canciones como Style, Blank Space o Shake it off. Además, Taylor también ganó en la categoría de Mejor álbum de pop vocal por ese mismo disco y Mejor video musical por Bad Blood.
Mark Ronson y Bruno Mars
Acumulando más de 5,744 millones de vistas en YouTube, Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars se convirtió en una de las canciones más escuchadas del 2015, razón por la que no fue sorpresa que ganara dos Grammys en 2016: Grabación del año y Mejor interpretación de pop dúo/grupo.
Ed Sheeran
El amigo de Taylor Swift, Ed Sheeran, también ganó un Grammy gracias a una de las canciones más románticas que estrenaron en 2016 y con la que Ed se posicionó como un excelente creador de baladas. Gracias a Thinking Out Loud, Sheeran ganó en las categorías de Canción del año y Mejor interpretación pop solista.
Meghan Trainor
La intérprete de No, Meghan Trainor, se convirtió en la Mejor artista nueva a dos años de haber estrenado All About That Base, canción que la lanzó a la fama. Actualmente Trainor está casada con Daryl Sabara, el actor que interpretó a Juni Cortez en la saga de Mini Espías.
Skrillex, Diplo y Justin Bieber
En un año donde la música electrónica estuvo muy de moda, los DJs Skrillex y Diplo hicieron uno de los discos más exitosos de ese género en 2015, Skrillex And Diplo Present Jack Ü y por el cual ganaron Mejor álbum de dance/electrónica. Por si esto fuera poco, también se llevaron el Grammy a Mejor grabación dance por Where Are Ü Now, la canción que grabaron con Justin Bieber.
The Weeknd
El entonces novio de Bella Hadid, The Weeknd ganó sus primeros dos Grammys en 2016 gracias a su disco Beauty Behind the Madness en la categoría de Mejor álbum urbano contemporáneo y a su participación en la banda sonora de la película Fifty Shades of Grey con la canción Earned It y por la que ganó Mejor interpretación de R&B.
Kendrick Lamar
El encargado de ambientar el show de medio tiempo del Super Bowl 2025 y quien ha ganado un total de 22 Grammys, Kendrick Lamar, ganó en 2016 los premios a Mejor interpretación de rap y Mejor canción de rap por su canción Alright, así como Mejor álbum de rap por To Pimp A Butterfly.
Ricky Martin
El puertorriqueño de 54 años, Ricky Martin, ganó el Grammy a Mejor álbum de pop latino por A Quien Quiera Escuchar (Deluxe Edition), proyecto del artista que incluyó canciones como La mordidita y Adiós.
Natalia Lafourcade y Pitbull
Los Grammys de 2016 incluyeron un empate entre Pitbull y Natalia Lafourcade en la categoría de Mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo. La mexicana ganó por su aclamado disco Hasta La Raiz, mientras que el cantante estadounidense obtuvo el premio por Dale.
Los Tigres del Norte
Además de Natalia Lafourcade, Los Tigres del Norte también representaron a México en la 58.ª edición de los Premios Grammy después de llevarse a casa el Grammy por Mejor álbum de música regional mexicana, incluyendo tejano gracias a su álbum Realidades.
Los looks más recordados de los Grammys 2016
Taylor Swift
En 2016, Taylor Swift lució un crop top rojo y falda rosa de Atelier Versace con joyas de Lorraine Schwartz acompañados de sus icónicos corte de pelo bob y labial rojo.
Lady Gaga
Lady Gaga fue la encargada de rendir homenaje a David Bowie a días de que el artista falleciera. Es por ello por lo que eligió un look alusivo a Bowie de Marc Jacobs.
Selena Gómez
Uno de los vestidos favoritos de la noche fue el de Selena Gómez, quien lució un Calvin Klein Collection de lentejuela con el que brilló durante la ceremonia.
Bella Hadid
La modelo Bella Hadid acompañó a su novio de ese momento, el cantante The Weeknd a los Grammys de 2016 vistiendo un Alexandre Vauthier Haute Couture con joyas Bvlgari.
Alessandra Ambrosio
Con unos marcados smokey eyes, el ángel de Victoria’s Secret deslumbró en un vestido negro de Versace.
Zendaya
La actriz de Dune y actual prometida de Tom Holland, a sus 19 años, Zendaya optó por un look diferente al clásico vestido y usó un traje de Dsquared2.
Ariana Grande
Cuando Ariana Grande aún se peinaba con su clásica coleta, vistió un entallado y largo vestido rojo de Romona Keveza.
A una década de 2016, los Grammys de ese año siguen siendo recordados por los fanáticos de los artistas premiados. Este 1ro de febrero se realizará la 68.ª edición de los Premios Grammy y con ella nuevos cantantes se convertirán en ganadores a uno de estos prestigiosos galardones y mostrarán sus mejores looks durante la alfombra roja del evento como año con año.